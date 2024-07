On a essayé le nouveau Volkswagen ID. Buzz : une plus grande autonomie, 7 places et un coffre XXL

Deux ans après son lancement, le Volkswagen ID. Buzz électrique enrichit sa gamme d’une nouvelle version GTX plus sportive. Déclinée avec un empattement court et long (7 places disponibles), le van électrique gagne en performance, en polyvalence et en autonomie, sans jamais perdre de son capital-sympathie. Nous l’avons essayé afin de découvrir tous ses points forts, et plus encore.

Si le Volkswagen ID. Buzz fut officiellement lancé dans le courant de l’année 2022, cela fait en réalité un petit moment que celui-ci était dans les tuyaux. Et pour cause, c’est en 2001 que le constructeur dévoile au salon de Genève le premier concept annonciateur, connu sous le nom de Microbus Concept.

Une autre étude de style, le Bulli, avait ensuite été révélée en 2011, suivie par le concept-car final en 2019, très proche de la version de série. D’ailleurs, celui-ci portait le même nom que le modèle définitif, qui fut ensuite présenté au grand public trois ans plus tard.

Ce dernier a rapidement fait l’unanimité auprès de la presse spécialisée mais également des clients, grâce à son look inspiré du Combi originel des années 1970. A tel point que le van électrique a rencontré un très franc succès, avec plus de 20 000 commandes dès son lancement, alors même qu’il n’était pas encore visible dans les concessions.

Mais pas question pour le constructeur de se reposer sur ses lauriers, puisque ce dernier laissait entendre que d’autres versions verraient le jour un peu plus tard. C’est ainsi qu’en mars dernier, la firme levait le voile sur une variante plus sportive, baptisée GTX.

Cette dernière vient enrichir un catalogue dans lequel avait déjà été ajoutée une déclinaison à empattement long, en hausse de 25 centimètres par rapport au modèle standard, pour proposer, notamment, 7 places.

Nous avons eu la chance de nous rendre en Allemagne afin de prendre en mains le tout nouveau Volkswagen ID. Buzz GTX dans sa version LWB (long wheelbase) afin de découvrir ce que cette déclinaison apporte de nouveau dans la gamme. Car outre son style extérieur qui évolue et son habitabilité revue à la hausse, ce nouvel arrivant bénéficie également d’une augmentation de sa puissance et d’un comportement amélioré et surtout un peu plus dynamique, sur le papier.

Fiche technique

Modèle Volkswagen ID. Buzz (long) 2023 Dimensions 4962 m x 1985 m x 1927 m Puissance (chevaux) 286 chevaux 0 à 100km/h 7,9 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 160 km/h Taille de l'écran principal 12,9 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 59450 euros Fiche produit

Design : un style un peu plus sportif

Après les ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7 GTX, c’est au tour de l’ID. Buzz de s’offrir une version plus sportive et d’arborer ce badge, que l’on retrouve sur les ailes avant, de chaque côté, mais également à l’arrière. Mais ce dernier n’est pas le seul élément distinctif de cette déclinaison, qui se veut reconnaissable dès le premier coup d’œil, sans forcément aller dans le too much.

Au premier abord, le van électrique reste donc très proche du modèle standard, puisque l’on retrouve un faciès tout à fait similaire. Ce dernier arbore toujours le nouveau logo de la marque en très gros en son centre, coupant en deux la fine bande lumineuse qui relie les feux.

Ceux-ci sont inchangés et restent dans la même veine que sur les autres voitures électriques de la marque allemande, avec un dessin assez sobre et aisément reconnaissable. Mais comment distinguer cette version GTX des autres ?

En fait, il faut surtout aller jeter un coup d’œil au niveau du bouclier avant, qui bénéficie d’un traitement un peu différent par rapport à la version standard. Ce dernier est ici étonnement un peu plus fermé, ce qui peut sembler déroutant, car la plupart des voitures sportives s’offrent au contraire une calandre plus ouverte pour mieux refroidir la mécanique.

