Xiaomi ne fait rien comme les autres : pourquoi c’est la meilleure voiture électrique si vous avez un iPhone

Nous avons pu passer 250 km à bord de la nouvelle voiture électrique de Xiaomi, la YU7. Et une chose nous a sautés aux yeux : la compatibilité avec les iPhone d’Apple est la meilleure de l’industrie automobile.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Nous avons pu rouler 250 km à bord de la nouvelle Xiaomi YU7. Nous avons déjà publié un test complet, ainsi qu’un focus sur la vie à bord. Cette fois-ci, nous allons aborder un aspect qui m’a encore plus bluffé venant d’un constructeur de smartphones Android : la compatibilité avec les iPhone d’Apple et son écosystème.

Cela est surprenant, mais Xiaomi a mis le paquet pour les utilisateurs de téléphones et tablettes de son concurrent… Je ne peux m’empêcher de penser que Lei Jun espère faire mieux qu’Apple aurait fait sur son propre véhicule. Et force est de constater que Xiaomi frappe fort.

Intégration Apple révolutionnaire

Le déverrouillage UWB (Ultra Wide Band) transforme l’iPhone en clé intelligente : approchez-vous du véhicule, et il se déverrouille automatiquement, en ayant votre iPhone dans la poche.

Mais les développeurs ont également opté pour le support du bouton action programmable dans le menu iOS, des widgets iOS pour le contrôle depuis l’écran d’accueil ainsi qu’à la gestion du « Dynamic Island » qui permettra l’affichage en temps réel d’informations de votre YU7. Bref tout y est.

Le PDG de Xiaomi devant une liste des fonctions du YU7 pour l’iPhone !

La programmation du bouton action iPhone pour le contrôle du véhicule illustre parfaitement une philosophie d’intégration. D’une simple pression, l’utilisateur peut verrouiller, déverrouiller, ou même préconditionner l’habitacle. Cette synergie entre smartphone et automobile crée un continuum technologique rare dans l’industrie.

Apple CarPlay nouvelle génération

Le menu des raccourcis CarPlay s’affiche dès la connexion d’un iPhone avec la YU7.

La fonction fenêtre flottante CarPlay constitue une avancée majeure et une première (pour moi en tout cas) dans le monde automobile. Il permet d’afficher par exemple le menu CarPlay avec une navigation active sur le système Xiaomi, contrairement aux implémentations traditionnelles qui accaparent tout l’écran.

Le multitâche permettra aussi l’utilisation simultanée de CarPlay et des fonctions natives du véhicule telles que les informations de conduite semi-autonome du YU7. Ce mode multitâche est illustré ci-dessous avec le basculement de 2 à 3 fenêtres avec un glissement de doigt.

Il est alors possible d’afficher Apple CarPlay sur seulement un tiers de l’écran, sur 2/3 ou sur la totalité, selon le choix du conducteur.

Cette approche multitâche résout un dilemme récurrent : choisir entre l’écosystème familier du smartphone et les fonctions avancées du véhicule. Xiaomi supprime ce choix en rendant les deux compatibles.

Écosystème Apple complet

Et pour conclure sur Apple, les équipes Xiaomi ont aussi mis en avant l’intégration avec l’écosystème Apple. Vous pourrez donc utiliser votre Apple Watch pour le contrôle du véhicule : climatisation, verrouillage, état, etc. Mais aussi la synchronisation et l’envoi d’itinéraires depuis l’iPhone vers le système de navigation de la voiture.

L’intégration Apple Music native, l’Apple Watch comme télécommande véhicule et le support iPad aux places arrières complètent un écosystème d’une richesse inégalée. Pour les familles équipées Apple, le YU7 devient une extension naturelle de leur univers technologique.

Par exemple, il est possible d’installer des tablettes iPad à l’arrière, sur les appui-têtes des sièges avant. Xiaomi propose sur l’App Store sa propre application permettant d’avoir accès aux fonctions de la voiture : musique, ventilation, réglages des sièges, etc. Du jamais vu dans l’industrie auto.

Face à la concurrence : une longueur d’avance technologique

Face à Tesla, Renault, ou Peugeot, Xiaomi bénéficie d’un avantage décisif : la nouvelle puce NVIDIA Thor 4nm délivre 700 TOPS de puissance de calcul, surpassant largement les systèmes concurrents.

Cette puissance se traduit par une fluidité d’interface et des capacités de conduite semi-autonome supérieures. Quelques bugs subsistent mais devraient disparaitre avec les futures mises à jour.

La connectivité 5G, Wi-Fi 7 et UWB placent le YU7 en avance sur la concurrence. Alors que les constructeurs européens peinent à intégrer correctement Apple CarPlay, Xiaomi propose un écosystème « Human x Car x Home » très abouti. Certainement le plus abouti que j’ai pu tester.

Les possesseurs d’iPhone trouveront dans le YU7 un niveau d’intégration inégalé, transformant leur véhicule en hub technologique personnel. Cette synergie entre innovation chinoise et écosystème Apple ouvre une nouvelle ère où la voiture électrique devient enfin ce qu’elle aurait toujours dû être : un ordinateur sur roues parfaitement intégré à notre vie quotidienne.

Et Lei Jun n’a pas imaginé ces intégrations pour rien : plus de 50 % des acheteurs des voitures Xiaomi sont possesseurs d’un smartphone Apple.

Mais la puissance ne fait pas tout, et Xiaomi le prouve avec ses nombreuses fonctions inédites dans l’industrie automobile. De quoi rendre la voiture de Xiaomi très pratique au quotidien. À condition d’être à l’aise avec la technologie. Et c’est peut-être là la grande différence avec l’Europe : l’âge moyen d’un acheter de voiture neuve. Il est de 35 ans en Chine contre 52 ans en Europe. Un grand écart.