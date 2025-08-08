Voici l’autonomie du nouveau Tesla Model Y 6 places : plutôt une bonne surprise

Quelques semaines après son officialisation, la nouvelle Tesla Model YL nous donne de nouvelles informations à son sujet. La voiture électrique à six places détaille désormais son autonomie en Chine.

Tesla Model YL // Source : Tesla Chine

Si Elon Musk ne semblait pas s’alarmer de la situation de Tesla, force est de constater que le constructeur veut tout de même tenter de garder la tête hors de l’eau. Car face à la chute des ventes de ses voitures électriques dans le monde, l’entreprise tente de relancer la machine. Et cela à grands renforts de nouveautés en tout genre.

Une autonomie généreuse

La firme américaine avait notamment levé le voile en début d’année 2025 sur sa nouvelle Model Y restylée. En parallèle, elle avait offert quelques petites améliorations à ses Model S et Model X. Plus récemment, le constructeur avait officialisé l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de son SUV star. Pour mémoire, ce dernier est tout de même resté la voiture électrique la plus vendue en Europe au mois de juin.

Alors que ses ventes se sont effondrées en Chine, face à la concurrence grandissante, l’auto a le droit à une nouvelle version L. Allongée de quelques centimètres par rapport à la version standard, elle possède surtout la spécificité d’offrir six places. De quoi séduire les clients dans l’Empire du Milieu, friand de ce type de voitures plus longues. Pour le moment, les informations techniques au sujet de cette variante sont révélées au goutte-à-goutte. Nous avions eu les dimensions, et voilà que nous avons pu obtenir des chiffres pour l’autonomie.

Tesla Model YL // Source : Tesla Chine

Ces dernières ont été révélés non pas par Tesla, mais par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Relayées par le site Car News China, elles restent encore assez minimes. On apprend toutefois que la nouvelle Model YL a le droit à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 82 kWh fournie par LG. Cette dernière offre alors une autonomie maximale de 751 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Un chiffre qui est plutôt rassurant, en comparaison avec la version standard du SUV électrique. Toujours en Chine, ce dernier culmine actuellement à 750 kilomètres CLTC en motorisation comparable, mais avec une batterie plus petite, estimée à 78 kWh. À titre de comparaison, cette version est homologuée en Europe avec une autonomie de 586 km selon la norme locale WLTP, plus réaliste.

La différence est donc négligeable. Ce qui est très fort, car la déclinaison L allongée est logiquement plus lourde, en raison de son gabarit plus généreux, de sa troisième rangée de sièges et de sa batterie plus volumineuse. La plus lourde des Model Y « normale » pèse 1 992 kg en Chine. La « L » affiche quant à elle un poids à vide de 2 088 kilos, dont 465 kg de batteries.

Bientôt en Europe ?

Selon les premières informations du MIIT, la batterie de la Tesla Model YL affiche donc une densité énergétique de 176 Wh/kg. Un chiffre dans la moyenne, loin du maximum pour cette chimie de cellules qui peut atteindre les 275 Wh/kg, mais qui englobe toute la batterie (protections incluses), ce qui peut prêter à confusion.

À noter que cette nouvelle déclinaison a le droit à une transmission intégrale. Elle embarque un moteur de 190 chevaux installé sur l’essieu avant et un bloc de 266 chevaux à l’arrière. Si le 0 à 100 km/h n’a pas encore été confirmé par le constructeur, la vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 201 km/h. Le temps de charge reste quant à lui inconnu, mais nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois. Son lancement est en effet prévu à l’automne 2025 en Chine dans un premier temps.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Cependant, il n’est pas exclu que l’Europe finisse à son tour par en profiter. On se rappelle qu’en octobre 2024, Tesla avait levé le voile sur une version sept places lors du Mondial de l’auto de Paris. Cependant, cette dernière avait finalement disparu avec le restylage et n’est toujours par revenu. La stratégie du constructeur n’est donc pas tout à fait claire, mais nous pourrions avoir quelques nouvelles sous peu à ce sujet.