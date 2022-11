Renault et Google vont encore plus loin dans le domaine de la voiture connectée

Le constructeur français et l'entreprise américaine ont officialisé de nouveaux accords dans l'optique de créer des logiciels permettant d'améliorer la connectivité des véhicules et l'expérience client.

Le groupe Renault et Google, c’est une histoire qui dure maintenant depuis environ quatre ans, et les premiers bénéfices de ce partenariat se sont déjà fait ressentir sur les nouveaux véhicules de la firme au losange.

En effet, la nouvelle Renault Mégane E-Tech embarque les technologies Google directement dans son système d’infodivertissement Android Automotive, avec Google Maps, Google Assistant et le Play Store.

Bientôt des options à la demande aussi chez Renault

Ce 8 novembre 2022, Renault et Google annoncent une nouvelle étape dans leur partenariat avec la signature de nouveaux contrats portant sur la conception de l’architecture numérique du « Software Defined Vehicle ».

Dans les faits, comment cela se caractérise ? Renault et Google développeront, d’une part, un ensemble de composants logiciels dédiés à la nouvelle plateforme « Software Defined Vehicle », directement à bord et en périphérie de la voiture, et d’autre part, approfondiront les synergies et usages dans le cadre de la stratégie « Move to Cloud » du groupe français.

Pour clarifier un peu la chose, Renault et Google vont créer une sorte de « jumeau numérique » doté d’une intelligence artificielle pour faciliter l’intégration continue de services dans le véhicule et la création de nouvelles applications. La voiture sera capable de recevoir constamment des mises à jour et de nouveaux services embarqués.

Pour ce faire, Renault utilisera davantage la plateforme Google Cloud pour collecter et analyser les données des différents modèles commercialisés, et même ceux déjà vendus. Renault précise que cela se fera de manière sécurisée et sans violation de la vie privée.

Ces nouveaux logiciels seront capables de prévoir avec plus de précision les entretiens, tout en accentuant l’expérience à bord en fonction des habitudes du conducteur (notamment les destinations les plus fréquentes et les stations de recharge les plus utilisées).

Des données utilisées pour établir vos contrats d’assurance auto

Dans le même temps, certaines données seront utilisées pour créer des modèles d’assurance qui tiennent compte de l’utilisation de la voiture et du comportement du conducteur au volant. En même temps, les informations recueillies pourront être utilisées pour créer des services personnalisés en fonction des besoins du conducteur. En d’autres termes, si vous avez tendance à rouler un peu vite, vous serez considéré comme un conducteur à risque et votre assurance devrait vous coûter plus chère.

Renault utilisera également la plateforme Google Cloud au sein de toutes ses usines pour analyser toutes les données recueillies dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité de la production et de réduire l’impact environnemental. Environ un milliard de données seront captées chaque jour sur l’ensemble des sites de production et lignes de production connectées du constructeur français.

