Le Renault Scénic électrique devient encore plus intéressant que le Tesla Model Y avec cette énorme remise

Face au stock qui s’accumule et à la présentation des tarifs du nouveau Tesla Model Y, Renault renforce les promotions sur son Scénic E-Tech. De quoi profiter de cette bonne voiture électrique pour un prix intéressant.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La gamme électrique de Renault commence à être bien fournie, mais le succès n’est pas forcément au rendez-vous. Si la R5 E-Tech réalise un début de carrière en fanfare, le Scénic E-Tech ne peut malheureusement en dire autant.

De fait, les stocks s’accumulent, et Renault vient de décider d’être généreux sur les exemplaires prêts à partir. Le site internet recèle ainsi de bonnes affaires.

Près de 10 000 euros de réduction cumulés

Ce n’est pas la première fois que Renault organise des promotions pour vider son stock, mais cette opération est particulièrement intéressante pour les clients.

Les rabais peuvent ainsi atteindre 4 140 euros de base, auxquels s’ajoutent 1 000 euros si vous avez une voiture à reprendre. N’oublions pas non plus l’éligibilité du Scénic électrique au bonus écologique, de quoi profiter de 2 000 à 4 000 euros d’aide gouvernementale selon vos revenus.

Détails des réduction // Source : capture d’écran Frandroid

Bref, et même avec le bonus minimal, on peut trouver des exemplaires à partir de 35 650 euros pour la « petite » batterie de 60 kWh (autonomie de 430 km selon le cycle WLTP) reprise incluse et 40 780 euros pour la batterie 87 kWh (623 km WLTP).

De quoi creuser l’écart avec le nouveau Tesla Model Y, qui débute à 42 990 euros pour la version à 500 km d’autonomie et 44 990 euros pour celle à 622 km, les deux bonus de 2 000 euros déduit.

Une voiture électrique réussie

Des offres intéressantes, donc, pour une voiture électrique qui l’est tout autant. Ce Renault Scénic E-Tech propose un habitacle très spacieux, des écrans signés Google réussis et réactifs, sans oublier une conduite plaisante.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Reste que tout n’est pas parfait, notamment au niveau de la consommation, juste dans la moyenne, et de la recharge, qui traîne la patte face à la concurrence.

Une concurrence, justement, pour le moins féroce. Le Scénic électrique se place dans une catégorie ultra-disputée, où le Tesla Model Y règne en maître. En parallèle, les Volkswagen ID.4, Skoda Elroq, Peugeot E-3008 et autres Xpeng G6 ne lui laisseront aucun répit.