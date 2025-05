Le balai aspirateur 3-en-1 de Xiaomi qui assure un nettoyage complet et efficace est à prix mini aujourd’hui

En concevant le Truclean W20 Wet Dry Vacuum, le Xiaomi propose un balai aspirateur capable d’aspirer les poussières, laver les sols et s’auto-nettoyer. Le tout, pour seulement 179 euros, contre 199 euros de base.

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum // Source : mi.com

Si Xiaomi multiplie les aspirateurs robots pour concurrencer Roborock, Ecovacs et Dreame, la firme chinoise étend aussi sa gamme de balai aspirateur, avec un modèle ultra complet. Il s’agit du Truclean W20 Wet Dry Vacuum, qui va vous simplifier votre quotidien. Il est capable de gérer aussi bien la poussière que les liquides, tout en limitant l’entretien manuel grâce à ses fonctions d’auto-nettoyage. Le voilà à un prix encore plus intéressant grâce à cette baisse de 20 euros.

Le Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum, c’est quoi ?

Un balai aspirateur 3-en-1

Une forte aspiration

Facile d’entretien et d’utilisation

Habituellement vendu à 199,99 euros, le balai aspirateur Truclean W20 Wet Dry Vacuum de Xiaomi s’affiche en ce moment à 179,99 euros sur le site de la marque.

Un balai aspirateur assez lourd, mais efficace

Le Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum est un balai aspirateur au design épuré avec son coloris blanc et noir. Il se fondra sans problème dans votre intérieur et ses dimensions (1093 mm x 271 m × 230 mm) le rendent peu encombrant. En revanche, avec 4,2 kg sur la balance, cela ne fait pas lui le plus léger de sa catégorie. Heureusement, un système d’entraînement facilite le déplacement de l’aspirateur, rendant le nettoyage plus fluide et moins fatigant.

Les performances ne sont pas en reste. Avec une puissance d’aspiration de 15 000 Pa couplée à une brosse à 500 tour par minutes, il va pouvoir capturer efficacement les saletés : poussières, poils d’animaux et autres résidus au premier passage pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Des dents de peigne sont intégrées à la tête empêchant l’accumulation de cheveux et de saletés sur la brosse.

Une solution complète pour l’entretien de la maison

Il est non seulement capable d’aspirer la poussière et les petits débris, il est aussi apte à laver les sols grâce à un rouleau en microfibres. Et pour éviter de trop mouiller vos sols, il ajuste automatiquement la quantité d’eau diffusée sur le rouleau en fonction du type de sol et du niveau de saleté.

Et si sa station de charge permet principalement de recharger automatiquement l’aspirateur lorsqu’il est posé dessus, elle sert également de base autonettoyante. Le rouleau-brosse est rincé et essoré à l’eau courante, ce qui évite de devoir le laver à la main et minimise les efforts de l’utilisateur. Pour assurer un nettoyage efficace et hygiénique, le balai fonctionne avec deux réservoirs distincts, l’un pour l’eau sale (550 ml) et l’autre pour l’eau propre (780 ml).

Pour finir, sa batterie de 2 500 mAh offre 30 minutes d’autonomie en mode standard, d’après par la marque. Cela suffit pour les petites surfaces, mais pour des grandes surfaces, il faudra s’attendre à le recharger plus fréquemment.

