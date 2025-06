Renault dévoile une voiture électrique dédiée aux pompiers : la 4L E-Tech avec des technologies inédites

Une 4L électrique pour les pompiers ? Ce n’est pas encore d’actualité, et ça ne le sera peut-être jamais, mais Renault et Software République présentent un concept de ce qui pourrait être une très bonne petite auto pour les secours.

Renault continue de faire la promotion de sa nouvelle R4 E-Tech à travers des concepts pour le moins intéressants. Après la très séduisante R4 Savane 4×4, qui devrait donner naissance l’année prochaine à une version dotée de deux moteurs et quatre roues motrices de la R4, le constructeur au losange et Software République (un collectif piloté par Renault et ses six partenaires dont Orange, Thales ou STMicroelectronics), viennent de présenter la Vision 4rescue.

Ce très sympathique petit démonstrateur technologique s’adresse principalement aux pompiers de France et est dévoilé à l’occasion du Salon Vivatech qui se tient à Paris du 11 au 14 juin 2025.

Un concept déjà rudement bien équipé

Renault annonce au sein de son communiqué de presse que le véhicule est « totalement opérationnel » même s’il n’a aucune vocation à, pour le moment, équiper une flotte de véhicule de secours.

Ce concept intègre en réalité un écosystème technologique développé par la Software République et en partenariat avec trois unités de Sapeurs-Pompiers – avec lesquels Renault travaille depuis des années, notamment pour le Fireman Access, un accès direct à la batterie pour l’éteindre rapidement en cas d’incendie.

L’habillage est avant tout marketing avec notamment les marquages « sapeur-pompier », « rescue » ou même « pin-pon », tandis qu’à l’intérieur, les sièges sont travaillés à partir d’anciens uniformes. La carrosserie teintée d’un nouveau rouge, inspiré par le dégradé de la flamme et rehaussé de marquages fluos jaune-vert en diagonale, traduit visuellement l’urgence. Les numéros d’urgence 112 et 18 sont également bien visibles sur les custodes arrière

Comme le concept-car Renault 4 Savane 4×4, l’auto adopte une silhouette trapue et surélevée avec notamment une garde au sol réhaussée de 15 mm et une transmission intégrale. Les pneus sont aussi empruntés au concept Savane.

Au-delà de l’aspect purement esthétique, la voiture est équipée comme un véhicule d’intervention avec des rangements et tout l’équipement nécessaire.

Une voiture ultra-connectée pour améliorer chaque intervention des secours

Le concept R4 intègre une connectivité satellite et 5G pour garantir une couverture réseau, même en zone blanche. Il embarque un drone autonome logé sur son toit, capable de sécuriser et d’analyser la zone d’intervention grâce à ses caméras thermiques et capteurs environnementaux, détectant ainsi sources de chaleur ou de pollution.

Grâce à la technologie V2X d’Orange, le véhicule communique en temps réel avec son environnement, optimisant la réactivité et la coordination sur le terrain. Les données essentielles — météo, affluence, risques naturels — sont transmises instantanément via la plateforme Smart Incident Response d’Orange Business.

Le système exploite également le mobilier urbain de JC Decaux pour diffuser des consignes ou informations aux personnes présentes. Enfin, la navigation intelligente adapte dynamiquement l’itinéraire du R4 en fonction des risques identifiés, assurant un acheminement rapide et sécurisé vers les zones d’intervention.



Renault a confirmé à nos confrères de Numerama qu’il ne s’agit pas d’un one-shot, puisqu’une flotte de démonstration est en préparation. Mieux encore, plusieurs technologies présentent au sein de ce concept sont présentées comme « prêtes à l’industrialisation » dans des projets pilotes.