Tout ce que l’on sait sur la Renault 5 E-Tech (R5) électrique : design, caractéristiques, date de sortie et prix

La Renault 5 Concept a été révélée il y a près de deux ans, en janvier 2021, et elle suscite toujours un réel intérêt des amateurs de voitures électriques. Le modèle de série de la Renault R5 Concept est très attendu et nous en savons déjà beaucoup. Il est temps de mettre en lumière tout ce que nous savons à son sujet.

Qu’est-ce que la Renault R5 ?

La Renault R5 était une voiture de petite taille produite par le constructeur automobile français Renault. Elle a été lancée en 1972 et a été produite jusqu’en 1996. La R5 était une voiture polyvalente, offrant une combinaison unique d’agilité, de maniabilité et de confort.

Elle était également équipée de nombreuses caractéristiques innovantes pour l’époque, telles qu’un moteur transversal avant, une suspension arrière à barre de torsion et un hayon arrière. En tout, plus de 5 millions d’exemplaires de la R5 ont été produits pendant sa longue carrière.

Pourquoi la Renault R5 était une voiture mythique ?

La Renault R5 est une voiture mythique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle a été produite pendant plus de 20 ans, de 1972 à 1996, ce qui en fait l’une des voitures les plus longévives de l’histoire de Renault.

De plus, elle était très populaire en France et en Europe, avec plus de 5 millions d’exemplaires produits. Enfin, elle est restée dans les mémoires pour son design emblématique et ses performances sur la route.

Ce que vous venez de lire a été écrit grâce à ChatGPT, le reste de l’article est écrit par un humain.

Au début, il y a la Renault 5 Prototype

Renault a annoncé sa Rénulaution, avec l’arrivée de Luca de Meo, le nouveau patron arrivé en 2020. La stratégie d’électrification consiste à isoler chaque entité pour faciliter l’analyse financière de chacune d’entre elles.

Tout d’abord, Ampère sera chargé de produire des voitures purement électriques et de développer les logiciels. Parmi les modèles les plus attendus, sans aucun doute, les futures Renault 5 et Renault 4 électriques. Parallèlement à ces modèles, le logiciel sera au cœur de la stratégie d’électrification. Ce qui est essentiel selon nous. Cette stratégie passe par une montée en gamme, avec un focus sur le segment C (Mégane, Kadjar, Scénic) mais aussi sur le segment B (Clio, Captur, Zoé).

En janvier 2021, Renault a donc présenté sa Renault 5 Prototype. Ce concept inspiré par la fameuse R5 est le premier projet de Gilles Vidal chez Renault. C’est un choix rétrofuturiste qui repend l’orientation esthétique de la citadine 5 places, elle s’inspire plus précisément de la R5 Turbo avec des ailes arrière imposantes et de petites écopes noires. Avec son toit noir contrastant avec sa teinte jaune, la Renault 5 Prototype a reçu un excellent accueil.

En septembre 2022, en amont du Mondial de l’Auto, et pour fêter les 50 ans de la R5, Renault a créé le concept R5 Turbo 3E. Une face impressionnante, avec trois entrées d’air, l’ensemble est en fibre de carbone, elle est équipée de deux moteurs électriques en mode propulsion, puisque chaque moteur entraîne une roue du train arrière.

L’ensemble développe une puissance de 280 kW (380 ch) et un couple de 700 Nm, alimentés par une batterie de 42 kWh (520 kg, pour un poids total de 1500 kg). La vitesse maximale est de 200 km/h et le 0 à 100 km/h est abattu en 3,5 secondes, contre 3,9 s en mode… drift. Oui, elle embarque bien un mode dédié à la glisse, avec un frein main hydraulique et un arceau de sécurité.

Qu’attendez-nous de la Renault 5 électrique de production ?

