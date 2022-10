Renault 4ever Trophy : la 4L électrique est officielle

Renault fait le pari de la nostalgie pour nous convaincre de passer à l'électrique. Après la Renault 5, voici la future Renault 4.

Renault serait-il nostalgique ? Sans doute. En janvier 2021, la firme levait en effet le voile sur sa R5 Prototype, une version modernisée et surtout électrique de sa Renault 5 des années 1970. Un concept qui donnera alors bel et bien naissance à un modèle de série, attendu courant 2024. Plus récemment, ce sont deux autres créations qui ont vu le jour, la R5 Diamant ainsi que la R5 Turbo 3E, présentés dans le cadre des festivités pour les 50 ans de la citadine iconique. C’est désormais à la 4L de faire son grand retour.

Le 4ever Trophy, dévoilé lundi au salon de l’Auto de Paris, tire son influence de la Renault 4 originale. C’était une berline à traction avant qui a été construite par millions au début des années 1960 jusque dans les années 1990. Ce n’est pas qu’un concept : un modèle de production, susceptible de s’appeler Renault 4, arrivera après la future électrique Renault 5. Renault fait donc le pari de la nostalgie pour convaincre les conducteurs de passer au 100 % électrique.

Très proche du modèle de production

Surtout que la 4ever Trophy, celle exposée au salon, serait environ « 95 % » comparable à la version de production. La voiture que l’on peut voir au Mondial est équipée pour le tout-terrain, avec des ailes évasées, des roues de 19 pouces, une position surélevée et des accessoires un peu partout, notamment une pelle et un pneu de secours monté sur le toit.

Comme la Renault 5, la Renault 4 EV sera construite sur la plateforme CMF-BEV, qui utilise 50 % des composants de la plateforme CMF-B existante (pour les voitures thermiques). Par rapport à la Renault Zoe, le coût de la plate-forme a été réduit d’environ 30 %. Elle sera construite à Maubeuge, dans le nord de la France, dans le cadre du groupement Renault « ElectriCity« . Quant à la Renault 5, elle sera construite à l’usine de Douai.

Le concept que l’on peut voir utilise un moteur de 100 kW, avec une batterie d’une capacité de 42 kWh. Toutefois, il faudra patienter… on aura les autres détails au compte-goutte. On sait juste que cette Renault 4 électrique n’arrivera qu’en 2025.

