Honda : sa voiture électrique aux 1000 km d’autonomie arrive bientôt grâce à une batterie solide

Si Honda est pour l’heure un peu à la traîne sur la voiture électrique, cela pourrait bientôt changer. Le constructeur japonais travaille actuellement sur une nouvelle batterie solide offrant plus de 1 200 kilomètres d’autonomie, tout en coûtant bien moins cher que les batteries actuelles. Mais si Honda annonce une arrivée « avant 2030 » sur le marché, tout est loin d’être prêt.

On le rappelle, à partir de 2035, soit dans seulement dix ans, toutes les voitures électriques vendues en Europe devront impérativement être 100 % électriques. Si certains constructeurs sont tout à fait dans les temps, comme Volkswagen ou Peugeot, ce n’est en revanche pas le cas de tous.

Honda veut accélérer sur l’électrique

En effet, certaines marques comme Suzuki ou Honda sont par encore encore un peu à la traîne dans ce domaine, tout comme Toyota qui a longtemps uniquement cru à l’hybride. Mais les choses sont en train de changer. Concentrons-nous notamment sur Honda : pour le moment, la firme ne commercialise en Europe qu’un seul modèle électrique, le e:Ny1, puisque la production de la petite Honda e a pris fin au cours de l’été 2023.

Mais la marque nippone veut changer la donne et enfin pouvoir rivaliser avec ses concurrents européens et chinois, entre autres. C’est ainsi qu’elle avait levé le voile sur d’alléchants concept-cars au CES de janvier 2024. Pour les accompagner, Honda veut également frapper très fort en développant une nouvelle technologie très prometteuse. Il s’agit des batteries solides, qui devraient commencer à arriver massivement sur le marché d’ici à la fin de la décennie.

Honda Saloon Concept

Cette information nous vient du site américain InsideEVs, qui explique que les premières voitures de la marque seront équipées de cette technologie « avant la fin de la décennie ». Et les premières données techniques sont plutôt encourageantes, puisque Honda prévoit de proposer une autonomie allant jusqu’à 1 000 kilomètres (620 miles) en une seule charge sur cette première génération. Un chiffre particulièrement élevé, mais le constructeur japonais ne veut pas s’arrêter là, puisqu’il prévoit d’aller encore plus loin.

Ainsi, d’ici à 2040, il sera possible de parcourir jusqu’à 1 250 kilomètres (776 miles) sans avoir besoin de s’arrêter sur une borne de recharge. Le tout alors que la batterie devrait devenir encore plus petite et surtout, plus légère. Car on le sait, sur une voiture électrique plus que n’importe quelle motorisation, le poids, c’est l’ennemi. Et justement, la technologie à électrolyte solide permet d’abaisser ce dernier, car elle possède une plus grande densité énergétique. Cela signifie qu’il est possible de stocker plus d’électricité dans une même taille.

Encore des obstacles

Selon le constructeur, sa nouvelle batterie solide serait d’ailleurs 50 % plus petite, 35 % plus légère et 25 % moins chère qu’un accumulateur lithium-ion standard. Le coût de production est en effet un atout de taille en faveur de cette technologie, qui réduirait à terme le prix des voitures électriques qui en seront équipées. Et ce alors que la tendance est déjà à la baisse, sauf chez certains constructeurs.

Si Honda possède déjà une ligne de production pilote pour cette technologie, ce n’est pas demain que les premières cellules arriveront sur une voiture de série. Car le constructeur se frotte à de nombreux obstacles. D’abord, ces dernières seraient pour le moment 100 fois trop petites pour être industrialisées, mais Takeshi Ueda, ingénieur en chef chez Honda R&D explique que « c’est pourquoi nous avons créé une ligne pilote pour identifier et traiter les problèmes de taille et de production de masse le plus rapidement possible ». Mais ce n’est pas le seul souci.

Il se dit que les séparateurs en céramique utilisés dans la production des batteries solides peuvent parfois se fissurer, ce qui engendre des courts-circuits dans certains cas. Enfin, le niveau d’humidité de l’usine doit être constamment contrôlé, ce qui nécessite d’investir dans du matériel qui consomme de grandes quantités d’énergie.

Cependant, le constructeur croit dur comme fer à cette technologie avec des processus industriels innovants, comme une technique de pressage au rouleau pour former l’électrolyte et un encapsulage de chaque étape de la production pour réduire les coûts énergétiques de ventilation. Keiji Otsu, président de Honda R&D Co explique ainsi : « notre batterie entièrement solide va changer la donne à l’ère des véhicules électriques ».