La Renault 5 E-Tech s’offre une toute nouvelle version baptisée Five, avec un prix encore plus abordable. La citadine électrique démarre désormais à moins de 25 000 euros, mais cela s’accompagne de quelques sacrifices.

On entend souvent que les voitures électriques sont trop chères. Il est vrai qu’elles sont plus onéreuses que leurs équivalents thermiques à l’heure actuelle, mais cela est tout de même peu à peu en train de changer. Et cela grâce aux constructeurs qui lancent de nouveaux modèles particulièrement abordables depuis quelques années. Et parmi eux, impossible de ne pas citer Renault.

Une nouvelle version très alléchante

La firme tricolore avait annoncé dès 2021 sa future citadine électrique à bas prix, la R5 E-Tech. Cette dernière avait finalement été dévoilée dans sa version définitive au cours de l’année 2024. A ses débuts, celle-ci était affichée à un peu moins de 30 000 euros. Puis au fil du temps, de nouvelles déclinaisons plus accessibles ont été lancées. Aujourd’hui, la voiture la plus vendue en France depuis le début de l’année démarre à partir de 25 990 euros.

Enfin, démarrait plutôt. Car voilà que le constructeur tricolore vient d’annoncer le lancement officiel d’une nouvelle version encore plus abordable dans un communiqué. Celle-ci prend le nom de Five, et son prix est désormais affiché à partir de 24 990 euros seulement. Un tarif qui s’entend sans aucun bonus écologique, et qui descend à 22 990 euros avec l’aide de 2 000 euros la moins élevée. Mieux encore, il est possible de rouler en R5 E-Tech à partir de 20 990 euros seulement.

Pour cela, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 16 300 euros, qui vous permet d’avoir le droit au bonus écologique maximal de 4 000 euros. De plus, et comme sur le reste de la gamme, la citadine est aussi éligible à la prime CEE de 310 euros, qui peut encore faire chuter la facture. Ce qui ramène son prix final à seulement 20 680 euros. De plus, il sera probablement encore possible de faire de bonnes affaires sur les futurs exemplaires en stock, comme c’est le cas sur le reste de la gamme. Mais alors, à quoi a-t-on le droit avec cette nouvelle déclinaison ?

Celle-ci rivalise désormais frontalement avec la nouvelle BYD Dolphin Surf, affichée à seulement 19 990 euros. Elle embarque la plus petite batterie, affichant une capacité de 40 kWh et offrant une autonomie maximale de 312 kilomètres selon le cycle WLTP. Reposant sur la plateforme AmpR Small, la citadine tricolore troque son moteur 120 chevaux pour un groupe motopropulseur moins puissant. Il culmine à 95 chevaux, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 12 secondes environ. Cette déclinaison sera donc plutôt à l’aise en ville et dans les environnements péri-urbains.

Une mauvaise nouvelle sur la charge

En ce qui concerne la recharge, la nouvelle Renault 5 E-Tech Five fait désormais l’impasse sur la charge en courant continu à une puissance de 100 kW. Il faudra se contenter du courant alternatif à 11 kW, permettant de passer de 15 à 80 % en 2h37. De plus, la citadine perd la charge bidirectionnelle et la pompe à chaleur. Une mauvaise nouvelle, qui reste cependant acceptable à un tel niveau de prix. Surtout que la dotation technologique reste tout de même assez complète quand même.

Elle inclut notamment l’écran tactile de 10 pouces qui fait appel au système OpenR Link et qui est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci est associé à un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 7 pouces. Il profite aussi des mises à jour à distance. De plus, la citadine électrique abordable a le droit à deux prises USB-C à l’avant, à la climatisation manuelle ainsi qu’aux feux à LED et à la banquette arrière rabattable 60/40. Les radars de recul, l’aide au maintien dans la voie et le freinage automatique d’urgence sont aussi livrés de série.

La teinte gratuite est le noir, tandis qu’il faudra débourser 800 euros pour s’offrir la couleur vert des images officielles. La voiture est livrée avec des jantes de 18 pouces habillées d’enjoliveurs au style rétro, rappelant la R5 des années 1970. Enfin, une nouvelle version équipée du moteur de 150 chevaux et de la grosse batterie de 52 kWh offrant 410 kilomètres d’autonomie va aussi voir le jour. Elle démarrera à partir de 31 490 euros sans prendre en compte le bonus écologique. Elle aura le droit à la charge bidirectionelle V2G et V2L ainsi que la pompe à chaleur, de même que la charge rapide en courant continu.