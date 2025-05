Recharger sa voiture en illimité pour 35 € / mois à la maison : attention aux petites lignes de cette nouvelle offre

Le fournisseur d’énergie Octopus Energy lance une nouvelle offre très alléchante pour les propriétaires de voitures électriques. Celle-ci permet de recharger son véhicule en illimité pour seulement 35 euros pas mois. Trop beau pour être vrai ? On fait le point.

Après une année 2024 en demi-teinte, le marché de la voiture électrique reprend des couleurs en 2025. Cela s’est confirmé en avril, comme l’a rapporté le cabinet AAA Data. Ce dernier a annoncé une légère progression des immatriculations par rapport à la même période l’an dernier. Mais certains points coincent encore, comme le prix et toutes les questions liées à la recharge.

Une offre très alléchante

Néanmoins, on sait qu’à l’usage, ces questions posent nettement moins problèmes. Que ce soit l’autonomie ou le coût de la charge. En effet, plusieurs études ont prouvé que rouler en voiture électrique revient en réalité moins cher qu’en thermique. Et ce malgré les augmentations successives du prix de l’électricité au cours des dernières années. De plus, certains opérateurs et fournisseurs d’énergie proposent des offres promotionnelles parfois très intéressantes. C’est notamment le cas de celle tout juste lancée par Octopus Energy.

Fondée par trois français en 2014, la société a ensuite été rachetée en 2022 par un groupe britannique. Et voilà que la start-up propose désormais une nouvelle offre conçue pour les propriétaires de voitures électriques. Baptisée « Intelligent Drive Pack », celle-ci n’est pour le moment disponible qu’au Royaume-Uni.

Mais il n’est pas exclu qu’elle finisse par faire son arrivée en France un peu plus tard. Comme son nom l’indique, elle permet d’optimiser la recharge d’un véhicule électrique sur une wallbox à la maison.

L’un des principaux atouts de cette formule reste son prix, particulièrement bas. Sur son site, le fournisseur d’électricité annonce un tarif à 30 livres par mois, soit environ 35 euros. Et cela pour une recharge « illimitée ». Sur le papier, cela est évidemment très alléchant. Mais attention, car il est important de bien vérifier les conditions. Car il n’est évidemment pas question de se brancher en continu toute la journée pour ce prix unique. En fait, celui-ci n’est valable que sur des créneaux fixés par l’entreprise.

Les clients choisissent à quelle heure leur voiture doit être rechargée, sur une période située entre 4 h et 11 h du matin. La borne s’occupe ensuite de lancer la recharge au bon moment.

C’est seulement durant cette dernière qu’il est possible de bénéficier de l’offre à 35 euros par mois. Le système de recharge intelligent proposé par Octopus Energy permet ensuite de démarrer la charge pendant le créneau choisi. Mais comment faire si l’on souhaite brancher son véhicule sur un autre horaire ? Et bien c’est là que les choses se corsent un peu.

Un système limité

Dans ce cas, il sera possible d’activer la fonction « boost » sur l’application du fournisseur d’énergie. Mais il faudra alors payer le prix classique proposé par l’entreprise. Ce dernier est affiché à 0,13 euro du kWh avec l’offre Octopus Go durant les heures creuses. Ce qui donne environ 7,80 euros pour remplir la batterie de 60 kWh d’une Tesla Model Y Propulsion. Cette formule nécessite un abonnement de 14,04 euros par mois pour une puissance de 6 kVA.

Or, le créneaux proposé par l’entreprise reste assez restreint. En effet, de nombreux automobilistes branchent leur voiture dès qu’ils rentrent chez eux le soir, et laissent jusqu’à leur départ au travail le lendemain matin. Car il faut généralement compter plusieurs heures pour remplir intégralement la batterie d’une auto électrique sur une wallbox en courant alternatif. L’offre proposée par le fournisseur britannique doit être donc prise avec des pincettes. Il faudra vous assurer qu’elle est réellement rentable selon vos besoins.

Reste à savoir quand Octopus Energy proposera cette formule en France. Pour en profiter, les conducteurs de voitures électriques devront être équipés d’un compteur intelligent. Ils devront également avoir souscrit à une offre Octopus Fixe ou Flexible pour leur alimentation électrique à domicile. Ils devront aussi être équipés d’une wallbox compatible, parmi un choix de 280 marques.