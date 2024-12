La bonne affaire, c’est ce balai aspirateur Electrolux sans fil ni sac à moins de 100 € chez Amazon

Pour faire votre petit ménage régulièrement, pas besoin de dépenser des mille et des cents : avec 41 % de remise sur l’Electrolux Ergorapido chez Amazon, ça suffit amplement.

Electrolux Ergorapido // Source : Electrolux

L’Electrolux Ergorapido est un aspirateur balai sans fil, sans-sac, adapté pour le petit ménage quotidien, aspirer la poussière ou des débris que vous avez fait tomber. Cet aspirateur simple et pratique peut passer n’importe où et est issue d’une marque spécialisée dans l’électroménager depuis 1910, c’est dire s’ils ont de l’expérience en la matière. Ce modèle est en plus un 2-en-1 puisque vous pouvez le transformer en aspirateur à main pour aspirer les miettes sur une table après un repas ou encore nettoyer les coussins d’un canapé ou l’intérieur d’une voiture. Tout ça pour moins de 100 euros chez Amazon, le temps d’une vente flash.

Les points forts de l’Electrolux Ergorapido

Il pèse seulement 2,46 kg et donc se manie super bien

35 minutes d’autonomie en mode normal

La brosse articulée à 180° permet de passer facilement sous les meubles

Avant la vente flash, le balai Electrolux Ergorapido coûtait 169 euros. Mais pendant cette vente, qui ne devrait pas durer longtemps car les stocks s’écoulent comme des petits pains, vous pouvez le commander pour 99,99 euros.

Deux niveaux de puissance pour un ménage efficace

Voici donc l’Electrolux Ergorapido, un aspirateur balai avec une position parking qui lui permet de tenir debout tout seul et qui mesure 114,5 x 14,5 x 26,5 pour 2,46 kg. C’est bien entendu un modèle sans-fil ni sac qui dispose d’un bac à poussière de 0,5 litre que vous videz par simple pression d’un bouton au-dessus d’une poubelle.

Son poids plume fait qu’il est très facilement maniable, donc vous pouvez faire votre ménage sans trop vous fatiguer. Pour vous donner une idée, le poids du Dyson V8, qui représente l’entrée de gamme de cette marque premium, est de 2,6 kg. Cet Electrolux Ergorapido dispose de deux niveaux de puissance : un mode Normal à 35 minutes et un mode Boost qui plafonne à 13 minutes et 4h de temps de charge.

Un aspirateur qui en cache un autre

Si vous regardez bien l’aspirateur, vous vous rendez compte que la partie dans laquelle se trouve le réservoir pour la poussière, vous avez une démarcation. Cette dernière sert à retirer la version aspirateur à main du Ergorapido, ce qui permet de nettoyer des petites surfaces, ou dans des lieux plus exigus où le grand manche ne passe pas.

Ce qu’il y a de bien, c’est que la brosse est articulée à 180° qui permet d’allonger l’aspirateur pour passer sous les meubles et les fauteuils. En plus de ça, il dispose d’une position parking pour le laisser debout, notamment quand vous le charger, car il n’a pas de station murale comme un Dyson. Mais il tient bien debout, ne prend pas de place, et c’est très bien comme ça. On pourrait juste lui reproche d’être un peu bruyant : 79 dB.

Si jamais vous n’avez pas vraiment envie de passer l’aspirateur vous-même, vous pouvez retrouver des modèles d’aspirateurs robots autonomes dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.