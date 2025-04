Dévoilé quelques mois plus tôt, le nouvel Omoda 9 fait son arrivée en Europe. Cette nouvelle voiture « électrique » chinoise affiche un prix particulièrement alléchant, et surtout une autonomie généreuse. Mais tout n’est pas rose pour autant…

Crédit : Omoda

Si vous suivez l’actualité automobile, vous n’êtes pas sans savoir que les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux sur le marché. Cependant, si l’on en compte plus d’une centaine, seulement deux sont réellement rentables. Ce qui n’empêche pas les autres de vouloir quand même tenter leur chance, notamment en Europe.

Un nouveau SUV électrique à prolongateur d’autonomie

Parmi elles, citons le groupe Chery, qui commence à se développer sur le Vieux Continent avec plusieurs nouvelles marques. On pense notamment à Jaecoo, mais également à Omoda, qui arrive tout doucement chez nous. Si pour l’heure, le constructeur n’est pas encore présent en France, il commercialise déjà ses autos chez nos voisins espagnols, entre autres. Il s’agit de l’Omoda 5, un SUV qui sera bientôt épaulé par un second un peu plus grand, connu sous le nom d’Omoda 9.

Récemment dévoilé, celui-ci mesure 4,77 mètres de long et affiche un style moderne et tout à fait dans l’air du temps. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c’est surtout ce qui se cache sous son capot. Et pour cause, le site Electrek affirme que celui-ci opte pour une solution de plus en plus répandue sur le marché : le prolongateur d’autonomie. Cette technologie n’est pas nouvelle, mais elle revient sur le devant de la scène avec le développement de la voiture électrique. Mais de quoi s’agit-il ?

Crédit : Omoda

Comme nous l’avions expliqué dans un précédent dossier détaillé, cette alternative se rapproche de l’hybride rechargeable, mais se veut tout de même différente. Car contrairement à celle-ci, le moteur thermique n’est pas relié aux roues. Il sert en fait simplement de générateur pour alimenter la batterie. En l’occurrence, celle de l’Omoda affiche une capacité de 34,46 kWh, ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 145 kilomètres en 100 % électrique. Avec l’assistance du bloc essence 1,5 litre, le SUV peut alors afficher une autonomie totale atteignant les 1 100 kilomètres.

De quoi rassurer les automobilistes les plus inquiets, qui exigent de pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge. Il faut compter moins de 30 minutes pour passer de 20 à 80 %, à une puissance de 65 kW. Ce qui est correct, sans être excellent non plus. De plus, si cette motorisation possède de nombreux atouts, elle est loin d’être parfaite pour autant. Et tout particulièrement sur le plan financier. En cause, la présence du petit moteur thermique, qui pose un petit problème.

Attention aux taxes

En France, les voitures dotées d’un prolongateur d’autonomie sont considérées comme des modèles hybrides. Ce qui fait qu’elles ne sont pas éligibles au bonus écologique, et pire encore, elles sont soumises au malus au poids. Pour rappel, ce dernier est de l’ordre de 10 euros par kilo supplémentaire à partir de 1,6 tonne. Un souci qui touche également le nouveau Leapmotor C10 REEV, qui doit s’acquitter d’une taxe de 2 390 euros. Et ce n’est pas tout, car à l’échelle de l’Europe, cette motorisation fait partie de la catégorie des autos électriques.

Si la production est réalisée en Chine, alors la voiture est soumise aux droits de douane élevés pour être vendue sur le Vieux Continent. Cependant, le groupe Chery possède déjà une usine en Espagne, où elle pourrait fabriquer son Omoda 9. Ce qui aurait un impact positif sur son prix, déjà particulièrement bas.

Le site espagnol Motorpasion indique que le SUV démarre à partir de 39 900 euros sur son territoire. Un tarif qui devrait être similaire s’il finir par arriver en France. Pour mémoire, le véhicule a le droit à une transmission intégrale.

Crédit : Omoda

Ce dernier développe également plus de 535 chevaux, pour un couple maximal de 650 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. À bord, il embarque une grande dalle numérique composée d’un écran tactile et d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces chacun. L’accès à bord se fait sans clé, tandis que les sièges sont massants, chauffants en ventilés. Aucune date de commercialisation en France n’a encore été annoncée pour le moment par le jeune constructeur chinois.