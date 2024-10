Les voitures électriques coûtent plus cher malgré la baisse du prix des batteries : voici les raisons

Alors que le coût des batteries est en baisse grâce à la chute du lithium, le prix des voitures électriques continue de grimper. Mais quelle est la raison de ce phénomène ? En fait, elle est à chercher du côté des constructeurs.

Le prix des voitures électriques reste encore un sujet assez problématique pour les automobilistes. Ils sont très nombreux à estimer que cette motorisation coûte trop cher, malgré les baisses de prix et les remises en tout genre.

Une chute en trompe-l’œil

Pourtant, on ne cesse de répéter que le cours du lithium est en chute libre, ce qui a pour effet direct de faire dégringoler le coût des batteries. On sait que ces dernières représentent au moins 40 % du prix total d’une voiture électrique. Donc, plus l’accumulateur est abordable, plus le véhicule l’est aussi, en toute logique. D’ailleurs, de plus en plus de constructeurs lancent des autos particulièrement accessibles, comme la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 ou encore la Dacia Spring.

De quoi permettre aux conducteurs ayant un plus petit budget d’envisager l’achat d’une auto zéro-émission (à l’échappement). Sans parler du bonus écologique ainsi que du leasing social, même si les conditions pourraient être plus sévères l’an prochain.

Pourtant, toute cette mécanique n’est pas si simple que ça. C’est ce que révèle une nouvelle étude tout juste publiée par Transport & Environment et relayée par Automotive News Europe, qui s’est penchée sur le prix des voitures électriques neuves au cours des dernières années.

Selon l’enquête, le prix moyen de ces dernières a fortement grimpé, de l’ordre de 11 % en Europe entre 2020 et aujourd’hui. Mais quelle en est la raison, puisque le coût des matières premières chute ? Pour rappel, il y a quatre ans, il fallait compter environ 40 000 euros en moyenne pour s’offrir une voiture électrique. À l’heure actuelle, le ticket d’entrée est plutôt annoncé à 45 000 euros, en excluant cependant les taxes diverses, qui varient selon les pays de l’Union européenne. Un écart pour le moins surprenant.

En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Tout d’abord, les ventes de gros véhicules électriques ont doublé – comprenez, les SUV électriques – au cours des quatre dernières années. Ces voitures coûtent plus cher que les citadines et les compactes, ce qui a pour effet de faire grimper le prix moyen. La part de marché des modèles surélevés de segment C et D est passée de 28 % en 2020 à 64 % en 2024. C’est significatif.

Des prix qui augmentent réellement

La taille des voitures n’est pas la seule chose qui fait que le prix moyen augmente. Et la cause n’est autre que les constructeurs eux-mêmes. Certains d’entre eux ont tout simplement fait flamber les tarifs de leurs autos électriques au cours des dernières années. C’est par exemple le cas de Mercedes et BMW, dont les prix ont respectivement grimpé de 55 et 50 % en quatre ans.

Au contraire, les tarifs chez Volvo ont dégringolé de 31 % tandis que la baisse est de 4 % pour le groupe Stellantis. Des écarts flagrants, alors que le prix des batteries est sensiblement le même pour tous, avec un kWh en baisse de 33 % depuis 2020 pour descendre à 151 dollars en moyenne. Mais rassurez-vous, il se dit que le prix de la voiture électrique devrait bel et bien finir par baisser, et ce dès l’année prochaine, notamment grâce à l’arrivée massive de modèles plus abordables.

On pense par exemple aux Volkswagen ID.2 et ID.1, de même que la future Renault Twingo, sous la barre des 20 000 euros. Et ce alors que 57 % des Européens se disent favorables à l’idée d’acheter une voiture électrique, mais le prix reste encore un obstacle majeur. C’est d’ailleurs la réduction des aides à l’achat sur le Vieux Continent qui fait que les immatriculations d’autos zéro-émission (à l’échappement) sont en baisse depuis plusieurs mois sur le territoire.