Cette dernière s’offre quant à elle un motif en nid d’abeille, et de nouveaux déflecteurs latéraux font également leur apparition. Tous les éléments noirs sont aussi disponibles avec un traitement brillant, tandis que le van repose sur des jantes de 20 pouces livrées de série. Il est également possible d’opter pour un choix de deux montes de 21 pouces en option.

Enfin, le véhicule s’offre une nouvelle teinte Rouge Cerise exclusive à cette version. C’est cette dernière qui habille notre modèle d’essai visible sur nos photos. Il est possible de choisir une version unie ou associée à un toit gris plus contrastant.

La partie arrière reste quant à elle identique à la version standard, avec son hayon très droit permettant d’augmenter l’espace de chargement à l’arrière. Avec son empattement en hausse de 25 centimètres sur cette version LWB, le Volkswagen ID. Buzz mesure un total de 4,96 mètres de long pour 1,99 mètre de large et jusqu’à 1,93 mètre de haut, en fonction des équipements. Un beau bébé aux dimensions généreuses, mais dont le Cx (coefficient de trainée) n’a pas été communiquée par le constructeur de manière officielle.

Habitabilité : six places et un grand espace à bord

Avec son empattement allongé par rapport à la version classique, le Volkswagen ID. Buzz LWB profite évidemment d’une habitabilité en nette hausse, et en fait d’ailleurs son principal argument. Le van électrique peut accueillir jusqu’à sept personnes à son bord dans cette version, mais pas en GTX cependant. De notre côté, nous avons pu prendre le volant de la déclinaison à empattement long dans cette configuration permettant de loger six personnes, réparties sur trois rangées de deux sièges chacune. De quoi offrir un espace généreux pour tout le monde, même pour les passagers installés tout à l’arrière.

D’autant plus que l’accès aux places du fond est très facile, grâce aux sièges indépendants de la 2ème rangée, qui se rabattent très facilement, et à plat. Ce qui permet de loger des affaires très encombrantes si besoin, tandis que les assises arrière forment quant à elles un plancher plat pour le coffre. Ces dernières peuvent également coulisser sur 200 millimètres.

Vous vous en doutez bien, le coffre est plus que généreux, puisqu’il affiche un volume compris entre 306 et 1 340 litres (en 7 ou 5 places), contre 1 121 dans sa version classique. Autant dire qu’il est possible de loger toutes sortes d’affaires, ce qui devrait notamment plaire aux familles à la recherche d’un véhicule spacieux et pratique. D’autant plus qu’il profite également d’un hayon électrique.

La grande nouveauté, c’est la possibilité de choisir, en option, le fameux toit panoramique « magique », qui peut s’obscurcir ou devenir transparent en un claquement de doigt, en appuyant sur un bouton. Très pratique pour augmenter la luminosité à bord et la garde au toit. Une option facturée 3 955 euros… mais qui change vraiment la donne.

À l’avant, les rangements sont particulièrement nombreux, puisque l’on retrouve des porte gobelets bien placés au niveau de la console centrale, qui se dote quant à elle de tiroirs spacieux. Sur le dessus, un petit espace permet de loger des affaires, et le séparateur fait office d’ouvre-bouteille, astucieux ! En plus des bacs de portières généreux, nous retrouvons également une grande boîte à gants, de même qu’un rangement situé juste au-dessus, intégré à la planche de bord.

Mais outre le confort, la version sportive met aussi l’accent sur la sportivité, avec notamment des sièges habillés de microfibre ArtVelours Eco noir, arborant le logo GTX perforé sur le dossier.

Ces derniers s’offrent également des surpiqûres rouges, que l’on retrouve aussi sur le volant, et ils bénéficient d’un réglage électrique, côté conducteur, mais aussi passager. Globalement, la qualité perçue est très bonne, et on note que le tempérament sportif de cette déclinaison transparaît bien, avec les nombreuses touches de rouge dans l’habitacle.

Les ajustements sont très satisfaisants, et l’on apprécie les petits clins d’œil amusants, comme la silhouette du van gravée en bas des sièges de la 2ème rangée. Des éléments qui contribuent à rendre le véhicule encore plus attachant. À noter que l’ID. Buzz est dépourvu de frunk (coffre avant).

