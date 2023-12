Si vous avez peur de manquer d’autonomie en voiture électrique, vous n’avez qu’à en acheter une

Selon une récente étude, les automobilistes qui craignent le plus de manquer d'autonomie sont en fait ceux qui ne roulent pas en voiture électrique. La "range anxiety" aurait en effet tendance à se réduire avec l'expérience, d'autant plus que cette dernière est de moins en moins légitime.

On le sait, il y a deux points en particulier qui dissuadent encore majoritairement les automobilistes de passer à l’électrique. Il s’agit du prix, ainsi que de l’autonomie. Et pour cause, une récente étude indiquait que les Français seraient prêts à passer à cette motorisation à condition que les voitures puissent rouler au moins 400 kilomètres en une seule charge.

On en profite pour rappeler qu’une voiture électrique dotée d’une autonomie de 400 km est capable de traverser la France, de Paris à Marseille, à condition de disposer d’une recharge rapide.

Une peur qui décroît

Or, il est désormais connu que cela est une erreur, comme nous l’avons déjà démontré dans un précédent article. Ce qui n’empêche pas les automobilistes de continuer à penser que les voitures électriques manquent encore d’autonomie, tandis qu’ils seraient plus de 80 % avoir peur d’en manquer selon une récente étude. Et ce alors que les constructeurs continuent de développer des batteries offrant de meilleures capacités.

Sans parler du fait que le nombre de bornes est en constante hausse en France, au point de dépasser les 110 000 à l’heure actuelle. Mais cela ne suffit pas. Comment faire pour dépasser cette crainte, aussi connue sous le nom de range anxiety dans les pays anglo-saxons ? Et bien le mieux serait tout simplement de s’offrir une voiture électrique. C’est en tout cas ce que préconise une récente étude publiée par Reccurent Auto.

Cette dernière s’est intéressée à la peur liée à l’autonomie et a démontré une chose étonnante. Les personnes étant les plus sujettes à la range anxiety seraient en fait celles qui n’ont jamais roulé en voiture électrique. Tandis que celles qui la ressentent au contraire le moins sont celles qui en possèdent une. Ce qui peut sembler étrange, mais qui ne l’est en fait pas tant que ça, car cela s’explique assez facilement.

En fait, et comme le montrent les graphiques publiés dans le communiqué de Reccurent Auto, la peur de tomber en panne de batterie a tendance à baisser au fil du temps et au gré de l’expérience. Et pour cause, pour 78 % des conducteurs de voitures électriques, cette peur chute au fur et à mesure qu’ils apprennent à connaître leur auto et qu’ils s’en servent.

L’expérience avant tout

Alors que 76 % des futurs acheteurs de voitures électriques ressentent un sentiment de crainte, 59 % de ceux ayant déjà sauté le pas affirment ne plus avoir peur du tout. La proportion d’automobilistes qui craignent de se retrouver un jour à court d’autonomie a tendance à chuter au fil des années, pour se rapprocher du néant une fois passé les cinq ans à rouler en électrique.

Et ce même si on note une légère hausse pour les conducteurs ayant acheté leur VE il y a moins de trois ans. Cela s’explique sans doute par le fait que les nouveaux conducteurs découvrent encore leur voiture et tentent d’aller plus loin, se faisant sans doute parfois de petites frayeurs. Par exemple en tombant sur une borne défectueuse ou en sortant de leur zone de confort pour faire un plus long voyage.

Sans surprise, les propriétaires craignent plus de tomber en panne lors des grands trajets que durant ceux du quotidien. Mais là encore, cette peur diminue au fil du temps, à mesure que ces derniers gagnent en expérience. Car ils se rendent compte qu’il est en fait très rare de tomber réellement en panne de batterie. Selon l’étude, 60 % des propriétaires de VE n’en n’ont même pas été proches, tandis que ce fut seulement le cas pour 8 %.

C’est notamment pour cela qu’il n’est en fait pas utile d’avoir une grosse batterie, qui pèse en plus beaucoup plus lourd et qui coûte plus cher. L’idéal est encore d’opter pour un petit accumulateur, quitte à se recharger plus souvent, comme le préconise Renault ainsi que le créateur de la Nissan Leaf, entre autres.