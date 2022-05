Volkswagen ID. Buzz : on connaît enfin les prix français, et c’est une bonne surprise

Volkswagen vient de lancer officiellement les ID. Buzz et ID. Buzz Cargo en France. Il est possible de préréserver les deux véhicules dès aujourd’hui, moyennant un ticket d’entrée de 56 990 euros TTC pour la version ID. Buzz destinée aux particuliers et 47 990 euros HT pour la version Cargo destinée aux professionnels.

On attendait avec impatience le lancement des Volkswagen ID. Buzz et ID. Buzz Cargo (que nous avions pu approcher de près) en France pour connaître les prix sur le marché français du successeur du combi version électrifiée. C’est plutôt une bonne surprise, car le premier aperçu des tarifs sur le marché allemand il y a quelques jours laissait craindre le pire.

Malheureusement, il est impossible pour le moment de connaître le prix bonus écologique déduit car nous ne connaissons toujours pas la date des premières livraisons ni d’ailleurs l’évolution du bonus écologique avec le nouveau gouvernement. Bien que Bruno Le Maire, reconduit en tant que ministre de l’Economie, a exprimé sa volonté de prolonger le montant de 6000 euros au-delà du 1er juillet. On peut donc espérer que celui de 2000 euros, qui concerne les voitures électriques entre 45 000 et 60 000 euros, soit aussi maintenu.

À 56 990 euros, c’est bien moins cher que la Tesla Model Y Grande Autonomie commercialisée au prix de 62 990 euros. Ce sont certes deux typologies de véhicules différents mais répondant à des problématiques communes grâce à leurs grands volumes de chargement et leur capacité d’emport de 7 passagers.

Notons qu’à ce sujet, la version 7 places de l’ID. Buzz n’est pas prévue avant 2023 et que la Model Y 7 places se fait toujours attendre. Si on compare l’ID Buzz au Multivan T7 Hybride, le léger surcoût du nouveau combi électrique nous semble justifié.

ID Buzz. Pro pour le lancement en France

Le communiqué de presse de Volkswagen nous permet de connaître la liste des équipements de série qui seront destinés à la France ainsi que des options qui seront proposées aux clients. Il faut noter que seule la version Pro de l’ID. Buzz sera commercialisé au lancement. Cela se traduit par une batterie d’une capacité de 77 kWh et de nombreux packs et options de série. La France semble mieux lotie que l’Allemagne puisque l’ID. Buzz Pro en version française sera également dotée des packs Infodivertissement et Confort. On note aussi la présence d’un câble de recharge type 2 – a priori sous forme d’un CRO classique – en plus du type 3 pour pouvoir aussi bien utiliser les bornes publiques que les prises électriques classiques à domicile.

Une autonomie WLTP comprise entre 347 et 377 km

Volkswagen nous confirme également les chiffres de consommation, permettant d’estimer l’autonomie WLTP. Ainsi, l’ID. Buzz Pro consomme, en cycle mixte, entre 20,6 et 21,7 kWh/100 km, ce qui donne une autonomie – norme WLTP – comprise entre 355 km et 374 km grâce à la batterie d’une capacité nette de 77 kWh. C’est un peu juste pour envisager un long road trip sur autoroute, mais suffisant pour un voyage sur le réseau secondaire, incluant des étapes rapprochées. Et c’est sans oublier la charge rapide (donnée pour une puissance de 170 kW) qui devrait permettre de passer de 5 % à 80 % de batterie en 30 minutes environ selon Volkswagen.

La version utilitaire, l’ID. Buzz Cargo, a quant à elle une autonomie WLTP comprise entre 347 km et 377 km, soit un chiffre peu ou prou identique à la version destinée aux particuliers.

Où acheter le Volkswagen ID. Buzz

Pour préréserver les ID. Buzz et ID. Buzz Cargo, il faut se rendre sur la plateforme dédiée créée par Volkswagen. La marque allemande annonce que le configurateur sera disponible dans la journée, mais ce n’est pas encore le cas à l’heure où nous écrivons ces lignes. Patience donc, et pour patienter, vous pouvez revivre la conférence de lancement.

