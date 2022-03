Volkswagen Aero B : ce concept électrique promet une autonomie extrêmement prometteuse

Volkswagen dévoile un teaser de sa future berline électrique, qui devrait porter le nom d’Aero B. Elle sera d’abord révélée sous forme d’un concept avant la version de série prévue pour 2023.

La gamme électrique de Volkswagen commence à être bien étoffée ! Depuis la révélation de l’ID Concept en 2019, les choses ont bien changé pour la firme allemande, qui a entamé une électrification massive de sa gamme au fil des années, proposant désormais toute une famille de modèles zéro-émission, de l’ID.3 au tout nouvel ID.Buzz, en passant par les ID.4 et ID.5.

Mais le constructeur de Wolfsburg ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, alors que les normes environnementales se durcissent et qu’il souhaite également faire oublier le scandale du Dieselgate de 2015. D’autres modèles branchés sont donc attendus, dont une citadine électrique inspirée du concept ID.Life et une berline, cousine de l’actuelle Passat, dont la commercialisation continuera encore quelques années.

Un style futuriste

Baptisée Aero B, celle-ci n’a pour l’heure pas encore été officiellement révélée par Volkswagen, qui prévoit d’abord de la montrer sous la forme d’un nouveau concept, qui sera présenté en avril. Une étude de style a été partiellement montrée lors de la conférence de presse annuelle de la marque, relayée par nos confrères de Motor1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses lignes sont bien différentes de celles du concept originel, baptisé ID. Space Vision et dévoilé en 2019.

Celles-ci sont alors très futuristes, voire un brin caricaturales, mais devraient néanmoins un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la version de série, qui verra le jour un peu plus tard. L’usage du conditionnel est cependant de mise, car d’après les premiers spyshots publiés sur le web, cette Volkswagen Aero B arborera un style bien plus classique, très proche de l’actuelle Passat. Une manière de brouiller les pistes quant au look définitif de la berline électrique ? C’est tout à fait possible.

Une autonomie généreuse

Le concept reposera sur la plateforme MEB équipant tous les modèles électriques du groupe, de même que la version de série. Si aucune information n’a été dévoilée au sujet de cette dernière, la firme allemande évoque quelques détails sur la fiche technique du concept, qui devrait afficher une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres. Nul doute que la berline définitive se rapprochera de ce chiffre, bien que pour l’heure, aucun modèle de la gamme ne dépasse les 500 km.

Attendue dans le courant de l’année 2023, la version de série de la Volkswagen Aero B sera vendue aux côtés de la Passat thermique, qui devrait encore être commercialisée pendant quelques années en parallèle.

