Les chiffres de ventes de voitures électriques pour le mois de juin viennent de tomber. Et une fois encore, les constructeurs chinois progressent fortement. Cependant, Tesla reprend la tête du classement, devant Volkswagen.

Le marché automobile reste encore fragile en ce milieu d’année 2025, même si ça va beaucoup mieux qu’en 2024. C’est surtout le cas pour la voiture électrique, comme l’avaient prédit certains experts l’an dernier. Toutefois, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, et certains rencontrent encore de fortes difficultés. Quand d’autres ont affiché une belle progression.

Des marques chinoises en force

C’est ce que nous prouvent une nouvelle fois les chiffres publiés par le cabinet spécialisé dans les données automobiles, Jato. Et ce dernier nous confirme une tendance déjà évoquée le mois dernier : les marques chinoises progressent vite.

En mai 2025, ces dernières avaient affiché une part de marché de 5,9 % en Europe. Un chiffre qui se confirme peu ou prou, puisqu’il est de 5,7 % au mois de juin, contre 3,3 % sur la même période en 2024. Une très forte augmentation, portée par certains constructeurs en particulier.

Il s’agit de BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor ainsi que Xpeng, qui ont permis aux marques venues de l’Empire du Milieu de doubler leur part de marché en Europe. Rien que pour BYD, qui avait dépassé Tesla sur le territoire en avril 2025, il a enregistré pas moins de 75 000 ventes sur l’ensemble du 1er trimestre. Ce qui représente tout de même une hausse de 311 % en seulement un an. De quoi passer devant Suzuki, Mini et Jeep.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Ces chiffres doivent cependant être pris avec des pincettes, car on sait que la firme a souvent recours aux ventes tactiques. De plus, elle vend aussi des voitures hybrides rechargeables, dont la Seal U, qui a été l’auto PHEV la plus vendue en Europe en juin. Chez Jaecoo et Omoda, ce sont là encore les modèles hybrides rechargeables qui ont porté leur croissance. Contrairement à Leapmotor, qui a cartonné avec sa petite T03 et son SUV C10, tous les deux électriques (même si le C10 est disponible en version range extender). De son côté, Xpeng a vendu pas moins de 8 336 véhicules au cours du 1er trimestre, grâce notamment à son G6.

Résultat, si les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place en Europe, cela se fait évidemment au détriment des acteurs historiques. Le groupe Stellantis a affiché la plus forte baisse au cours des six premiers mois de l’année. Sa part de marché a dégringolé de 16,7 % à 15,3 %. Selon Jato, « le groupe a enregistré son plus faible volume d’immatriculations en Europe des 28 depuis sa création en 2021 ». En revanche, d’autres marques ont cartonné.

Tesla reprend la tête

C’est notamment le cas de Tesla, qui est la marque la plus vendue en Europe en juin 2025, malgré une baisse de 23 % par rapport à la même période en 2024. Elle est suivie par Volkswagen, avec des immatriculations en hausse de 11 %. La firme allemande, qui commence enfin à sortir la tête de l’eau est en tête du classement sur les six premiers mois de l’année. Elle affiche une augmentation de 78 %, quand Tesla perd 33 %.

En juin dernier, c’est tout de même la Model Y qui est arrivée en tête des ventes, avec 23 821 exemplaires écoulés. Elle est suivie par la Model 3, qui a été vendue à 10 849 unités. Mais un autre constructeur est tapi dans l’ombre et commence à talonner la firme américaine. Il s’agit de Skoda, dont les immatriculations ont explosé, de l’ordre de 187 % en juin. Et notamment grâce à son Elroq, écoulé à 9 79 exemplaires sur cette période. Il est suivi par la Renault 5 E-Tech et ses 6 919 immatriculations.

Skoda Elroq

La citadine tricolore continue de cartonner, alors qu’elle avait été la voiture électrique la plus vendue en France quelques mois plus tôt. Elle est ici suivie par les Volkswagen ID.3 et ID.4, puis le BMW iX1. Un autre modèle abordable qui rencontre beaucoup de succès est la Kia EV3, vendue à 5 211 unités en juin 2025. Les modèles chinois sont quant à eux encore un peu à la traîne, puisqu’il faut descendre à la 17ème position pour trouver la MG4, avec ses 3 439 unités.

Ventes de voitures électriques en Europe en juin 2025

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 23 821 Tesla Model 3 10 849 Skoda Elroq 9 679 Renault 5 E-Tech 6 919 Volkswagen ID.3 6 822 Volkswagen ID.4 6 363 BMW iX1 6 342 Volkswagen ID.7 5 773 Skoda Enyaq 5 686 Kia EV3 5 211