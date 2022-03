Les Volkswagen ID. deviennent encore plus intelligentes : voici toutes les nouveautés

Volkswagen développe ses technologies de mises à jour over-the-air et propose de nouvelles fonctionnalités pour les modèles de sa gamme ID électrique.

Aujourd’hui, les véhicules sont toujours plus technologiques que jamais, se dotant de nombreuses aides à la conduite et autres fonctionnalités pratiques ou visant simplement à améliorer le confort des occupants. Parmi elles, citons entre autres la conduite semi-autonome, de plus en plus présente, notamment sur les voitures électriques, qui sont également dotées de planificateurs de trajet, afin d’optimiser l’autonomie lors des longs voyages.

Mais la plupart du temps, ces technologies sont choisies lors de l’achat, et il est impossible de revenir en arrière pour en sélectionner de nouvelles plus tard. Néanmoins, de plus en plus de marques travaillent sur les mises à jour over-the-air (à distance), permettant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à un véhicule déjà en circulation. C’est notamment le cas de Volkswagen, qui dévoile son nouveau logiciel ID. 3.0 pour sa gamme électrique, apprend-on dans un communiqué de presse.

Une foule de nouvelles fonctions

Dans le cadre de son vaste plan « Accelerate », Volkswagen souhaite devenir l’un des leaders en termes de technologies embarquées pour ses véhicules. C’est notamment pour cela qu’elle lance son nouveau logiciel ID. 3.0, qui n’est autre qu’une mise à niveau pour l’ensemble de sa gamme électrique. Celle-ci comprend alors de nouvelles fonctions, dont le Travel Assist avec échange de données, capable d’adapter la vitesse et le positionnement dans la voie en fonction des intersections, ronds-points et autres virages.

Deux nouvelles fonctions de Park Assist font également leur apparition dans la gamme, dont une version avec fonction de mémoire, capable d’enregistrer jusqu’à cinq manœuvres de stationnement. En termes d’autonomie, cette nouvelle mise à jour offre un tout nouveau planificateur d’itinéraire intelligent, qui tient compte des données de circulation et du niveau de charge souhaité à la fin du trajet.

Une charge plus rapide

En plus d’offrir plus de confort et de sécurité, cette mise à jour permet également d’améliorer l’expérience de recharge, et de gagner plus de temps à la borne. En effet, les modèles équipés de la batterie de 77 kWh peuvent désormais profiter d’une puissance de charge allant jusqu’à 135 kW, contre 125 kW jusqu’à présent. Les clients peuvent également activer le mode Battery Care, permettant de limiter le niveau de charge à 80 % afin de préserver cette dernière.

Destinée à l’ensemble de la famille ID. (ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz), cette évolution logicielle concernera donc tous les modèles sortis d’usine. Ceux déjà en circulation pourront également en profiter dans les prochains mois, via le Cloud. Les clients recevront donc ces évolutions via une mise à jour over-the-air, et n’auront pas besoin de se rendre en concession. Pratique et rapide.

