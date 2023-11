L’autonomie des voitures électriques fait encore peur aux Français : pourquoi c’est une erreur

Un récent sondage réalisé par Opinion Way pour les centres auto Speedy met en lumière les craintes des automobilistes en ce qui concerne la voiture électrique. Et en particulier sur l'autonomie, qui serait encore largement insuffisante pour ces derniers. Mais on vous explique pourquoi cette crainte est infondée.

Avec une part de marché de 15,9 % en France, la voiture électrique rencontre un beau succès chez nous, bien que nous ne fassions pas encore partie des meilleurs élèves. Cependant, les ventes de modèles zéro-émission (à l’échappement) ont tout de même déjà dépassé celles des diesel depuis plusieurs mois. Mais tout n’est pas rose pour autant.

Des craintes qui persistent

En effet, on sait qu’il existe encore plusieurs freins qui dissuadent les automobilistes de sauter le pas. Parmi eux, le prix, qui reste encore élevé, ainsi que l’autonomie. Une récente étude expliquait que les Français voulaient pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge avec leur voiture électrique pour envisager un achat. Et si le temps a passé, les craintes sont toujours les mêmes.

C’est ce que confirme une autre enquête, réalisée par Opinion Way pour la chaîne de garages Speedy comme on peut le lire dans le communiqué de presse. Et cette étude montre que les automobilistes français sont encore très sceptiques sur la voiture électrique. Et pour cause, pas moins de 73 % des sondés doutent de l’impact positif de cette motorisation sur l’environnement. Alors qu’il est prouvé qu’une voiture électrique est « plus propre » qu’une thermique. Mais ce n’est pas tout, car l’autonomie reste encore un sujet important pour les participants.

Ils sont encore 86 % à avoir peur d’en manquer, un chiffre qui rejoint une précédente étude. Cette dernière expliquait que 75 % des Français pensent que les voitures électriques manquent d’autonomie. Mais ce n’est pas tout, car les automobilistes ayant été sondés par Opinion Way sont également 82 % à redouter le manque de borne de recharge. Or, cela est de plus en plus faux, puisque l’on en compte déjà plus de 100 000 rien qu’en France, un chiffre en constante augmentation au fil des années.

Les clichés sur la voiture électrique ont donc encore la dent dure, alors que dans les faits, il n’y a plus vraiment de raisons de s’inquiéter. D’abord, parce que les constructeurs ont fait de gros progrès sur l’autonomie, avec une MG4 qui dépasse les 520 kilomètres, tandis que la nouvelle Peugeot e-3008 pourra même atteindre les 700 kilomètres un peu plus tard. On sait que traverser la France, de Paris à Marseille en voiture électrique, n’est pas du tout un problème. Mais ce n’est pas la seule chose qui a changé.

Une peur infondée

S’il est naturel de regarder l’autonomie, il faut également s’intéresser à la recharge. Outre le nombre de bornes qui augmente, c’est aussi le cas de la puissance, ce qui permet de passer moins de temps à se charger. C’est notamment pour cela que de nombreux constructeurs font le choix d’équiper leurs voitures électriques de batteries plus petites, quitte à faire des recharges plus régulières.

Car cela permet également de réduire le prix de ces autos, rendant possible le lancement de modèles comme la Renault 5 E-Tech ou la Citroën ë-C3, entre autres. Mais les craintes sont encore bien ancrées, puisque 42 % des sondés prévoient de reprendre une voiture thermique pour un prochain achat. En cause également, le prix, puisque 9 Français sur 10 estiment que ce dernier est le principal frein à l’achat d’une auto électrique.

Une tendance que nous avions déjà mis en lumière avec une autre enquête, qui portait tout particulièrement sur le leasing social. Et pour cause, pour les foyers les plus modestes, la voiture électrique à 100 euros par mois promise par le gouvernement reste encore trop onéreuse, en raison de tous les frais annexes. Cependant, on sait que rouler en électrique reste globalement moins coûteux qu’en thermique, que ce soit en ce qui concerne la charge ou encore l’entretien.

Sans parler de l’assurance, qui coûte toujours moins cher. Même s’il est vrai que cela pourrait changer, en raison des méthodes de production de certains constructeurs. Ce qui pourrait en revanche aller de pair avec une baisse des prix à l’achat, qui devrait donc compenser cette hausse. D’autant plus qu’il se dit que le bonus écologique pourrait passer à 8 000 euros pour les conducteurs les moins aisés.