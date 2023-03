Volkswagen ID.1 : voici la recette gagnante pour cette future voiture électrique à 20 000 euros

Volkswagen envisage l'Inde pour produire sa future citadine électrique, qui pourrait porter le nom d'ID.1. Celle-ci sera située sous l'ID.2 dans la gamme et devrait afficher un tarif de base sous la barre des 20 000 euros. Un partenariat serait également envisagé afin de réduire les coûts de production.

Les voitures électriques coûtent toujours plus cher à l’achat que les modèles thermiques équivalent, mais la situation commence à s’équilibrer. Sans parler du fait que celles-ci sont moins onéreuses à l’usage, grâce à une recharge souvent moins chère. Par ailleurs, de plus en plus de constructeurs travaillent au lancement de véhicules plus abordables, comme la Dacia Spring ou encore la MG4. Mais pas seulement.

Une nouvelle citadine électrique

Volkswagen souhaite également rendre ses voitures électriques plus abordables, comme elle le prouve avec son concept ID.2all. Celui-ci réfigure une compacte affichée sous les 25 000 euros et pourrait prendre le nom d’ID. Golf. Mais la firme ne souhaite pas s’arrêter là et prévoit de lancer un autre modèle encore plus accessible dans le futur.

Elle pourrait ainsi logiquement adopter le nom d’ID.1 et se situerait donc juste en dessous de la compacte récemment dévoilée. Mais si cette dernière sera fabriquée en Europe, et plus particulièrement dans l’usine de Pampelune en Espagne, ce ne sera pas le cas de la citadine abordable.

En effet, et comme l’a confié Thomas Schaefer, l’actuel patron de la marque aux journalistes du site Automotive News, un assemblage en Inde serait envisagé. Le pays ferait partie des diverses possibilités envisagées par le constructeur afin de réduire les coûts de production de la future ID.1. Ainsi, la firme pourrait tenir sa promesse concernant le prix.

Le patron affirme en effet que Volkswagen a désormais l’obligation de produire une voiture très abordable, alors que les constructeurs se livrent depuis plusieurs mois une véritable guerre des prix. Celle-ci a débuté à cause de Tesla, qui a fait radicalement chuter ses Model 3 et Model Y.

Lancement en 2026

Si Volkswagen ne souhaite pas baisser le tarif de ses véhicules électriques actuels, à savoir les ID.4, ID.5 et ID. Buzz, ce sont ses futurs modèles qui seront donc moins onéreux. Pour y arriver, le constructeur envisage également de nouer des partenariats, afin de réduire les coûts de production. La firme collabore déjà avec Ford, qui reprend sa plateforme MEB pour son Explorer et qui en profitera sur sa future compacte électrique.

En revanche, l’ID.1 ne devrait pas reprendre cette base technique. Une nouvelle pourrait donc être créée avec l’aide d’un nouveau partenaire, mais la marque n’est pas encore décidée pour le moment. Selon Christian Vollmer, chef de la production, la localisation exacte de l’usine n’est pas le plus important. L’essentiel est que l’assemblage dure moins de 15 heures par voiture. Il se peut qu’une production européenne soit donc envisagée pour les exemplaires commercialisés chez nous.

La clé serait d’accroître la part d’automatisation, afin de réduire les dépenses en salaires. Le patron de la marque confirme également que la citadine sera dotée de batteries LFP (lithium – fer – phosphate). Cette technologie, également adoptée par Stellantis, est en effet moins coûteuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt), d’autant plus que le prix du lithium a légèrement chuté. Même s’il demeure tout de même encore très élevé.

Le média annonce également que la Volkswgen ID.2 utilisera une batterie LFP dans sa variante d’entrée de gamme. Ce qui signifie qu’on aurait une version avec batterie NMC pour l’autonomie de 450 km, et une version dotée d’une autonomie inférieure. La version à 25 000 euros de l’ID.2 ne devrait donc pas atteindre les 450 km d’autonomie théorique sur le cycle WLTP.

Il faudra toutefois faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus sur la Volkswagen ID.1, puisque son arrivée sur le marché n’est pas prévu avant 2026, voire 2027. D’autres modèles électriques sont également prévus, dont l’ID.7 et le futur ID. Tiguan qui serait en cours de développement.

