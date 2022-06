Volkswagen ID. Aero, la réponse à la Tesla Model 3 se profile

Volkswagen présentera bientôt un autre membre de la famille des ID, les voitures électriques de la marque allemande. Comme le groupe l'a maintenant révélé, la première mondiale pour l'ID. Aero, également connu sous le nom d'ID.7, est datée.

Volkswagen possède déjà une belle gamme branchée, avec ses ID.3, ID.4 et ID.5, sans oublier le tout nouvel ID. Buzz. Il lui manquait cependant une berline au catalogue.

La réponse à la Tesla Model 3

La version de série de l’ID. Aero, la première berline électrique de VW, devrait être lancée au second semestre 2023, d’abord en Chine. La présentation aura lieu le lundi 27 juin prochain. Le modèle conçu pour les marchés nord-américain et européen sera présenté plus tard en 2023.

Selon VW, les croquis de conception publiés sont destinés à donner un aperçu. Il s’agit d’un modèle à quatre portes avec une arche de toit largement étirée et un arrière légèrement surélevé. La silhouette devrait offrir à la voiture un espace généreux, selon Volkswagen. De profil, la future rivale de la Tesla Model 3 diffère des autres modèles Volkswagen par des flancs plus travaillés, afin certainement d’améliorer l’aérodynamisme. Elle devrait frontalement rivaliser avec la Polestar 2, ainsi que la future Hyundai Ioniq 6.

Par ailleurs, on ne sait pas comment la version chinoise divergera des versions européenne et nord-américaine. Jusqu’à présent, les modifications apportées aux ID.4 X et ID.4 Crozz construites en Chine ont été plutôt mineures par rapport aux ID.4 européennes.

Volkswagen ID. Aero Volkswagen ID. Aero

Cependant, les changements se limiteront en grande partie au design, car la technologie est claire : comme toutes les ID, la berline est également fondée sur le système électrique modulaire (MEB) de Volkswagen.

Notez que ce teasing n’est pas une surprise, des images ont déjà montré le design de la future Volkswagen ID. Aero un peu plus tôt au mois de juin 2022.

