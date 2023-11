Voici la nouvelle Renault Twingo électrique à moins de 20 000 euros

Ça y est, Renault vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique à moins de 20 000 euros (ou 100 euros par mois), au nom de code Legend. Il s'agit de la nouvelle Twingo électrique. Il s'agit pour le moment d'un concept, mais elle sera commercialisée en 2026, aux côtés des futures Renault 5 et Renault 4 électriques.

Nous en parlions ce matin : Renault vient d’officialiser, au cours de sa conférence de presse Capital Market Day Ampere 2023, la nouvelle Renault Twingo électrique. Il s’agit de la future voiture électrique abordable du groupe français, avec un prix de départ sous les 20 000 euros, sans prendre en compte les bonus et primes écologiques.

Un design qui a déjà plus de 30 ans

En termes de design, Renault nous présente ici un concept-car, à l’image des actuelles Renault 4 et Renault 5. Ce qui signifie que le design sera modifié lors de la commercialisation de la voiture, d’ici 2026. La ligne générale est reprise de la toute première Twingo de 1992. Plus de 30 ans après, cette ligne néo-rétro lui va à merveille. Il s’agit clairement d’une révolution face à l’actuelle Renault Twingo E-Tech.

On retrouve les phares avant rond, mais cette-fois ci 100 % LED. Ou encore la petite prise d’air sur le capot avant, qui ne doit pas servir à grand chose sur cette version électrique.

Mais la toute nouvelle Renault Twingo électrique se démarque sur un point essentiel : le concept-car nous montre une voiture cinq portes, et non pas seulement trois portes. Une citadine, oui, mais sans trop de concessions pour l’accessibilité.

Pour le moment, nous n’avons pas encore tous les détails techniques de cette nouvelle Renault Twingo électrique, qui avait été baptisée Renault Legend par le groupe français avant son officialisation.

Une très faible consommation d’énergie

On sait juste qu’elle aura une très faible consommation d’énergie, puisqu’il est question de 10 kWh / 100 km. Ce qui est très faible, même si on ne sait pas s’il s’agit de la consommation réelle ou de la consommation théorique WLTP (qui prend en compte les pertes d’énergie lors de la recharge). À titre de comparaison, l’une des voitures les plus économes du moment (la Volkswagen e-UP!) annonce seulement 12,7 kWh / 100 km.

Du côté de l’écologie, Renault annonce « des émissions de CO₂ réduites de 75 % par rapport à la moyenne des véhicules thermiques vendus en Europe en 2023 sur l’ensemble du cycle de vie, zéro émission de CO₂ à l’échappement et moins de consommation de matières premières grâce à sa taille compacte ».

Renault met aussi en avant la compacité de sa voiture électrique appartenant au segment A. Elle prendrait 20 % de place en moins que la moyenne des voitures électriques.

On ne connaît pas encore la puissance des moteurs, ou encore la capacité des batteries (en kWh) afin de connaître son autonomie. À titre d’informations, l’actuelle Renault Twingo E-Tech annonce une autonomie de 190 km en cycle mixte (270 km en ville) avec sa batterie de 22 kWh.

Produite en Europe

La Renault Twingo sera fabriquée en Europe. Reuters pense savoir qu’il s’agit de l’usine de Novo Mesto en Slovénie. Ce qui signifie qu’elle aura le droit au bonus écologique, si celui-ci existe encore en 2026, lors de sa commercialisation.

Pour le système embarqué, on devrait pouvoir compter sur le nouveau partenariat avec Google et Qualcomm, pour avoir un système d’infodivertissement très évolué, à l’image de l’openR Link actuel, sous Android Automotive. Renault nous promet des mises à jour logicielles régulières.

Face la future Renault Twingo électrique, nous trouverons la nouvelle Citroën ë-C3, qui sera disponible dès 2024 à partir de 23 300 euros. Une version à 19 990 euros sera disponible dès 2025. En Allemagne, on pourra compter sur les Volkswagen ID.2 et ID.1. Il existe d’ailleurs déjà des voitures électriques à moins de 20 000 euros… mais avec le bonus.