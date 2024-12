Voici les deux offres d’électricité les moins chères de France avec 30 % de réduction sur le tarif officiel EDF

Le comparateur en ligne Selectra s’est associé au fournisseur d’électricité Mint Energie afin de proposer une offre d’électricité avec une remise de 30 % sur le prix du kWh. Et bonne nouvelle, 25 % de l’énergie est d’origine verte en française. C’est tout simplement la moins chère du marché en tarif fixe. On vous explique tout !

Source : Andrey Metelev sur Unsplash

Depuis plusieurs années, le prix de l’électricité ne cesse de grimper, ce qui a un impact sur tous les aspects de la vie quotidienne. C’est notamment le cas pour les possesseurs de voitures électriques, dont la charge coûte plus cher, même si cela reste toujours plus intéressant que faire un plein d’une auto thermique.

Une remise intéressante

Il existe heureusement des astuces diverses et variées pour réduire sa facture, comme l’avait expliqué l’ADEME qui énumérait plusieurs d’entre elles. Ce n’est pas tout, car en faisant le tour des fournisseurs d’énergie, il est aussi possible de bénéficier de remises intéressantes. C’est justement le cas en ce moment, comme l’indique un communiqué publié par le comparateur en ligne Selectra. Ce dernier s’est associé à Mint Energie afin de proposer une réduction de 30 % sur le prix du kWh HTT (hors toutes taxes).

Une remise valable par rapport au tarif réglementé (TRVE) en vigueur au 1er novembre, et ce alors que l’autorité de la concurrence plaide en faveur d’une suppression de ce dernier. Mais si cette promotion est très intéressante sur le papier, elle n’est en fait pas si impressionnante que cela. Pourquoi ? Tout simplement car les prix de l’électricité pour les TRVE va baisser de 14 % au mois de février prochain. Ainsi, la remise sera d’e seulement d’environ 7 % avec l’offre de Mint Energie.

Source : Unsplash

D’autant plus que les taxes vont quant à elles grimper, et les clients ayant opté pour cette promotion ne seront pas épargnés. Cependant, celle-ci offre tout de même plusieurs avantages. Déjà, il faut savoir que le prix du kWh sera fixe pendant les douze mois suivant la souscription du contrant. Attention, car la date limite est fixée au 31 décembre 2024. Mais ce n’est pas tout, car il faut également savoir que 25 % de l’énergie fournie est d’origine verte et surtout française, produite à partir de sources renouvelables.

Selon les calculs de Selectra, cette offre permet de réduire d’environ un quart le montant de la facture d’électricité. Pour un foyer de 3 personnes vivant dans un appartement moyennement isolé de 75m² chauffée à l’électricité, l’économie réalisée sera de 876 euros par an. Un montant qui baisse à 340 euros par an pour une personne seule vivant dans un studio de 30 m². Le contrat est sans engagement et qu’il peut être résilié sans frais à tout moment.

Une seconde offre à surveiller

Si Selectra et Mint Energie proposent jusqu’à 30 % de remise, une autre entreprise a également lancé une offre promotionnelle qui vaut le coup d’œil. Il s’agit d’Octopus Energy, avec une réduction de 29 % par rapport au tarif réglementé en vigueur en octobre 2024. Pour mémoire, ce dernier est affiché à 0,2516 euro du kWh, tandis que l’offre proposée le fait descendre à 0,134 euro HTT. Sans l’offre, il faut compter 9,63 euros HTT par mois pour un contrat de 3 kVA.

Un prix qui passe à seulement 7,99 euros HTT grâce au fournisseur, qui propose également un prix fixe pendant un an comme son concurrent. Mais là il fait plus fort que ce dernier, c’est que l’électricité est ici 100 % d’origine renouvelable et française. Par ailleurs, Octopus Energy offre aussi « un bonus éco-conso qui permet en moyenne 3% d’économies supplémentaires sur la facture » ainsi qu’une « cagnotte éco-session pour des économies ponctuelles supplémentaires sur les pics ».

Source : Unsplash

Cette offre est réservée aux particuliers, et la souscription est gratuite et sans engagement. Il est possible de réaliser une simulation de vos économies annuelles directement sur le site d’Achetons Groupé, une société spécialisée dans cette pratique. Celle-ci permet d’obtenir des prix réduits sur les abonnements d’électricité grâce à des offres de ce type. Les clients bénéficient du réseau Enedis et des mêmes conditions de dépannage, ce qui permet de limiter le risque de coupures.

Vous pouvez également vérifier notre comparateur d’énergie, pour dénicher les meilleures offres d’énergie.