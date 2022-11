Toutes les futures voitures électriques de Renault : Ampère, Alpine, Dacia et Mobilize

S'il est difficile de comprendre la stratégie d'électrification de Renault, c'est que le groupe a décidé de diviser pour mieux régner. Ampère, Alpine, Dacia, Mobilize… On revient sur les récentes annonces pour mieux comprendre ce qui nous attend.

La semaine dernière, Renault a dévoilé sa toute entité dédiée à l’électrique. Elle se nomme Ampère, et fait suite à la création de la marque Mobilize, spécialisée dans les nouvelles mobilités. Pour survivre, Renault a décidé de diviser son groupe en cinq entités.

Ces cinq entités auront leur propre bilan financier avec leurs propres stratégie et ressources. À travers cette annonce, c’est la survie du groupe Renault qui est en jeu.

Une stratégie électrique qui passe par des collaborations

Ici, Renault divise pour mieux survivre. Actuellement, l’électrification coûte cher, la stratégie consiste donc à isoler chaque entité pour faciliter l’analyse financière de chacune d’entre elles.

Tout d’abord, Ampère sera chargé de produire des voitures purement électriques et de développer les logiciels. Parmi les modèles les plus attendus, sans aucun doute, les futures Renault 5 et Renault 4 électriques. Parallèlement à ces modèles, le logiciel sera au cœur de la stratégie d’électrification. Ce qui est essentiel selon nous.

C’est pour cette raison que Renault collabore si étroitement avec Google. La marque au losange est déjà parmi les bons élèves, avec la dernière version de son système d’exploitation R-Link basé sur Android Automotive, avec le Play Store et le Google Assistant intégrés. On peut le découvrir sur la Mégane E-Tech.

Par ailleurs, Renault a également confirmé qu’il maintiendrait sa collaboration avec Qualcomm pour co-développer des plateformes basées sur les solutions Snapdragon Digital Chassis.

L’alliance avec Qualcomm est lié au groupe chinois Geely (Volvo, Polestar, Link & Co, Smart, etc.). On a d’ailleurs récemment pu découvrir la Volvo EX90, un SUV massif qui intègre des technologies Qualcomm, Nvidia et Google.

C’est justement avec Geely que Renault a noué une collaboration importante. Les deux groupes ont signé un accord autour du projet Horse. C’est à travers cette entité, une co-entreprise, que les deux groupes développeront encore les moteurs à combustion.

L’objectif de cette collaboration est de réduire les coûts de développement des moteurs à combustion pure et hybride. Renault aspire ainsi à devenir le fournisseur d’autres firmes qui choisissent d’abandonner le développement des moteurs thermiques.

Et l’électrification dans tout ça ?

Le groupe Renault a indiqué que l’ensemble de ses voitures seront 100 % électriques d’ici à 2030. Comme le souligne Automobile Propre, la stratégie d’électrification de Renault est morcelée

Renault, à travers la marque Ampère, prépare uniquement six voitures 100 % électriques d’ici à 2030. De plus, Alpine, de son côté, n’en prévoit que 5.

Chez Ampère, on connaît déjà les futures Renault 5 et Renault 4, du moins sous la forme de concept, mais également la future Scénic, ou encore l’actuelle Renault Mégane e-Tech?

Comme l’explique Luca de Meo, l’objectif est de cibler le marché des compactes. Le haut de gamme sera donc adressé par la marque Alpine, avec des crossovers de près de 5 mètres de long.

Pour le moment, nous ne connaissons que le concept A110 E-ternité. Une voiture 100 % électrique reprenant la base de la mythique A110 thermique.

Mobilize la vise la mobilité urbaine avec des voitures 100 % électriques disponibles sous la forme d’un abonnement. Tout d’abord, il y a la Duo, version revue et corrigée de la Renault Twizy, avec une autonomie élevée pour le segment.

Il y a aussi la Limo, destinée exclusivement à un usage VTC ou taxi. Elle ne ressemble à aucune Renault ? C’est normal, pressé par un timing serré (2ᵉ semestre 2022), la marque a pioché dans la gamme de son partenaire chinois JMCG pour trouver une berline électrique spacieuse, avec toutefois la base technique de la Megane E-Tech.

Enfin n’oublions pas la marque Dacia, l’entité de Renault a récemment changé de look. Dacia ne quittera pas son territoire de prix bon marché, à l’image d’un Skoda, et cela sera sans doute un des gros enjeux de l’électrique. Pourtant, le tarif de la Dacia Spring continue de grimper.

La filiale low-cost de Renault prévoit de produire encore et commercialiser des véhicules thermiques après 2030, date à laquelle sa maison mère doit pourtant passer au tout-électrique. La transition de Dacia vers l’électrique est néanmoins amorcée, avec le lancement de sa Spring (qui représente actuellement 12 % des commandes). La firme a également dévoilé un concept de buggy « électrique » taillé pour les baroudeurs.

