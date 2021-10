Quelles sont les meilleures citadines électriques à acheter en 2021 ?

Vous conduisez surtout en ville et avec envie de passer à l’électrique ? Pas besoin d’une gigantesque berline ! L’offre de citadines électriques est pléthorique et nous avons donc choisi les meilleures pour vous.

Les meilleures Citadines électriques en 2021

S’il est aisé de fantasmer sur des monstres comme la Tesla Model S ou la Porsche Taycan il faut bien avouer que les citadines sont de bien meilleures têtes d’affiche pour les voitures électriques. Plus compactes, elles sont nettement plus adaptées aux villes européennes. Surtout, les soucis d’autonomie sont nettement moins visibles que sur des berlines appelées à faire de longs trajets.

Pour finir, les citadines sont surtout nettement moins chères, au point d’être les seules voitures électriques vraiment abordables pour la grande majorité des acheteurs potentiels. Nous avons donc choisi pour vous les meilleures citadines électriques du marché.

Renault ZOE La citadine de choix

Bon comportement routier

Idéale pour la ville

C’est la voiture électrique la plus vendue de l’hexagone et à raison ! Cette citadine a en effet tout ce qu’il faut pour satisfaire celui qui veut basculer vers l’électrique sans se ruiner. Cette seconde génération a le droit à des améliorations notables de la finition, en particulier dans l’habitacle.

Vendue comme une 5 places, elle n’accueillera confortablement que 4 personnes. Le coffre de 338 litres est lui dans la moyenne haute de la catégorie.

Une fois sur la route nous sommes agréablement surpris par son comportement. Côté autonomie, il faut compter 360 km, largement assez pour un usage urbain. Dommage cependant que la charge soit limitée à 50 kW là où la concurrence monte généralement à 100 kW.

Sans être révolutionnaire, la Zoé s’impose pour nous comme la citadine de choix, avec un tarif débutant à 32 300 euros. On vous en dit plus dans notre essai de la Renault Zoé.

Dimensions (L x l x h) : 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m

: 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Peugeot e-208 La citadine version GT

Le cockpit réussi

Le comportement agréable

L’autre incontournable des citadines est aussi une petite Française ! La 208 version électrique adopte une approche plus agressive que sa rivale de Renault, tant dans son look que dans sa conduite. À quelques exceptions près, la finition est soignée et généralement un cran au-dessus de celle de la Zoé.

C’est une fois au volant que la 208 brille vraiment. La bête est agile et relativement nerveuse malgré un poids important pour une citadine. Elle est aussi endurante puisque nous avons dépassé les 400 km lors de notre test. On apprécie également la charge à 100 kW et le service Free2Move donna accès à 150 000 bornes de recharge en Europe et 30 000 en France pour 5 euros par mois.

Une très bonne citadine qui pourra s’aventurer un peu plus loin de la ville à l’occasion. Son tarif élevé, en particulier pour les finitions les plus abouties risquent d’en refroidir quelques-uns. Pour plus d’infos, direction notre essai de la Peugeot e-208.

Dimensions (L x l x h) 4,05 m x 1,75 m x 1,43 m

4,05 m x 1,75 m x 1,43 m Coffre : 309 litres

309 litres 0 à 100 km/h : 8,1 secondes

8,1 secondes Consommation : 17,5 kWh/100 km

17,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Seat Mii Electric L’électrique à petit prix

Disons-le tout de suite, la Seat Mii Electric ne paye pas de mine. Le constructeur espagnol ne cherche clairement pas à gagner un prix de design et nous livre un véhicule que l’on qualifiera généreusement d’oubliable. En contrepartie, elle est compacte puisqu’elle ne dépasse pas les 3,6 m de long.

Oubliés aussi les systèmes d’infotainement et autres écrans gigantesques, les ingénieurs ont fait dans la simplicité. On a cependant droit à une app smartphone permettant de faire remonter quelques infos importantes.

Cette simplicité se retrouve dans la conduite, avec un véhicule qui se prend en main quasi instantanément. L’engin reste malgré tout confortable et réactif au quotidien. Encore une fois des qualités que l’on apprécie en environnement urbain. Pour finir, l’autonomie est d’environ 300 km en ville, de quoi tenir une semaine pour la plupart des conducteurs.