Infodivertissement : quelques améliorations

Longtemps critiqué pour son manque de praticité, le système d’info-divertissement conçu par Volkswagen et équipant toutes ses voitures électriques a fait l’objet d’un important travail de la part des ingénieurs. Et forcément, le nouveau Volkswagen ID. Buzz en profite, s’offrant un logiciel plus simple à utiliser. Cela se traduit notamment par des graphismes retravaillés et plus modernes, tandis que l’ensemble gagne en réactivité. Les menus ont été repensés pour être plus intuitifs, avec un affichage qui se divise désormais en trois zones distinctes, facilitant la prise en mains. Cependant, cette dernière nécessite tout de même encore un petit temps d’adaptation.

On note également quelques changements juste en dessous, au niveau de la barre tactile permettant notamment de commander la climatisation. Cette dernière devient en effet rétro-éclairée, ce qui n’était pas le cas au lancement du véhicule. Dommage cependant que le van fasse l’impasse sur de vrais boutons physiques, notamment pour la climatisation.

Bonne nouvelle cependant, l’écran tactile central voit sa diagonale passer de 12 à 12,9 pouces, afin d’améliorer la lisibilité. Ce dernier est évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis qu’il se dote également d’un assistant vocal IDA4 qui fonctionne avec l’intelligence artificielle grâce à ChatGPT.

Le conducteur peut également recharger son smartphone grâce à des prises USB-C installées à portée de main, alors qu’un rangement équipé d’un chargeur à induction est également proposé près du volant. Autre atout, le Volkswagen ID. Buzz est livré avec un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation de l’écran tactile. Cependant, nous n’avons pas eu l’occasion de pouvoir réellement le tester durant notre prise en mains.

La dalle centrale est associée à un combiné d’instrumentation numérique assez complet, qui évolue en douceur par rapport à la première version. Ce dernier affiche toutes les données importantes pour la conduite telles que la vitesse, ainsi que l’autonomie restante, entre autres.

Le tout est également complété par un affichage tête-haute projeté directement sur le pare-brise, qui permet de ne pas avoir à quitter la route des yeux pendant la conduite. Globalement, l’ergonomie fait un très net bond en avant sur cette nouvelle version GTX, tandis que ces évolutions se retrouvent également sur l’intégralité de la gamme du van électrique.

Bien évidemment, l’ID. Buzz est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance, comme le reste des modèles du groupe allemand, de Skoda à Audi en passant par Cupra, entre autres. Enfin, on note à la base du pare-brise un bandeau lumineux, dont l’animation indique par exemple la direction du changement de voie lorsque le clignotant est enclenché.

Aides à la conduite : une dotation encore plus complète

Si le système d’info-divertissement a été grandement amélioré, c’est également le cas de la dotation technologique, qui a été considérablement enrichie depuis le lancement du van électrique. Ce dernier s’offre de nouvelles aides à la conduite, avec notamment le Park Assist Plus, qui permet de manœuvrer le véhicule à distance, à l’aide d’une application installée sur le smartphone. Déjà installé sur d’autres modèles de la gamme, il est en mesure de gérer l’accélérateur, le freinage et la direction.

Cette technologie est dotée d’une fonction mémoire, qui facilite ensuite le stationnement, même si nous n’avons pas pu l’essayer durant notre rapide prise en mains.

Comme chez BMW, celle-ci enregistre les 50 derniers mètres réalisés par le véhicule, et peut les parcourir à nouveau en marche arrière, sans intervention du conducteur. Mais ce n’est pas tout, car l’ID. Buzz se dote également d’un tout nouvel avertisseur d’ouverture de porte, qui empêche cette dernière si un cycliste ou un autre véhicule est en approche. Une technologie qui nous rappelle celle également proposée par Ford sur son Transit.

Dans son communiqué, Volkswagen indique que le système de conduite semi-autonome Travel Assist a également été amélioré, mais notre essai ne nous aura pas permis de réellement pouvoir l’expérimenter. Pour rappel, ce dernier associe une aide au maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif.

