Les Renault 5 E-Tech et Scénic E-Tech viennent tout juste d’obtenir la certification « Origine France Garantie ». Un label gage d’une production 100 % française et une première pour des voitures électriques.

Alors que les voitures électriques chinoises sont de plus en plus nombreuses à envahir le marché européen, les grandes instances font tout pour limiter cette invasion.

Un label historique

Avec l’arrivée massive de ces autos, accusées de concurrence déloyale mais également de polluer plus que de raison, l’origine des véhicules vendus chez nous est aujourd’hui particulièrement surveillée. À tel point que l’Europe a mis en place des droits de douane supplémentaires pour les modèles produits dans l’Empire du Milieu. Et que ces derniers ne sont également plus éligibles au bonus écologique de 4 000 euros en France. Le but ? Réduire les importations de voitures chinoises chez nous.

Pour l’heure, cela ne semble marcher que moyennement, puisque la part des autos venues de ce pays ne cesse de grimper en Europe, comme l’avaient confirmé les chiffres du cabinet Jato. Ainsi, les marques européennes, et notamment françaises, doivent tout faire pour se démarquer, afin de rivaliser plus efficacement sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Le tout dans un contexte très particulier, où le lieu de production est sujet à de nombreux débats, comme l’a notamment prouvé Alfa Romeo avec son Milano devenu Junior.

Dans cet étonnant bazar, Renault veut donc tirer son épingle du jeu, et mise à fond sur la fabrication en France de ses voitures électriques. En effet, sa Mégane E-Tech est par exemple produite à Douai (59), tout comme le Scénic E-Tech, que nous avons récemment pu essayer et la nouvelle R5 E-Tech. Une production tricolore, qui vient tout juste d’être enfin récompensée.

Et pour cause, le constructeur français vient d’annoncer dans un communiqué que deux de ses voitures électriques, le Scénic et la R5, ont obtenu la certification « Origine France Garantie ». Un label prestigieux, gage d’une production 100 % française, et surtout, une première pour une auto zéro-émission (à l’échappement). Mais que signifie vraiment cette récompense ? Ne vous en faites pas, nous allons tout vous expliquer juste en dessous !

Une production locale et plus propre

En fait, pour qu’un objet ou une voiture obtienne cette certification, au moins 50 % de ses composants doivent venir de France. Pour la Renault 5, ce taux atteint les 69 %, tandis qu’il est de 74 % pour le Scénic E-Tech, ce qui est tout simplement excellent. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur tricolore veut également mettre l’accent sur la production locale. Ainsi, 75 % de ses fournisseurs sont situés dans un rayon de 300 kilomètres autour de l’usine de Douai, dans les Hauts-de-France.

Ce qui permet de créer des emplois, alors que le gouvernement craint que l’invasion massive de voitures chinoises ne mette justement en danger ces derniers. C’est d’ailleurs en partie pour cela qu’il leur a supprimé le bonus, afin d’inciter les automobilistes à ne plus acheter ces véhicules, qui sont pourtant de plus en plus nombreux sur le territoire, et dans toute l’Europe. À tel point que le continuent risque de devenir un simple importateur au fil des décennies.

Si seules les R5 et Scénic E-Tech ont obtenu la certification, toutes les voitures électriques de Renault sont produites en France, à l’exception de la Twingo E-Tech, qui est assemblée en Slovénie. En revanche, du côté de chez Dacia, la Spring est quant à elle produite en Chine, ce qui lui vaut de ne plus avoir le droit à l’aide gouvernementale de 4 000 euros. Mais une fabrication en Europe serait cependant envisagée par le constructeur low-cost.