Combien coûte réellement la batterie d’une voiture électrique

On le sait, les voitures électriques coûtent plus cher à l'achat qu'un modèle thermique. En cause, le coût de leur batterie au lithium. Une récente infographie nous éclaire un peu plus sur le coût réel d'une batterie pour différents modèles de voitures électriques. De 7 000 à plus de 25 000 dollars, voici les coûts de différentes batteries.

Il y a quelques mois, le fabricant de voitures électriques Nio lançait la commercialisation d’un modèle particulier, doté d’une immense batterie semi-solide de 150 kWh avec une autonomie théorique de 1 000 km. L’information avait défrayé la chronique, puisque le coût de cette batterie était tout simplement délirante : environ 50 000 euros. Tellement cher que l’entreprise ne souhaite pas la vendre, mais la loue uniquement pour le moment.

Des coûts qui varient du simple au quadruple

Heureusement, les batteries de plus petites capacités sont moins chères. Le média Elements s’est penché sur la question, en éditant une infographie sur le prix des batteries pour six voitures électriques différentes. Les données sont des estimations, basées sur les coûts au kWh d’un accumulateur, selon le cabinet d’analystes américain Benchmark Minerals Intelligence. Les prix ne sont donc pas à prendre pour argent comptant, car il est possible que le coût réel soit plus faible ou plus élevé, pour diverses raisons.

On pense notamment au bonus écologique aux États-Unis qui permet aux constructeurs de bénéficier d’une subvention permettant de réduire le coût au kWh d’une batterie de près d’un tiers. Ou encore aux contrats commerciaux passés entre les constructeurs et les fournisseurs de batteries (comme BYD ou CATL) qui varient énormément selon les volumes. Ainsi, Tesla a beaucoup plus de force de négociation que Ford par exemple.

De 7 000 à 26 00 dollars !

Toujours est-il que ces informations nous permettent de se faire une idée sur le coût d’une batterie pour voiture électrique. On commence avec la Volkswagen ID.4 et sa batterie NCM (Nickel Cobalt Manganèse) de chez CATL de 62 kWh qui coûterait 8 730 dollars. Chez Ford, la Mustang Mach-E est dotée depuis quelques mois de la chimie LFP (Lithium Fer Phosphate) de chez LG sans cobalt, moins chère, avec une facture de 6 895 dollars pour une capacité de 70 kWh.

Ainsi, la batterie représente 23,4 % du prix de la Volkswagen, contre 16 % chez Ford. Cela, en partie, grâce à la batterie LFP, qui n’a pas que des avantages, mais qui pourrait bien remplacer à termes les chimies plus conventionnelles.

Chez Tesla, la Model S et sa batterie NCA (Nickel Cobalt Aluminium) de 100 kWh de chez Panasonic est estimée à 12 030 dollars. Ce qui représente environ 13 % du prix total de la voiture. Terminons par un mastodon : la batterie de 229 kWh du RAM 1500 Rev Limited, en chimie NCM de chez LG, dont le coût est estimé à 25 835 dollars ! Soit 32 % du prix total de la voiture.

Le LFP à la rescousse !

Petite précision : tous les prix mentionnés ici sont hors taxes, et il faut donc ajouter la TVA pour avoir une idée des prix TTC que l’on pourrait avoir en euros. Dans tous les cas, on voit bien que la batterie est un élément coûteux de la voiture électrique. Mais heureusement, la technologie évolue vite, comme on peut le voir avec les batteries LFP. C’est pour cette raison que Ford est passée de la chimie NCM à LFP.

Chez Renault, il y a encore quelques mois, la batterie pouvait représenter jusqu’à 40 % du prix d’une voiture électrique. On imagine que ce chiffre a dû baisser depuis, car le prix du lithium est en baisse, tout comme le prix du kWh. Il est actuellement estimé à 98,5 dollars par kWh en chimie LFP, 112,7 dollars par kWh en NCM et 120,3 dollars en NCA.

La chimie LFP n’a pas encore totalement remplacé les NCA et NCM à cause de quelques inconvénients, comme sa densité énergétique plus faible, qui empêche, pour le moment, de produire des batteries d’aussi grande capacité qu’avec les autres chimies. Mais son prix en fait un atout de taille pour les véhicules d’entrée de gamme.

Rappelons que les batteries de voitures électriques ont une excellente durée de vie. En cas de problème en dehors de la période de garantie, rassurez-vous, il n’y aura pas besoin de la changer entièrement et de payer plusieurs milliers d’euros. Certains garagistes spécialisés peuvent changer uniquement la ou les cellules défectueuses, pour quelques centaines d’euros au maximum.