Vous vous en doutez, ce ne sont pas les seules assistances qui sont proposées par le van électrique, notamment dans cette version GTX qui coiffe la gamme. Si l’on ne connaît pas encore avec précision la dotation de cette déclinaison, elle devrait au moins reprendre celle de la finition Pro, incluant entre autres l’assistant d’évitement et l’assistant de braquage, l’aide au freinage d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes ainsi que les radars et la caméra de recul. Tous ses éléments sont livrés de série sur le van électrique, mais il est possible que la finition sportive s’enrichisse de fonctions supplémentaires.

Durant notre première prise en mains, nous avons eu l’opportunité de tester rapidement la conduite semi-autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie, qui se comportait dans l’ensemble très bien, assurant une conduite rassurante.

À noter également que ce dernier prend désormais en charge le changement de voie automatisé sur l’autoroute uniquement, ce qui nous rappelle notamment Mercedes avec son ProPilot. Cependant, il faudra encore faire preuve de patience avant de connaître la dotation détaillée de la version GTX.

Conduite : le van met sa tenue de sport

Dernière-née dans la gamme de l’ID. Buzz, la version GTX se distingue par son tempérament plus sportif, comme sur les autres modèles du catalogue bénéficiant déjà de ce traitement. Et pour cause, celui-ci ne se traduit pas seulement par un style plus dynamique, mais également par un comportement qui l’est tout autant.

Et cela passe d’abord par une hausse de la puissance, désormais affichée à 250 kW, soit environ 340 chevaux, pour un couple maximal de 560 Nm. En fait, le van se dote de deux moteurs électriques, dont le nouveau APP550, soit un sur chaque essieu, qui lui permet donc de bénéficier d’une transmission intégrale. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,5 secondes pour une vitesse maximale de 160 km/h.

Pour rappel, la version standard se limite quant à elle à 286 chevaux et 560 Nm, et elle n’est disponible qu’en propulsion. Pour l’heure en revanche, le constructeur allemand ne communique pas sur le poids de l’engin, qui devrait fortement augmenter par rapport aux 2,74 tonnes de la version sept places standard.

À vrai dire, cela se ressent tout de même lors de la conduite, et notamment dans les courbes, puisque la prise de roulis reste assez forte, alors que la fermeté des suspensions n’a semble t-il pas été retravaillée par rapport au van standard que nous avions déjà testé à son lancement. Néanmoins, ne vous y méprenez pas, le comportement demeure tout de même très convaincant, se rapprochant plus de celui d’un SUV que d’un van familial.

La direction est précise et bien calibrée, et plusieurs modes de conduite sont proposés, afin de faire évoluer le comportement selon l’humeur et les besoins. En configuration Sport, la réponse de l’accélérateur est améliorée, tandis que le véhicule profite du couple délivré instantanément grâce à sa motorisation électrique.

Quant à la longueur en hausse de 25 centimètres sur la version à empattement long, cette dernière ne pénalise pas du tout la conduite. Le véhicule demeure en effet toujours aussi maniable malgré ses dimensions importantes, puisqu’il affiche un diamètre de braquage assez réduit par rapport à son gabarit. De quoi faciliter grandement la conduite en ville, alors qu’il bénéficie toujours d’un confort très convaincant, même à haute vitesse.

Sur les ralentisseurs, c’est la même chose, d’autant plus que le van électrique profite également du freinage régénératif. Un vrai point fort, notamment en ville.

Vous l’aurez donc compris, la conduite de ce Volkswagen ID. Buzz est à la fois rassurante et confortable, tout en gagnant en dynamisme, mais sans forcément être réellement sportive à proprement parler. Mais dans l’ensemble, le véhicule remplit sa mission de véhicule familial polyvalent, n’oubliant pas le plaisir non plus.

Autonomie, batterie et recharge

Si deux batteries sont proposées sur le Volkswagen ID. Buzz, la version GTX fait le choix d’opter pour la version de 79 kWh, en légère hausse par rapport à celle implantée sur le van à son lancement 77 kWh). À noter qu’il s’agit de la capacité nette accessible, la capacité brute grimpe elle à 84 kWh pour prévenir la dégradation des cellules.

