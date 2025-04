Le nouveau balai aspirateur de Xiaomi suréquipé, avec éclairage LED, est déjà une bonne affaire grâce à cette offre

Xiaomi renouvelle sa gamme de balais aspirateurs, et le Vacuum Cleaner G20 Max est le plus élaboré de la série G20. Il devrait être utile à votre quotidien et se trouve déjà en promotion : 279 euros au lieu de 299 euros de base.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max // Source : site officiel

Le fabricant chinois Xiaomi est réputé pour son immense catalogue de produits, allant des smartphones aux objets connectés, en passant par les appareils électroménagers. Parmi ces derniers, les aspirateurs balais au format stick sont aussi présents que les robots aspirateurs. La marque a renouvelé sa gamme avec les G20, tous équipés d’un éclairage LED pour mieux débusquer les saletés. Le G20 Max, le modèle le mieux équipé, et celui-ci qui nous intéresse aujourd’hui puisqu’il subit déjà une baisse de prix.

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max, c’est quoi ?

Un balai maniable avec un éclairage LED pour détecter la poussière

Une bonne puissance d’aspiration

Un écran LED pratique et une autonomie satisfaisante

Le nouveau balai aspirateur Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max est disponible à 299,99 euros, mais en ce moment, il s’affiche en promotion à 279,99 euros sur le site mi.com.

Pour les budgets plus restreints, vous pouvez vous tourner vers le Vacuum Cleaner G20, remisée à 179 euros au lieu de 199 euros de base.

Un balai maniable, avec un tas d’accessoires

Le Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max est un balai aspirateur comme les autres : sans fil et sans sac, il garantit une totale liberté d’utilisation. Il peut être déplacé sans trop de difficultés, même entre les étages avec son poids de 4,2 kg. Il est aussi d’une grande polyvalence et peut se transformer en un aspirateur à main d’un simple clic. Pratique pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé.

Et contrairement aux autres modèles, le G20 Lite et le G20, le modèle Max propose son lot d’accessoires : une brosse dédiée aux animaux pour retirer les poils directement sur leur pelage, un tube pliable permettant d’accéder facilement aux zones difficiles sous les meubles, ainsi qu’un tuyau flexible pour une polyvalence accrue.

Une fonction bien pratique pour garder vos sols propres

Pour nettoyer efficacement vos sols, le Cleaner G20 Max s’appuie sur un moteur d’une puissance d’aspiration de 180 AW et une pression de 25 000 Pa. De quoi capturer les saletés efficacement sur tous les sols, tapis et autres moquettes. Sa brosse avec une fonction anti-emmêlement assure une bonne aspiration. Il s’équipe d’un système de filtration à 12 cyclones pour la séparation de la poussière et de l’air. Cela permet de moins faire travailler le filtre de l’aspirateur et de prolonger la durée de vie des filtres.

Mieux encore, Xiaomi tire son épingle du jeu en intégrant un éclairage LED sur la brosse principale, qui va permettre de détecter la poussière dans les zones sombres. Une fonction que l’on peut retrouver sur les balais aspirateurs Dyson, pour un prix bien plus accessible. Et si les autres modèles G20 sont dépourvues d’un écran LCD, la version Max en possède un en couleur et indique le niveau de batterie et l’état d’aspiration. Quant à l’autonomie, l’appareil garanti jusqu’à 60 minutes en mode économie d’énergie, ou 45 minutes avec des accessoires motorisés, selon le niveau de puissance sélectionné.

