La R5 électrique fait très fort : la preuve avec ces excellents chiffres pour Renault

Avec plus de 3 000 exemplaires vendus, la nouvelle Renault 5 E-Tech est devenue la voiture électrique la plus vendue en novembre en France. La citadine dépasse la Tesla Model Y, qui avait déjà perdu sa couronne au mois d’octobre dernier.

Le marché automobile stagne depuis le début de l’année. Et si c’est tout particulièrement le cas pour les voitures électriques, cette motorisation n’est pas la seule responsable de cette situation, bien au contraire. Mais les chiffres sont bien là, et la situation reste assez tendue, surtout pour certains constructeurs.

La Renault 5 cartonne

C’est par exemple le cas de Volkswagen, mais aussi de Ford ou encore de Nissan, qui pourrait tout simplement finir par disparaître si rien n’est fait. Du côté de chez Renault, les ventes de voitures neuves sont également en baisse, mais cela ne devrait être que temporaire. Et justement, la firme au losange vient tout juste de nous le prouver. Le cabinet AAA Data vient de publier les chiffres des immatriculations de voitures électriques pour le mois de novembre dernier en France?

Et cocorico, la R5 E-Tech se place sur la plus haute marche du podium, avec pas moins de 3 316 exemplaires écoulés le mois dernier. Il faut dire que la citadine, qui nous avait particulièrement bluffé lors de notre essai possède de solides arguments, notamment son prix particulièrement compétitif. D’autant plus qu’une nouvelle variante encore plus abordable a récemment été lancée par le constructeur. Et autre bonne nouvelle, la petite auto bénéficie du label Origine France Garantie, tout comme le Scénic E-Tech.

Source : Citroën

Celui-ci, qui avait été élu Voiture de l’année 2024, se retrouve au pied du podium, avec 1 070 unités écoulées. Juste au-dessus, nous retrouvons un autre modèle tricolore, qui n’est autre que la Citroën ë-C3, qui cartonne avec 1 239 exemplaires vendus en un mois. Dommage cependant que la citadine à bas prix, que nous avions pu essayer, n’est pas produite en France, mais en Slovaquie. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir quand même le droit au bonus écologique qui passera à 3 000 euros l’an prochain.

La 2ème marche du podium est quant à elle occupée par une voiture que l’on connaît aussi très bien. Il s’agit de la Tesla Model Y, qui a été vendue à 3 175 unités le mois dernier. Le SUV électrique, qui avait été un temps la voiture électrique la plus immatriculée au monde perd donc une nouvelle fois sa couronne. En effet, il avait déjà été relégué à la seconde place du marché européen au mois d’octobre, derrière le Skoda Enyaq.

Des ventes en baisse

Globalement, les ventes de voitures électriques neuves ne sont pas à la fête, comme le confirme AAA Data. Le cabinet spécialisé indique que ces dernières ont reculé de 24 % en novembre par rapport à la même période l’an dernier. Une forte dégringolade, qui doit cependant être nuancée. Certains constructeurs s’en sortent tout de même bien mieux que d’autres, comme Renault dont les immatriculations de VE ont augmenté de 77 % en un an. Et la R5 n’y est pas pour rien…

Rappelons qu’en Europe, sur la période de janvier à octobre 2024, les ventes de voitures électriques ont diminué de 1,7 % par rapport à 2023. La France connaît une croissance de 3,3 % sur la même période.

Peugeot progresse aussi de 32 %, mais c’est Citroën qui fait le plus fort, avec pas moins de… 286 % d’augmentation ! Un succès que l’on doit à sa ë-C3, qui démarre à seulement 23 000 euros. En revanche, Tesla chute de 60 % en un an, tandis que la Dacia Spring dégringole de 72 %. Et cela notamment parce qu’elle n’a plus le droit au bonus écologique depuis le 1er janvier dernier, en raison de sa production en Chine. La citadine se retrouve tout de même à la 7ème place du classement en novembre.

Dacia Spring // Source : Dacia

Ce dernier est également complété par la Peugeot e-208, qui se place en 5ème position avec 889 exemplaires, suivie par la Renault Mégane E-Tech et ses 780 unités. La Volkswagen ID.3 reste bien présente à la 8ème place, suivie par le BMW iX1. Enfin, le top 10 est clôturé par la Fiat 500, vendue à seulement 590 exemplaires en novembre. La citadine pâtit d’une faible demande, qui a poussé le constructeur à mettre en pause sa production à plusieurs reprises.

Ventes de voitures électriques en France en novembre 2024

Modèle Immatriculations Renault 5 E-Tech 3 316 Tesla Model Y 3 175 Citroën ë-C3 1 239 Renault Scénic 1 070 Peugeot e-208 889 Renaut Mégane E-Tech 780 Dacia Spring 705 Volkswagen ID.3 684 BMW iX1 650 Fiat 500e 590

Ventes de voitures électriques en France en de janvier à novembre 2024

Place Modèle Immatriculations 1 TESLA – MODEL Y 23 770 2 PEUGEOT – 208 22 974 3 RENAULT – MEGANE-E 15 997 4 FIAT – 500 13 818 5 RENAULT – TWINGO 11 206 6 TESLA – MODEL 3 10 732 7 PEUGEOT – 2008 8 668 8 B.M.W. – IX1 7 988 9 RENAULT – SCENIC 7 763 10 M.G. – MG4 7 213