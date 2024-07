Les voitures électriques chinoises commencent à (vraiment) envahir l’Europe : voici à quel point Tesla y participe

Avec près de 12 000 exemplaires immatriculés en mai dernier, la Tesla Model Y reste leader des ventes de voitures électriques en Europe. Mais le SUV va devoir se méfier d’un rival sino-suédois, qui compte bien s’imposer aussi. Surtout, les chiffres mettent en avant le raz de marée de voitures électriques produites en Chine qui arrivent en Europe.

Cela fait déjà un petit bout de temps que Tesla est numéro 1 mondial de la voiture électrique. Si la firme américaine s’est brièvement laissée dépasser par son rival chinois BYD en fin d’année 2023, les choses sont rentrées dans l’ordre pour elle depuis.

Une tendance inquiétante

Cependant, tout n’est pas rose non plus pour le constructeur basé au Texas, dont les ventes sont en forte baisse en Europe. Une situation compliquée et un peu inquiétante, qui ne semble cependant pas alarmer son patron Elon Musk, qui affirme que les choses vont bientôt rentrer dans l’ordre. Et ce alors que les spécialistes affirmaient que Tesla allait être fortement chahuté par la concurrence chinoise de plus en plus rude. Des prévisions qui se sont avérées vraies, tandis que Tesla traverse une crise importante.

Cependant, il convient tout de même de tempérer les choses, puisque la firme se porte tout de même assez bien dans l’ensemble. C’est ce que confirment les chiffres tout juste publiés par le cabinet spécialisé dans les données automobiles, Jato. Ces derniers concernent les immatriculations de voitures neuves en Europe sur l’ensemble du mois de mai, et ils ne sont globalement pas très réjouissants pour le marché des autos électriques. Celles-ci sont en effet en baisse de 11 % par rapport à l’an dernier.

Une tendance assez inquiétante, que nous avions déjà remarqué quelques mois plus tôt et qui s’explique en grande partie par la baisse des aides gouvernementales à l’achat. En France par exemple, le bonus écologique a perdu 1 000 euros et est désormais interdit aux voitures électriques venues de Chine. En Allemagne, le bonus a été supprimé du jour au lendemain en fin d’année 2023.

Selon Jato, les autos zéro-émission (à l’échappement) coûtent encore trop cher pour de nombreux automobilistes, comme nous l’avions déjà expliqué un peu plus tôt. Et ce malgré la guerre des prix qui s’annoncent encore plus intense cette année.

Au mois de mai, ce ne sont donc que 151 237 voitures électriques qui ont été vendues sur le Vieux Continent. Cependant, les immatriculations de modèles venus de Chine ont grimpé de 25 % en un an, pour se rapprocher des 28 000 unités. Ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, qui a décidé de faire flamber les droits de douane pour ces autos. Reste à savoir si cela fonctionnera, alors que les voitures produites en dehors de l’Empire du Milieu ont vu leurs ventes dégringoler de 16 %.

La Model Y au sommet, mais attention

En regardant un peu plus dans le détail, on se rend compte que malgré la baisse de ses ventes en Europe, Tesla reste tout en haut du classement. Ce dernier est dominé par la Model Y, écoulée à 11 662 unités en un mois, soit une chute de 46 % par rapport à la même période en 2023 tout de même. En revanche, la Model 3 connaît une belle remontée, avec pas moins de 7 754 immatriculations, et une augmentation de 25 %. Précisons que la Model Y est produite à Berlin (à une cadence de 6 000 par semaines, donc suffisamment par mois pour livrer dans toute l’Europe) alors que la Model 3 est produite en Chine.

Finalement, Tesla participe à l’essor des voitures électriques produites en Chine vendues en Europe avec sa Model 3. Mais d’un autre côté, l’entreprise américaine participe également à l’essor des voitures électriques produites en Europe avec sa Model Y.

Dans tous les cas, Tesla doit compter sur un rival de taille qui rôde et se place sur la 3ème marche du podium. Il s’agit du Volvo EX30, que nous avions essayé quelques mois plus tôt. Le SUV suédois produit en Chine a été vendu à 7 554 unités en Europe au mois de mai, et ce même s’il n’est plus éligible au bonus écologique en France. Cela pourrait cependant changer, car il devrait bientôt être assemblé en Belgique, afin de ne pas subir la hausse des droits de douane.

Juste en dessous, les Volkswagen ID.4 et ID.3 s’en sortent également très bien, avec respectivement 6 186 et 5 669 unités écoulées. Les deux véhicules sont suivis par un cousin, le Skoda Enyaq, qui totalise quant à lui 5 048 immatriculations. La MG4 se place quant à elle à la 7ème place du classement, puisque ses ventes ont chuté de 20 % avec un peu plus de 5 000 exemplaires en mai. De quoi se positionner tout de même devant l’Audi Q4 e-tron, le BMW iX1 et la i4.

Ventes de voitures électriques en Europe en mai 2024

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 11 662 Tesla Model 3 7 754 Volvo EX30 7 554 Volkswagen ID.4 6 186 Volkswagen ID.3 5 669 Skoda Enyaq 5 048 MG4 5 034 Audi Q4 4 747 BMW iX1 4 568 BMW i4 3 896