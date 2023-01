Volkswagen ID.7 : une nouvelle berline électrique avec plus d’autonomie qu’une Tesla Model 3

En marge du CES de Las Vegas, Volkswagen vient de lever (partiellement) le voile sur sa première berline 100 % électrique, l'ID.7. Au programme, une autonomie de 700 km, un grand écran tactile de 15 pouces et près de cinq mètres de long.

La gamme 100 % électrique du groupe Volkswagen est déjà particulièrement bien pourvue, notamment par rapport à certains proches concurrents. Il y a bien évidemment la Volkswagen ID.3, une compacte électrique, les ID.4 et ID.5, les deux SUV, et le sympathique ID. Buzz qui fait écho au Combi d’antan.

Mais dans cette gamme, il manque bien évidemment la berline, un segment qui n’a plus vraiment le vent en poupe ces dernières années, mais pour d’évidentes raisons d’efficience et d’aérodynamisme, cette carrosserie pourrait bien se retrouver de nouveau sur le devant de la scène.

En marge du CES de Las Vegas, Volkswagen présente (ou officialise, devrait-on dire) la nouvelle ID.7, sa première berline 100 % électrique qui fait suite au concept-car ID. Aero présenté l’année dernière.

Très grande, mais surtout très haute

Pour le moment, Volkswagen a dévoilé un prototype camouflé du modèle, même si les dimensions et les lignes qui ressortent sont définitives. La Volkswagen ID.7 repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Elle mesure 4,94 mètres de long et son empattement gigantesque de 2,97 mètres laisse présager un bel espace à bord.

En revanche, la voiture mesure 1,54 mètre de haut, ce qui semble particulièrement élevé pour une berline. À titre de comparaison, une Passat berline, qui est son homologue thermique en quelque sorte, mesure neuf centimètres de moins en hauteur.

Esthétiquement, l’ensemble a l’air plutôt sage et s’inspire globalement des lignes du concept-car ID. Aero. D’après les premiers éléments communiqués par Volkswagen, le Cx serait compris entre 0,23 et 0,24, une donnée similaire à la Tesla Model 3.

La meilleure autonomie de son segment ?

Techniquement, Volkswagen n’a encore rien révélé concernant son ID.7, à ceci près qu’elle aura le droit à une autonomie pouvant aller jusqu’à 700 km. C’est beaucoup plus que ce qui était auparavant possible avec la plateforme MEB. Pour rappel l’ID.4 peut parcourir jusqu’à 526 km avec la grosse batterie de 77 kWh.

Cette donnée de 700 km n’est sans doute pas atteinte avec la même batterie, même si les optimisations aérodynamiques ont certainement permis d’arriver à ce très bon chiffre. On imagine alors une batterie d’une capacité d’au moins 90 kWh, qui serait permis par la nouvelle plateforme MEB-Evo, récemment présentée par le groupe allemand. La Volkswagen ID.7 se positionne aussi mieux qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie (602 km), la Mercedes EQE (639 km) ou encore la BMW i4 (593 km).

En ce qui concerne les différentes variantes, motorisations et finitions, c’est statu quo, Volkswagen n’a encore rien révélé non plus pour le moment. Il y aura certainement une version d’entrée de gamme en propulsion avec un seul moteur, et plusieurs versions avec deux moteurs électriques et quatre roues motrices. Une version GTX un tantinet sportive n’est pas non plus à exclure.

Un vrai condensé de technologies

À l’intérieur, la Volkswagen ID.7 impressionne et ne déçoit pas. Exit la planche de bord décevante des ID.3 et ID.4, place à quelque chose dans le même esprit, mais qui semble plus haut de gamme et davantage en accord avec les prétentions access premium du constructeur.

La planche de bord joue la carte de l’horizontalité avec un grand écran tactile de 15 pouces permettant de contrôler tout le système d’infodivertissement. Autre point positif, et non des moindres : cet écran intègre un nouveau logiciel avec une nouvelle interface utilisateur qui est, aux dires du constructeur, « beaucoup plus facile à utiliser ».

Le meilleur exemple, ce sont les commandes de la climatisation qui sont désormais affichées en permanence en bas de l’écran, c’est-à-dire qu’elles ne sont plus cachées dans d’innombrables sous-menus comme c’est le cas sur les autres modèles ID. Comme vous pouvez également le constater sur les quelques photos présentées, l’affichage tête-haute est aussi totalement nouveau.

Volkswagen a intégré quelques technologies intéressantes, dont la fonction « Smart Air Vents » permettant de contrôler les flux de ventilation dans l’habitacle de manière dynamique afin d’assurer une diffusion de l’air chaud ou froid plus rapide. Via la clé, la voiture peut aussi anticiper l’arrivée du conducteur dans l’habitacle et directement enclencher la ventilation avant qu’il pénètre dans la voiture.

L’ID.7 est équipée d’une commande vocale plus précise et dotée d’une intelligence artificielle permettant « d’apprendre » en quelque sorte les habitudes du conducteur. Par exemple, la commande vocale réagit à « Bonjour Volkswagen, j’ai les mains froides ! » en enclenchant directement le volant chauffant et en dérivant les flux d’air chaud vers les mains.

Si vous trouviez la peinture étrange sur le prototype présenté par Volkswagen c’est aussi normal, puisqu’elle l’est. Il s’agit en fait d’un camouflage « intelligent » composé de 40 couches de peinture et d’une surface divisée en 22 zones électroluminescentes contrôlées à distance. En connectant la voiture à un système audio, la peinture s’illumine au rythme de la musique. Une technologie que nous ne retrouverons sans doute pas sur la version de série, mais c’est plutôt sympathique pour la présentation d’un modèle.

Rendez-vous à l’automne

Évidemment, on se demande quand la version de série sera présentée. Sa production devrait débuter au second trimestre 2023, sa présentation définitive devrait intervenir donc d’ici quelques semaines. La voiture sera d’abord lancée en Chine, le lancement sur le marché européen est prévu pour l’automne 2023.

Une version break devrait également arriver en 2024 et faire suite au concept-car ID. Space Vizzion présenté récemment. Comme la Volkswagen ID.4, l’ID.7 sera construite au sein de l’usine d’Emden, en Allemagne.

En termes de prix, on devrait être dans la fourchette comprise entre 50 000 à 70 000 euros, ce qui permettrait d’avoir l’un du meilleur rapport autonomie – prix du marché.

