Ce balai aspirateur Philips qui éclaire la poussière est une alternative bien moins chère que la solution de Dyson

Les beaux jours pointent le bout de leur nez – si, si, croyez-nous – et avec eux arrive le ménage de printemps ! Et quoi de mieux pour cela, qu’un aspirateur balai sans fil. Et c’est encore mieux quand il est en réduction, comme ce Philips Serie 300 qui passe à 179 euros au lieu de 249 euros sur Amazon.

Les aspirateurs balais sans fil ont marqué un tournant dans l’histoire du ménage – n’ayons pas peur des mots. Et depuis les premiers modèles, leur prix a fortement diminué, mais pour certains, cela reste encore un budget, surtout les modèles premium de chez Dyson. Fort heureusement, on peut compter sur des constructeurs comme Philips, pour faire profiter d’un bon produit, sans se ruiner, comme avec son modèle Serie 3000 (XC3032) à petit prix, grâce à une réduction de 70 euros.

Les trois points forts de l’aspirateur Philips Serie 3000

Lumière LED pour ne laisser aucune poussière

Une alternative pas chère, mais efficace

Une multitude d’accessoires

Au lieu de 249,99 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 179,99 euros sur Amazon.

Puissant et modulable

Doté d’un moteur puissant et de la technologie PowerCyclone 8, l’aspirateur Philips Serie 3000 (XC3032) garantit une aspiration optimale pour éliminer poussières, poils d’animaux et autres saletés en un seul passage. Son design compact et léger facilite son maniement et fatigue moins. Et grâce aux différents accessoires qui l’accompagnent, les zones difficiles d’accès ne sont plus un problème : les recoins et pliures entre les coussins de votre canapé seront facile d’accès pour y dénicher les poussières.

Niveau autonomie, sa batterie lithium-ion offre jusqu’à 60 minutes d’utilisation en mode économique et jusqu’à 15 minutes en mode pleine puissance. Il faudra cependant se montrer patient pour le réutiliser une fois à plat, puisque sa charge prend jusqu’à 5 heures.

Pratique et hygiénique

Mention spéciale à sa brosse motorisée à LED qui permet de repérer facilement la poussière qui nous aurait échappé, dans les coins sombres et sous les meubles. Le bac à poussière de 0,6 L se vide rapidement, offrant une solution hygiénique et sans sac pour un entretien simplifié.

Enfin, grâce à son système de filtration en trois étapes, l’appareil capture jusqu’à 99 % des particules fines, garantissant un air plus sain pour l’intérieur.

Si vous souhaitez opter pour un modèle plus autonome, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

