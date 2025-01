EDF dégaine une nouvelle offre pour réduire sa facture d’électricité, mais attention aux petites lignes

EDF propose une nouvelle offre intéressante, afin de faire des économies sur votre facture d’électricité. Cependant, il convient de faire attention, car vous pourriez ne pas profiter de la baisse des tarifs réglementés prévue pour le 1er février. On vous explique.



Le prix de l’énergie n’a cessé de grimper au cours des dernières années. C’est valable pour le carburant des voitures thermiques, mais aussi pour l’électricité, qui a connu de fortes augmentations, et tout particulièrement en début d’année 2024. Certains foyers ont en effet vu leur facture flamber de 22 % !

Un bon plan intéressant sur le papier

Heureusement, cela ne devrait plus être qu’un mauvais souvenir, car dès le 1er février prochain, le prix du kWh va connaître une baisse, de l’ordre de 14 %. Une chute qui concernera les tarifs réglementés (TRV), et qui sera rendue possible par une hausse contenue des taxes, plus que ce qui était initialement prévu par le gouvernement de Michel Barnier avant sa dissolution. Une bonne nouvelle pour tous les Français qui ont choisi cette offre, qui représentent 76 % des ménages à l’heure actuelle.

Et ce n’est pas tout, car il est aussi possible de profiter d’une nouvelle offre proposée par EDF, qui promet de vous faire bénéficier de belles économies sur votre facture d’électricité. Celle-ci est disponible sur le site de l’entreprise, et elle vous permet de profiter d’un prix fixe sur le kWh HT pendant deux ans. Elle est connue sous le nom de Zen Fixe, et le site Dealabs explique qu’elle permet d’économiser environ 20 % par rapport au tarif réglementé en vigueur depuis le 1er février 2024.

Concrètement, il faut compter seulement 17,53 centimes du kWh en tarif base à une puissance de 3 kVA. Cette nouvelle offre est valable depuis le 1er janvier dernier. Si vous faites le choix d’opter pour l’option heures creuses, il faudra compter 14,56 centimes du kWh durant ces dernières, et 18,76 centimes durant les heures pleines. Le tout pour un contrat 6 kVA.

Pour mémoire, la précédente offre proposée par EDF affichait le tarif base à 20,64 centimes du kWh TTC. Cette nouvelle est donc plus intéressante sur le papier. Oui mais voilà, il convient tout de même de prendre son temps pour réfléchir et de ne pas se lancer trop rapidement. Car si cette remise semble très alléchante sur le papier, tout n’est pas si rose non plus, et vous pourriez en fait ne pas être si avantagé que cela en souscrivant à celle-ci.

Pas de baisse en 2025

Pour mémoire, l’option base est affichée à 25,16 centimes du kWh à l’heure actuelle chez EDF si vous ne souscrivez pas à l’offre Zen Fixe. Autant dire que cette dernière semble particulièrement intéressante. Mais elle ne l’est en réalité pas forcément. Sur son site, le fournisseur d’énergie précise que l’offre Zen Fixe permet, comme son nom l’indique, de profiter d’un prix fixe pendant deux ans. Sur le papier, c’est génial. Sauf que voilà, en choisissant cette formule, vous ne bénéficierez pas de la baisse du 1er février.

Certes, cela vous protège aussi d’une éventuelle hausse, mais qui n’est qu’hypothétique puisque la tendance est plutôt à la chute. De plus, comme l’offre est en dessous du tarif réglementé, elle n’est de toute façon pas éligible à cette baisse. Vous risquez de vous retrouver finalement à payer plus cher que si vous n’y aviez pas souscrit. À noter toutefois que l’offre est valable deux ans, mais qu’elle est résiliable à tout moment. Le tout sans frais selon EDF, ce qui vous permettra d’y mettre fin si elle ne vous convient plus.

À noter également que le prix de l’abonnement, à ajouter au coût du kWh est plus élevé qu’en 2024, puisqu’il est affiché à 9,69 euros par mois pour l’option base la moins chère. Avant de vous lancer, pensez donc à comparer les différentes offres proposées, surtout que deux autres fournisseurs viennent aussi de lancer des abonnements intéressants. Il s’agit de Mint Energy et d’Octopus Energy, qui propose en plus une électricité 100 % française et d’origine renouvelable. Un atout à prendre aussi en compte, si vous voulez avoir une consommation plus respectueuse de l’environnement.

Vous pouvez également tester notre comparateur d’offre d’électricité pour réduire votre facture d’énergie.