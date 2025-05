Cette Renault 4 électrique un peu spéciale pourrait faire fureur en campagne

À peine lancée, la Renault 4 E-Tech refait déjà parler d’elle avec un concept-car inédit. Baptisée Savane 4×4, cette R4 électrique s’offre un look baroudeur, mais aussi un second moteur électrique, faisant d’elle un des rares SUV électriques à transmission intégrale. Reste à espérer une arrivée en série.

Renault 4 Savane 4×4 Concept // Source : Renault

La Renault 4 E-Tech va-t-elle réitérer le succès commercial (en France et en Europe) de sa petite sœur, la R5 électrique ? En tout cas, Renault semble bien décidé à communiquer dessus.

Pour aller plus loin

On a testé la Renault 4 E-Tech : pourquoi le choix avec la R5 électrique sera évident

À peine les essais terminés, voici déjà une nouvelle version : la Renault 4 Savane 4×4 Concept. Présenté au tournoi de Roland-Garros, dont Renault est partenaire, ce concept innove dans sa motorisation, comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Un look baroudeur

Le nom « Savane » rappellera peut-être des souvenirs aux plus nostalgiques d’entre nous, puisqu’il s’agissait d’une version de la 4L d’époque.

Renault 4 Savane 4×4 Concept // Source : Renault

En 2025, la Renault 4 Savane embrasse le look « gentleman explorateur » (du moins d’après la marque) ; on reconnaît bien la R4 électrique, mais elle s’affuble des attributs classiques d’un baroudeur. Garde au sol rehaussée (+ 15 mm), passages de roue élargis, pneus spécifiques, mais aussi un motif « camouflage » sur le toit en toile, une teinte Vert Jade et des jantes 18 pouces inédites.

Renault 4 Savane 4×4 Concept // Source : Renault

L’habitacle n’évolue qu’à la marge, ne se parant que d’un similicuir brun sur les sièges et la planche de bord, tandis qu’un petit rangement supplémentaire semble apparaître devant le passager.

Un second moteur électrique

La partie technique de cette Renault 4 Savane 4×4 Concept demeure sans doute le plus intéressant. Le nom révèle un peu la surprise : ce concept-car adopte bel et bien une transmission intégrale, via l’ajout d’un second moteur électrique sur l’essieu arrière.

Renault 4 Savane 4×4 Concept // Source : Renault

À vrai dire, ce n’est qu’une semi-surprise : des dirigeants de la marque avaient déjà parlé d’une « Renault 4 x4 » dès février 2024. Renault reste encore assez mystérieux sur les performances de ce moteur, se bornant à annoncer « une transmission intégrale disponible en permanence ».

Et si « ce show-car démontre le potentiel de la plateforme AmpR Small [la plateforme des R4 & R5, NDLR] pour créer un véhicule électrique du segment B doté de quatre roues motrices », aucune intention de mise en série ou de date de sortie n’est pour le moment communiquée.

Renault 4 Savane 4×4 Concept // Source : Renault

Cette motorisation pourrait cependant permettre à la Renault 4 d’accéder à un marché niche : celui des petits SUV à transmission intégrale.

En électrique, seul le duo Suzuki eVitara/Toyota Urban Cruiser revendique cette spécificité. En hybride, Stellantis a ajouté un moteur électrique arrière à ses Alfa Romeo Junior et Jeep Avenger, tandis que Dacia compte prochainement faire de même sur son Duster.