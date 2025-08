C’est l’occasion de s’offrir un balai aspirateur : celui de Xiaomi avec éclairage LED est à moins de 90 €

Pour vous débarrasser de toutes les saletés qui s’accumulent sur votre sol, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite pourra remplir cette tâche, le tout sans vous ruiner : il s’affiche à 89 euros au lieu de 99 euros habituellement.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite // Source : mi.com

Les aspirateurs à balais de chez Dyson ont beau faire l’unanimité, pour la plupart, leurs prix sont généralement un frein. Heureusement, on peut compter sur d’autres constructeurs, qui mettent à disposition des appareils efficaces pour aspirer les poussières pour pas cher. C’est le cas du Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite qui profite aujourd’hui de 10 % de remise.

Les avantages du Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Un balai aspirateur maniable et polyvalent

Avec LED intégré pour dénicher la saleté

Une bonne puissance d’aspiration

De base à 99,99 euros, le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite est en ce moment remisé à 89,99 euros sur le site officiel.

Un nettoyage du sol… au plafond

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite se montre très pratique au quotidien avec l’absence de fil et de sac. Il assure plus de liberté —terminé de tirer le câble qui est coincé — et mise sur sa légèreté pour être trimballé d’une pièce ou d’un étage à l’autre sans trop de difficultés.

Il est agréable à manier et peut se transformer en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur. Parfait donc pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures de votre canapé, ou les toiles d’araignée logées dans les coins de votre plafond.

La poussière mise en lumière

Avec son moteur d’une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, il devrait être largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. La brosse va d’ailleurs ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des différents types de sols avec le mode auto. Le G20 Lite s’équipe même d’un système de filtration qui retient 99,9 % des particules jusqu’à 0,3 μm d’après la marque.

Il se démarque en intégrant un éclairage LED sur la brosse principale, qui va permettre de détecter la poussière dans les zones sombres. Une fonction que l’on peut retrouver sur les balais aspirateurs Dyson, pour un prix bien plus accessible.

Quant à l’autonomie, la firme chinoise promet 45 minutes d’utilisation, avec le mode standard grâce à sa batterie de 2 200 mAh. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, la capacité du bac à poussière est de 0.5 litre et un clic suffira pour ouvrir le réservoir et ainsi le vider facilement. Pas de risque de s’en mettre plein les mains.

Pour laisser cette corvée à une machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.