Seat nous livre ici un véhicule simple et efficace, économique tant à l’achat qu’a l’usage. En bref, idéale pour qui veut abandonner le thermique sans se ruiner. Pour en savoir plus, lisez donc notre essai de la Seat Mii Electric.

Dimensions (L x l x h) 3,55 m x 1,64 m x 1,48 m

3,55 m x 1,64 m x 1,48 m Coffre : 251 litres

251 litres 0 à 100 km/h : 12,3 secondes

12,3 secondes Consommation : 13 kWh/100 km

13 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 100 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Fiat 500 L'e-pot de yaourt

Sans surprise, l’historique « pot de yaourt » du constructeur italien a droit à une version électrique. Comparée à son ancêtre la Fiat 500 moderne a pris de l’embonpoint par rapport à son pendant thermique. Elle conserve toutefois son look intemporel et très séduisant.

L’intérieur est soigné, spacieux et embarque un grand écran central pour l’infotainement. Attention cependant le coffre de 185 l est proprement minuscule.

Relativement légère (1,4 tonne), la Fiat 500 est une petite bête vivace très agréable à conduire en ville et dispose en prime d’aides à la conduite complètes. Pour ce qui est de l’autonomie, les 320 km annoncés se traduisent par environ 400 km en ville. De quoi faire sa semaine sans trop stresser donc.

Contrepartie de ses excellentes prestations, la Fiat 500 est chère, avec 24 500 euros pour le modèle de base avant options. À noter pour les amoureux du grand air qu’une version décapotable est aussi de la partie pour 3400 € de plus. On vous la détaille dans notre test de la Fiat 500 électrique.

Dimensions (L x l x h) 3,63 m x 1,74 m x 1,52 m

3,63 m x 1,74 m x 1,52 m Coffre : 185 litres

185 litres 0 à 100 km/h : 13,8 secondes

13,8 secondes Consommation : 14,43 kWh/100 km

14,43 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Cupra Born La petite nouvelle

Look séduisant et finition soignée

Spacieuse

Peu connue dans nos contrées, Cupra est une marque du groupe Volkwagen lancée en 2018. Cette filiation lui permet de piocher dans le catalogue technologique du constructeur. Chose dont elle ne s’est pas privée puisque l’on retrouve le même châssis que celui de la très bonne Volkwagen ID.3.

Elle adopte cependant un look plus moderne et racé que sa cousine, avec en prime 6 cm de longueur en plus. L’intérieur est amélioré, avec une finition plus soignée et un grand écran central. L’habitacle est spacieux, même si rentrer à 5 demandera se tasser un peu. Le coffre est lui dans la moyenne de la catégorie.

Si elle offre des performances rigoureusement identiques à celle de l’ID.3, la Born est en revanche un peu plus nerveuse à conduire, même si elle demeure très confortable dans toutes les situations. Côté autonomie, comptez 340, 420 ou 540 km selon la capacité de la batterie choisie. De quoi la rendre plus que capable de partir en weekend loin de chez soi.

Côté tarif elle débute à 35 000 euros, soit un peu plus que l’ID.3, une différence qui pour nous se justifie au vu des finitions améliorées et des technologies généralement plus avancées qu’elle embarque. On vous en dit plus dans notre test de la Cupra Born.

Dimensions (L x l x h) 4,32 m x 180 m x 1,53 m

4,32 m x 180 m x 1,53 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Bien choisir sa voiture citadine électrique

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Voici, en bref, le niveau des aides depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021

bonus de 6 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 45 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 2 000 euros pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ;

pour les ménages achetant un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros TTC (jusqu’au 31 décembre 2021) ; bonus de 4 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ;

pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 45 000 euros ; jusqu’à un bonus de 1 000 euros pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ;

pour les ménages achetant un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros et dont l’autonomie est supérieure à 50 km ; pas de bonus pour les véhicules de plus de 60 000 euros, à l’exception des véhicules utilitaires légers et des véhicules hydrogène qui auront droit à un bonus de 2 000 euros.

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle correspond le plus à vos usages. C’est d’autant plus vrai pour une citadine qui n’aura que très rarement l’occasion de faire légalement jouer sa puissance. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de faire un point sûr qu’elle en sera votre utilisation.

Malgré une démocratisation ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : « Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat ».

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Des bornes publiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, plusieurs solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Avec un moteur plus petit, pas de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années et plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent tout simplement moins d’entretien qu’un véhicule thermique classique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera la batterie.

Mais ici encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.