C’est confirmé, le prix de l’électricité sera en baisse de 14 % dès le 1er février prochain. Une très bonne nouvelle, notamment pour les propriétaires de voitures électriques.

Source : Unsplash

Si le prix du carburant est relativement stable depuis plusieurs mois, celui de l’électricité a connu une très forte hausse en ce début d’année. En effet, si le gouvernement avait annoncé une augmentation de 10 %, certains foyers ont dû payer jusqu’à 22 % de plus.

Enfin une baisse en 2025

Et forcément, cela a un impact sur la vie quotidienne, surtout en cette période hivernale où le chauffage devient nécessaire. Sans parler de la recharge des voitures électriques, qui se déroule dans plus de 80 % des cas à domicile. Une flambée telle que l’ADEME avait émis des recommandations officielles afin de réduire la facture des ménages. Mais voilà qu’une bonne nouvelle arrive en cette fin d’année. Dès le 1er février prochain, le prix de l’électricité baissera en France.

On le savait déjà, puisque nous vous l’avions annoncé quelques semaines plus tôt. Mais voilà que cela vient d’être officiellement confirmé, et surtout, on apprend que taxes n’augmenteront en fait pas autant que prévu. C’est ce que nous explique le site Connaissance des Energies, qui relaie une information provenant de l’agence de presse AFP. Ainsi, si le bouclier tarifaire prendra bel et bien fin le 1er février prochain également, cela ne se traduira pas par une hausse des prix, au contraire.

Source : Engie

Mieux encore, les ménages français profiteront d’une baisse de 14 %, et ce grâce à la censure du gouvernement de Michel Barnier. Ce dernier avait prévu de relever la taxe, actuellement de l’ordre de 22 %, afin de combler le déficit public. Cette mesure aurait permis d’engranger 3,4 milliards d’euros supplémentaires, mais cela aurait aussi limité la baisse de la facture pour les ménages à seulement 9 %. Mais alors que le gouvernement a été remplacé, cette décision n’a plus lieu d’être car elle n’avait pas encore été votée.

De plus, Barnier avait finalement accepté de renoncer à ce projet, dans le but d’éviter la censure, ce qui n’a pas été suffisant. Le 28 novembre, il avait confirmé que « les augmentations de taxes prévues dans le projet de loi de finances initiale n’entrent pas en vigueur« . Il avait également souligné que « la baisse des prix de l’électricité devrait être, comme l’a annoncé le Premier ministre le 28 novembre dernier, de 14 % en 2025« . Cependant, les Français auraient pu payer encore moins cher leur électricité, mais les taxes vont malheureusement quand même augmenter en 2025.

Une bonne nouvelle

Heureusement, cela sera dans une moindre mesure par rapport à ce qui était initialement prévu, puisqu’elles passeront à 33,70 %. Un niveau qui remontera mécaniquement à celui affiché avant la crise, comme l’indique l’arrêté publié ce week-end. Et ce sont surtout les particuliers qui ont fait le choix d’opter pour les tarifs réglementés (TRV) qui en profiteront. Pour mémoire, l’autorité de la concurrence souhaitait les faire disparaître, au contraire de la Commission de régulation de l’énergie. Et il semblerait que le gouvernement suive cette dernière.

Ce sont donc 76 % des ménages français qui profiteront de cette baisse des prix, de même que les petites et moyennes entreprises abonnées au TRV. Pour ces dernières, la taxe sur l’électricité (accise) sera relevée à 26,23 euros du MWh au 1er février. Une très bonne nouvelle, qui profitera aussi aux automobilistes qui possèdent une voiture électrique. Il est probable que les coûts de la recharge sur les bornes publiques soient également en baisse, mais cela restera encore à confirmer.

Cependant, tout n’est pas rose non plus. En effet, la censure du gouvernement et l’absence de nouvelle loi sur le budget de l’État aura notamment pour conséquence de faire basculer près de 380 000 nouveaux ménages dans l’impôt sur le revenu. Le précédent Premier Ministre avait prévu d’indexer le barème de ce dernier sur l’inflation, mais il n’en sera donc rien. Désormais, François Bayron prévoit de voter le nouveau budget au cours du mois de février prochain.