Voici de nouveaux détails sur la nouvelle “Tesla Model 3+” : pourquoi c’est une petite déception

Tesla prépare une nouvelle version de sa Model 3 en Chine. Reprenant une configuration déjà disponible en Europe, la voiture électrique affiche une autonomie plus que confortable. Reste à savoir si elle sera suffisante face à une concurrence féroce.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Autrefois au zénith des ventes, les voitures électriques de Tesla sont dans le creux de la vague un peu partout dans le monde, y compris en Chine.

C’est d’ailleurs là-bas que le constructeur se retrousse les manches avec de nouvelles versions : en parallèle de l’annonce d’un Model YL rallongé à six places, Tesla prépare une Model 3 à grande autonomie : la Model 3+.

Une configuration pas si inédite

Comme toujours, c’est le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) qui gâche la surprise. Après avoir éventé cette Model 3+ et en parallèle de l’annonce de l’autonomie du Model YL, le MIIT dévoile les caractéristiques de la batterie de la berline, repris par CnEVPost.

Tesla Model 3+ // Source : MIIT

Cette Tesla Model 3+ (puisque cela semble être son nom) sera donc alimentée par une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 78,4 kWh fournie par LG Energy Solution. Une capacité quasi-identique au pack « Long Range » des Model 3 déjà dans nos rues, mais qui devrait être bientôt remplacée par une batterie plus performante.

Mais comme cette Model 3+ n’est propulsée que par un moteur arrière de 225 kW et non par deux moteurs (un à l’avant, un à l’arrière), comme c’est actuellement le cas en Chine, cette version dispose d’une autonomie en franche progression : 830 km, certes selon l’optimiste norme chinoise CLTC, contre 753 km CLTC actuellement proposés par la plus endurante des Model 3 en vente en Chine.

Une concurrence intense

Notons tout de même que cette version « grande batterie / propulsion » existe déjà en Europe, avec une autonomie certifiée à 702 km selon la plus réaliste norme WLTP.

Tesla n’innove donc pas beaucoup, et cette Model 3+ ne pourrait apparaître que comme un coup marketing plutôt qu’à une version en rupture : manifestement, aucune évolution du côté de la recharge n’est à attendre, un des points faibles de la Model 3.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Face à elle, la concurrence ne l’attendra pas. Le marché chinois déborde de berlines électriques bon marché à la pointe de la technologie, comme l’inévitable Xiaomi SU7 (jusqu’à 830 km d’autonomie CLTC également), mais aussi la Zeekr 007 (870 km CLTC, recharge en 15 minutes) ou l’IM L6 (850 km, recharge en 12 minutes), qui vient d’arriver en Europe.

D’autres modèles, comme l’Avatr 06 ou la Xpeng P7+, ne peuvent proposer autant d’autonomie (jusqu’à 725 km CLTC pour la Xpeng), mais s’affichent à des tarifs défiant toute concurrence avec des temps de recharge sous les 20 minutes. Cette Model 3+ permettra-t-elle d’enrayer la chute des ventes de la berline en Chine, que CnEVPost annonce à -14,8 % depuis le début de l’année ?