Renault a confirmé que la Renault 5 Prototype serait commercialisé, elle pourrait se nommer Renault 5 électrique ou même Renault 5 E-Tech. Son design serait proche à 97 % du concept que l’on a découvert début 2021. On s’attend donc à une voiture de moins de 4 mètres de long qui reposera sur la plateforme CMF-B EV. C’est l’évolution de la Clio hybride, mais également de la Renault Zoé. Renault n’a rien annoncé concernant ses performances, mais le moteur pourrait être proche de celui utilisé sur le Zoé R135, soit une puissance de 100 kW (136 ch).

Selon Automobile-Magazine, cette Renault 5 électrique de série aurait toujours les ailes bombées. Bien que le toit en toile qui rappelait les anciennes R5 ne sera pas présent sur la version de série de la Renault R5 électrique, il est possible qu’elle soit disponible en différentes couleurs bicolores pour les finitions haut de gamme. Les phares conserveraient leur forme distinctive avec deux pointes en bas, évoquant les racines de dents bien ancrées dans le bouclier. Il s’agit surtout de la mettre en conformité avec les normes en vigueur. La prise de recharge se trouvera toujours sur le capot, là où l’ancienne R5 avait une grille d’aération.

Du côté de l’autonomie, on s’attend à une batterie de 40 kWh, pour une autonomie de 400 km. Si vous vous demandez ce qu’on peut faire comme distance avec une voiture électrique dotée d’une autonomie théorique sur cycle mixte WLTP, jetez un œil à notre dossier qui permet de comparer les temps de trajet entre Paris et Marseille avec différentes voitures dotées de 400 km d’autonomie. Certaines rumeurs suggèrent tout de même plus de 400 km d’autonomie pour une version avec une plus grosse batterie de 52 kWh.

Pour l’info divertissement, on aura droit à Android Automotive à la sauce Renault. Renault collabore étroitement avec Google. La marque au losange est déjà parmi les bons élèves, avec la dernière version de son système d’exploitation R-Link basé sur Android Automotive, avec le Play Store et le Google Assistant intégrés. On peut le découvrir sur la Mégane E-Tech. Néanmoins, d’après les premières rumeurs, le cockpit ne serait pas aussi impressionnant que celui de la Mégane E-Tech avec ses deux grands écrans.

D’après plusieurs magazines spécialisés, une version Alpine serait également prévue, elle reprendrait le moteur de 220 ch de la Renault Mégane E-Tech. Il s’agirait en conséquence d’une Renault 5 électrique survitaminée, en revanche avec une batterie dont la capacité ne dépasserait pas les 40 kWh. La marque Alpine a prévu 5 véhicules électriques. Pour le moment, nous ne connaissons que le concept A110 E-ternité. Une voiture 100 % électrique reprenant la base de la mythique A110 thermique.

Quand sera présentée et commercialisée la Renault R5 électrique ?

Ce modèle de série sera présenté en fin d’année 2023, sachant que la Renault Zoé devrait sortir du catalogue de Renault en 2024. La commercialisation de la Renault 5 électrique débutera donc en 2024. Elle devrait être produite dans l’usine de Douai, dans le nord de la France.

Quel est le prix attendu pour la Renault R5 électrique ?

Le tarif d’entrée de 20 000 a été évoqué à plusieurs reprises. Il faudra certainement s’attendre à un tarif de 25 000 à 30 000 euros, hors bonus écologique.

Ce que nous en pensons

Si l’on se réfère au concept, Renault a fait un impressionnant travail de rétro-moderne. Renault, nous vous le demandons directement : ne changez pas le style de la R5 Concept.

Ce que Renault doit maintenant fixer, c’est le prix, l’aspect pratique, l’autonomie et la maniabilité. Peu importe si c’est rapide, mais la Renault 5 E-Tech électrique doit être pratique, ce qui devrait être facile compte tenu de l’architecture CMF-B EV. L’autonomie doit être d’environ 400 miles et la maniabilité doit être optimale, ce qui peut être difficile compte tenu du poids.