Mais ce pack est réservé à la version à empattement court, tandis que la déclinaison longue de notre essai se dote quant à lui de la batterie de 86 kWh (91 kWh bruts) de grande capacité. Il s’agit pour mémoire de la plus grande actuellement disponible dans le catalogue de la marque allemande, qui s’offre une cellule supplémentaire pour atteindre le nombre de 13.

De quoi faire grimper le poids, mais cela est cependant compensé par une autonomie généreuse. Cette dernière est affichée jusqu’à 416 kilomètres en une seule charge selon l’homologation WLTP en cycle mixte pour cette version GTX. On atteint même jusqu’à 469 km d’autonomie théorique WLTP avec les versions moins puissantes. En hausse grâce à la nouvelle batterie et le moteur plus économe en énergie.

De quoi rassurer les potentiels clients, qui aimeraient pouvoir rouler au moins 400 kilomètres d’une traite. La recharge se veut quant à elle également assez rapide, puisque le van électrique demande un peu moins de 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, avec une puissance maximale de 200 kW en courant continu. À noter que la plus petite batterie peut encaisser 185 kW et demande seulement 25 minutes pour être remplie jusqu’à 80 %.

Pour rappel, l’ID. Buzz Pro avec la batterie de 86 kWh peut atteindre les 11 kW sur une wallbox à la maison, et demande alors 7h30 pour être rechargé intégralement jusqu’à 100 %.

L’un des vrais points forts de ce van électrique au tempérament sportif, c’est aussi sa consommation, qui demeure relativement raisonnable par rapport à son poids élevé. En effet, nous avons relevé une moyenne tournant autour des 22 kWh/100 kilomètres durant notre essai. Certes, cela reste assez haut, mais c’est plutôt bon pour un mastodonte de ce type, qui flirte avec les trois tonnes une fois chargé en passagers.

Enfin, le véhicule est également compatible avec une application pour smartphone, qui permet notamment de démarrer la recharge à distance, mais également de surveiller que cette dernière avance bien. De plus, il est aussi possible de la planifier, afin notamment de profiter des heures creuses et de réduire sa facture d’électricité.

Il faut également ajouter que l’ID. Buzz est équipé d’une pompe à chaleur, particulièrement adaptée aux longs trajets, afin de réduire la consommation par temps très froid ou très chaud. Enfin, le van est aussi équipé de la fonction Plug & Charge, permettant de démarrer la recharge sans avoir besoin de s’identifier avec un badge sur les bornes rapides.

Prix, concurrence et disponibilité

Pour l’heure, Volkswagen n’a pas encore annoncé le prix de son ID. Buzz GTX dans sa version longue, mais le modèle standard démarre désormais 52 850 euros, en forte baisse. La variante à empattement long démarre quant à elle à 58 400 euros. Dans tous les cas, le véhicule n’est pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, une aide qui est de toute façon réservée aux voitures vendues sous les 47 000 euros.

Il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus sur la gamme et les prix de cette version sportive. Cette dernière a pour le moment le champ libre sur le marché, puisqu’elle n’a pas vraiment de concurrence à l’heure actuelle.

Certes, on peut citer le Volvo EX90, mais ce dernier n’a pas encore été lancé pour le moment, et surtout, il sera affiché à partir de 107 900 euros, autant dire que les deux véhicules ne jouent pas vraiment dans la même cour. Bien sûr, on peut aussi penser à la Tesla Model Y, qui démarre à partir de 44 990 euros, et qui est éligible au bonus écologique, affichant une autonomie de 455 kilomètres.

Citons également le Mercedes EQV, qui commence à 87 815 euros avec une autonomie annoncée à 364 kilomètres en cycle mixte, pour une puissance de 204 chevaux. Pour les clients qui souhaitent un modèle plus typé SUV, le Kia EV9 peut également faire office de rival, avec un prix de départ de 73 000 euros pour 563 kilomètres en une seule charge.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de voir arriver le nouveau Volkswagen ID. Buzz GTX sur les routes, puisque les premières livraisons sont attendues dans le courant du second semestre 2024.