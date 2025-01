Cette voiture électrique a roulé 816 km en une charge : pourquoi elle a faux sur toute la ligne

Un média américain a réussi à parcourir 816 km en conditions réelles à bord d’une voiture électrique. Un record a priori remarquable… s’il n’était obtenu avec une quantité totalement déraisonnable de batteries.

GMC Sierra EV // Source : GMC

Pour encore beaucoup de propriétaires de voitures thermiques, l’autonomie et la recharge des voitures électriques restent des sujets d’inquiétude – rapidement balayés lorsqu’on en conduit une.

Reste que les progrès sont évidents. Le dernier record en date, déniché par nos confrères de Numerama, nous vient des États-Unis : le média Edmunds a trouvé un nouveau champion de l’autonomie. Son nom : le GMC Sierra EV, un immense pick-up, avec 507 miles (816 km) effectués d’une traite. Mais les moyens d’obtention de cette autonomie sont beaucoup moins reluisants.

Un record d’autonomie…

Ce pick-up GMC obtient donc la première place avec cette autonomie, il faut le dire, impressionnante. Il devance la Lucid Air, une grande berline, qui s’est arrêtée à… 506 miles, soit 814 km.

GMC Sierra EV // Source : GMC

Mieux encore : le pick-up a battu assez largement son autonomie normalisée. Calculée selon le cycle américain EPA (plus strict que notre cycle WLTP), le Sierra EV est théoriquement capable de rouler 460 miles (740 km) avant de recharger. La pratique a donc, pour une fois, dépassé la théorie.

Conditions du test ? 60 % de ville, 40 % de highways, vitesse moyenne de 40 mph (64 km/h), température extérieure de 14°C. Rien d’exagéré, donc ; de quoi espérer une autonomie atteignable par des clients lambda.

…mais à quel prix ?

Voilà qui est flatteur. Un coup d’œil sur la fiche technique, en revanche, fait vite déchanter.

GMC Sierra EV // Source : GMC

Pour arriver à ces 816 km d’autonomie, le GMC Sierra EV dispose d’une batterie de… 200 kWh. Ces batteries grèvent le poids total de la voiture, qui affiche 3,91 tonnes (!). La consommation s’en ressent logiquement, avec 29,9 kWh/100 km relevés lors du test.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : non, une grande batterie n’est pas toujours préférable, voici pourquoi

Ces chiffres peuvent donner le tournis. L’occasion de rappeler le non-sens de ce genre de fiches techniques : une batterie aussi grosse impacte forcément le poids, certes, mais aussi le vieillissement des composants de la voiture, soumis à de plus fortes contraintes. Sans oublier le prix : pour ce pick-up, comptez 102 085 dollars minimum.

De fait, une batterie plus raisonnable sur une voiture plus légère et plus aérodynamique vous permettra d’aller presque aussi loin. Dans le cas du test d’Edmunds, la Lucid Air s’est arrêté 2 kilomètres avant le GMC, mais avec une batterie de 112 kWh « seulement » – ce qui est déjà immense.

Pour aller plus loin

Les secrets de l’aérodynamisme : pourquoi le Cx est si crucial pour les voitures électriques

On peut en outre se demander s’il est vraiment nécessaire d’embarquer une batterie capable d’alimenter une voiture sur 800 km, lorsque les trajets de plus de 400 km se cantonnent à l’exception pour l’immensité des ménages.

Lucid Air // Source : Lucid

Avec les ressources de cette seule batterie de 200 kWh, on pourrait équiper quasiment quatre à cinq citadines électriques type R5 ou Citroën ë-C3, qui devraient rendre bien plus de services.

Rappelons enfin que, si les ressources en lithium restent confortables, celles en nickel et en cobalt pourraient rapidement atteindre leurs limites, comme l’avertit le WWF. Pas sûr que de tels engins aident dans cette situation.