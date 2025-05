Voici les deux nouvelles marques chinoises de voitures électriques qui arrivent en France

Les SUV 100 % électriques abondent, et ils devraient bientôt être plus nombreux avec les arrivées des constructeurs chinois Omoda et Jaecoo sur le marché français. Mais ont-ils vraiment un intérêt dans un marché déjà quasiment saturé et dominé, entre autres, par le Tesla Model Y ou encore le duo français Peugeot e-3008 et Renault Scénic E-Tech ?

En France, actuellement, seuls deux constructeurs chinois semblent tenir à peu près la cadence. Il y a MG bien entendu, loin devant la concurrence chinoise, puis il y a aussi BYD qui enregistre des chiffres beaucoup plus faibles, mais qui gagne peu à peu des parts de marché.

Parmi les constructeurs confidentiels mais promis à un avenir plus radieux que d’autres, il y a XPeng avec l’excellent G6, le concurrent le plus crédible au Tesla Model Y à nos yeux, ou encore Maxus qui propose des véhicules utilitaires 100 % électriques (et diesels aussi depuis peu) et des pick-ups carburants aux électrons.

L’Europe, ton marché impitoyable

Bref, l’Europe ce n’est pas encore l’Eldorado pour les constructeurs chinois, qui souffrent notamment des frais de douane supplémentaires et d’un manque d’image de marque, le tout conjugué à une certaine défiance des clients.

Aiways, Seres ou encore Leapmotor sont dans le dur et les deux premiers devraient quitter le Vieux Continent sous peu, faute de ventes et d’un réseau assez étoffé. Pour Leapmotor, les perfusions du groupe Stellantis sauvent encore les meubles, mais pour combien de temps ?

Difficile donc de s’imposer en Europe, mais le constructeur Chery, dont le succès n’est plus à démontrer en Chine, compte bien s’immiscer dans ce marché ultra-concurrentiel et pas encore tout à fait mature avec ses deux marques que sont Omoda et Jaecoo.

C’est bien simple, chez ces deux constructeurs, on ne propose que des SUV électrifiés. Ils prévoient d’arriver prochainement en Allemagne, en France, en Belgique et au Portugal d’après les informations rapportées par Automotive News.

Quatre nouveaux modèles et plusieurs motorisations au programme

Arrivées en Europe en 2024 par les pays scandinaves entre autres et le Royaume-Uni, Omoda et Jaecoo partagent les mêmes plateformes techniques et les mêmes showrooms, tout en cultivant une identité propre en matière de design et de cible. Omoda vise les jeunes conducteurs avec un style dynamique et moderne, tandis que Jaecoo s’oriente vers une clientèle plus haut de gamme, dite « élite fashion », selon les mots du PDG Shawn Xu.

Les deux marques ont débuté leur aventure européenne avec deux SUV compacts : l’Omoda 5, disponible en version 100 % électrique ou thermique essence, et le Jaecoo 7, proposé en hybride rechargeable. Aujourd’hui, elles élargissent leur portefeuille avec quatre nouveaux modèles à venir dès cet été :

Omoda 9 PHEV : un SUV familial de taille moyenne déjà lancé dans certains pays d’Europe ;

Omoda 7 PHEV : un autre SUV intermédiaire électrifié ;

Jaecoo 5 :un SUV compact qui sera proposé en versions électrique et hybride ;

Omoda 3, un SUV compact aux lignes angulaires, dévoilé en avril dernier, prévu pour 2026 en trois déclinaisons : électrique, PHEV et essence.

En parallèle, l’Omoda 5 déjà existant recevra de nouvelles motorisations hybrides et hybrides rechargeables dans les mois à venir.

Une présence européenne en forte croissance

Actuellement implantées dans 7 pays européens avec 300 concessionnaires (dont près de 80 au Royaume-Uni), Omoda et Jaecoo prévoient d’entrer dans 12 marchés supplémentaires en 2025, dont la France et l’Allemagne. En Allemagne, un objectif de 100 points de vente d’ici la fin de l’année a été fixé, avec déjà 25 partenaires engagés.

Selon les données de Dataforce, les ventes combinées d’Omoda 5 et de Jaecoo 7 ont atteint 15 799 unités au premier trimestre 2025, un chiffre prometteur qui place Chery en bonne position derrière BYD (28 842 immatriculations) et le leader MG (77 887 unités écoulées).

Omoda et Jaecoo visent un objectif ambitieux : atteindre un million de véhicules vendus dans le monde d’ici 2030.