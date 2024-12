La voiture électrique chinoise abordable aux 1000 km d’autonomie arrive bientôt en Europe

Si Nio est déjà présent dans quelques pays européens, la firme chinoise va lancer sa sous-marque encore plus abordable, Onvo, dans de nouveaux marchés. Cela devrait démarrer par le Royaume-Uni avec son L60, une voiture électrique qui concurrence frontalement avec la Tesla Model Y.

Onvo L60 // Source : Onvo

Les constructeurs automobiles chinois sont aujourd’hui plus nombreux que jamais en Europe, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles. Outre la hausse des droits de douane, les grandes instances ont également décidé d’investir plusieurs milliards d’euros afin d’inciter les entreprises locales à produire des voitures et des batteries sur place, afin de lutter contre la concurrence asiatique.

Une nouvelle marque en Europe

Mais cela ne semble pas suffire à dissuader les marques venues de l’Empire du Milieu de tenter leur chance chez nous, bien au contraire. Aujourd’hui, elles sont plusieurs à voir l’Europe comme un nouvel eldorado, telles que BYD, MG ou encore Xpeng et Nio. Cette dernière est déjà présente dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Scandinavie, mais elle veut encore poursuivre son développement. Même si cela impliquera une forte hausse de ses prix, en raison des taxes plus élevées.

Mais le constructeur ne vendra pas seulement ses voitures en son nom propre chez nous. Celui-ci a aussi créé sa sous-marque plus abordable, baptisée Onvo, au début de l’année. Elle se destine notamment au marché européen, tout comme Firefly, une autre marque de Nio, qui a également levé le voile sur sa première voiture électrique accessible. De son côté, Onvo a présenté cet été son premier modèle, un SUV coupé baptisé L60.

Onvo L60 // Source : Onvo

Et celui-ci va bientôt arriver sur les routes européennes, comme l’a confirmé Eric Yu, vice-président en charge des produits au sein de la jeune marque au site Automotive News. En effet, sa commercialisation est prévue sur le Vieux Continent dès le début 2025, mais pas dans tous les pays en même temps. Car c’est d’abord le Royaume-Uni qui sera servi. Ce qui peut sembler étonnant, puisque Nio n’y est même pas encore présent à l’heure actuelle.

Mais le choix de ce pays n’est évidemment pas le fruit du hasard, bien au contraire. Et il s’explique surtout par le fait que la hausse des droits de douane ne s’applique pas chez nos voisins britanniques, qui ne font pas partie de l’Union Européenne. Onvo va donc pouvoir en profiter pour tester l’accueil du public européen, sans être affecté par ces taxes, qui risquent de le contraindre à faire grimper ses prix sur le reste du continent.

Plusieurs versions pour le SUV

Pour mémoire, les voitures électriques de Nio sont soumises à une taxe de 31 %, qui s’ajoute aux 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Mais cela ne devrait cependant pas empêcher Onvo de se développer sur le Vieux Continent, si la demande est bien là. En effet, dans un article publié par CNEVPost, le président de Nio, Qin Lihong avait affirmé « J’espère que nous pourrons nous étendre à 25 pays ou régions différents d’ici la fin de [2025] ». Parmi eux, nous devrions sans doute retrouver d’autres pays européens.

La France sera-t-elle concernée ? Pour le moment, rien n’a été dit, mais rien n’est à exclure, car de nombreux autres constructeurs chinois sont déjà présents chez nous. Certes, ils n’ont plus le droit au bonus écologique, mais cela ne semble pas les freiner pour autant. De plus, le nouvel Onvo L60 a toutes les cartes en mains pour séduire, et chasser sur les terres de la Tesla Model Y. Le SUV électrique chinois se décline en plusieurs versions, avec des batteries allant de 60 à 150 kWh qu’il est possible de louer.

Onvo L60 // Source : Onvo

L’autonomie est alors annoncée à plus de 1 000 kilomètres pour la version dotée du pack de 150 kWh selon le cycle d’homologation chinois, ce qui donne environ 850 kilomètres selon le cycle WLTP européen, plus réaliste. À noter que les voitures de la marque auront accès aux célèbres stations d’échange de batterie de Nio (pour recharger en moins de 3 minutes), qui commencent à se développer en Europe avec 59 sites déjà opérationnels. Pour mémoire, l’Onvo L60 démarre à partir de 149 900 yuans, soit environ 19 700 euros. Mais ce tarif sera sans doute fortement revu à la hausse en Europe.