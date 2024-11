Cet aspirateur balai sans fil polyvalent à moins de 100 € pendant la Black Friday Week va faciliter votre ménage

L’aspirateur balai Dreame U10 est un modèle polyvalent qui s’adapte Ă tous les types de sol (y compris les tapis !) et qui offre une belle puissance d’aspiration. Pendant cette Black Friday Week, il est d’ailleurs bien moins cher qu’un balai Dyson puisqu’on le trouve Ă 99 euros au lieu de 149 euros chez Darty.

Il n’y a pas que les robots aspirateurs qui permettent d’expĂ©dier au plus vite la corvĂ©e de l’aspiration des saletĂ©s sur le sol. Il y a aussi les aspirateurs balais, qui sont certes moins autonomes, mais qui dĂ©livrent, eux aussi, une belle puissance. Le Dreame U10 est par exemple une bonne rĂ©fĂ©rence, qui a en plus l’avantage d’ĂŞtre polyvalent et de s’adapter Ă tous les types de sol. Pendant la Black Friday Week, il est mĂŞme bien moins cher qu’un Dyson.

Les points Ă retenir sur le Dreame U10

Un aspirateur équipé de phares LED

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Initialement affichĂ© Ă 149 euros, l’aspirateur balai Dreame U10 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 99 euros sur Amazon.

Un aspirateur facile Ă manier

Le Dreame U10 est un aspirateur balai plutĂ´t facile Ă manier, en grande partie grâce Ă sa large poignĂ©e, qui permet d’avoir une prise en main plus ferme et de pousser l’appareil plus aisĂ©ment ; un appareil qui pèse tout de mĂŞme 4,92 kg, et qui n’est donc pas un poids plume. Ce modèle est par ailleurs Ă©quipĂ© d’une brosse munie de cinq petites LED, qui vont Ă©clairer les coins sombres ou tout simplement mettre bien en Ă©vidence les saletĂ©s plus discrètes, comme les poussières fines ou les cheveux. Pratique pour ne rien louper, donc.

Cet aspirateur balai est Ă©galement dotĂ© d’un godet de 0,5 litre qui va rĂ©colter toute la poussière avalĂ©e. Il se vide très facilement, après avoir appuyĂ© sur un seul bouton. Pas besoin de mettre ses mains dans la saletĂ©, donc, ce qui est tout de mĂŞme bien plus hygiĂ©nique. Autre point fort du design du Dreame U10 : il est capable de se transformer en aspirateur Ă main, pour nettoyer des miettes sur une table par exemple, et s’accompagne d’un outil combinĂ© qui permet d’atteindre plus efficacement les saletĂ©s dans les espaces restreints.

Une bonne autonomie

Avec sa brosse polyvalente multi-surfaces, le Dreame U10 est parĂ© pour aspirer tous les types de sol, et mĂŞme les tapis et moquettes, ce qui est plutĂ´t rare. La brosse renferme d’ailleurs des poils assez rugueux, mais souples, capables de capturer aisĂ©ment les gros dĂ©bris. Dans les entrailles de l’aspirateur, on trouve Ă©galement un système de filtration Ă cinq couches qui va lui permettre d’attraper les poussières les plus fines, avant de relâcher un air plus frais. Les allergiques vont apprĂ©cier. CĂ´tĂ© performances, le Dreame U10 peut dĂ©livrer une puissance d’aspiration de 100 AW et peut compter sur son moteur qui effectue pas moins de 100 000 tours par minute. Autant dire qu’il ne fera qu’une bouchĂ©e des poussières, poils d’animaux, cheveux et autres dĂ©bris, et ce, en un seul passage.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Dreame U10 peut nous permettre de nettoyer les sols durant 40 minutes avant de devoir recharger sa batterie. Cette dernière est d’ailleurs amovible, ce qui va faciliter son branchement Ă la prise.

Ă€ lire aussi :

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2024 ? Notre comparatif

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.