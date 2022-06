Volkswagen lance les précommandes de l’ID.Buzz avec une meilleure autonomie que prévue

Quelques jours après avoir annoncé ses tarifs, le nouveau Volkswagen ID.Buzz peut désormais être configuré en ligne sur le site du constructeur. Ce dernier en a profité pour nous annoncer la date de livraison des premières commandes : à partir du quatrième trimestre 2022. Le configurateur apporte également une précision sur l'autonomie WLTP qui se révèle être meilleure que prévue, à plus de 400 kilomètres WLTP.

Plus que quelques mois à patienter avant de voir arriver les premiers exemplaires du nouveau Volkswagen ID.Buzz sur les routes. Préfiguré par les concepts Bulli en 2011 et ID.Buzz Concept dévoilé au salon de Détroit en 2017, le fourgon électrique de la marque allemande fut officiellement dévoilé en mars dernier, dans sa forme définitive.

Un nouveau venu au sein de la gamme branchée du constructeur, aux côtés des Volkswagen ID.3, ID.4 et ID.5, une version coupé qui sera bientôt disponible en concessions. Une arrivée également imminente dans les showrooms pour l’ID.Buzz, dont les tarifs ont été récemment dévoilés il y a quelques jours. Aujourd’hui, le van électrique peut désormais être configuré en ligne, directement depuis le site de Volkswagen Utilitaires.

Plus de 400 km d’autonomie

A son lancement, seulement deux versions seront disponibles, à savoir la variante Pro, destinée aux particuliers et la déclinaison Cargo, qui prend la forme d’un fourgon, plutôt pensé pour les professionnels. Une seule finition sera donc accessible aux clients qui souhaiteraient acheter l’ID.Buzz Pro, embarquant une batterie de 77 kWh et affichant pas moins de 204 chevaux. L’autonomie WLTP a enfin été annoncé : 421 kilomètres. C’est donc mieux que les premières estimations qui donnaient moins de 400 km WLTP. Plutôt bien dotée, cette version est livrée de série avec des projecteurs à LED, un volant multifonctions chauffants ainsi qu’un écran tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

De son côté, la version Cargo est également plutôt bien dotée, puisqu’elle inclut de série une banquette double pour les passagers à l’avant, le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse prédictif ainsi que la climatisation automatique à une zone, contre deux pour la déclinaison destinée aux particuliers. Cette variante se distingue également par ses portes arrière à ventaux, facilitant l’accès à la zone de chargement. Cette version reprend la fiche technique de l’ID.Buzz Pro, et peut parcourir environ 425 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP.

Des livraisons pour la fin de l’année

Si vous souhaitez commander ce nouveau Volkswagen ID.Buzz, sachez qu’il faudra débourser au moins 56 990 € pour la version Pro, tandis que la déclinaison Cargo est affichée à partir de 57 588 €, soit 47 990 € HT, pour les professionnels. Des prix certes élevés, mais qui ne prennent pas en compte le bonus écologique. Les deux véhicules sont en effet éligibles au petit coup de pouce de l’Etat à hauteur de 2 000 €, en raison de leur prix dépassant la barre des 45 000 €. Si celui-ci devait passer à 1 000 € au 1er juillet, il pourrait finalement rester tel quel, comme le souhaiterait le ministre de l’économie, Bruno Le Maire.

A noter que l’ID.Buzz reste tout de même moins cher que la Tesla Model Y Grande Autonomie, affichée à partir de 62 990 €, qui ne peut donc pas profiter du bonus écologique. Néanmoins, il faudra attendre l’arrivée de la version sept places du van allemand pour pouvoir faire des comparaisons plus précises. Produit au sein de l’usine d’Hanovre, le nouveau Volkswagen ID.Buzz débutera ses livraisons à partir du quatrième trimestre 2022 comme nous l’a précisé la marque.

