Voitures électriques : quelles sont celles qui disposent du plus d’autonomie ?

Les voitures électriques sont toujours plus nombreuses et certaines affichent des niveaux d'autonomie très différents. Nous avons réalisé un classement, par catégories, des voitures électriques disposant de la meilleure autonomie actuellement.

Pour promouvoir leurs voitures électriques, les constructeurs communiquent principalement sur l’autonomie homologuée sous la norme WLTP. Si celle-ci est élevée, du moins plus que la concurrence, cela peut très rapidement devenir un argument de vente, notamment auprès des clients encore frileux à l’idée de franchir le pas. En effet, si les voitures électriques bénéficient déjà d’une technologie relativement éculée, les infrastructures de recharge, hormis celles de Tesla, sont encore à la traîne, notamment en France et même plus globalement en Europe.

Aujourd’hui, les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses au sein des catalogues des constructeurs. Difficile donc de s’y retrouver. Il est donc indispensable, comme pour une voiture thermique, de bien déterminer vos besoins avant d’entamer le processus d’achat. L’un des principaux critères d’achat pour une voiture électrique, comme énoncé un peu plus haut, c’est l’autonomie. Nous vous avons donc regroupé, sous quatre catégories, les cinq voitures qui bénéficient aujourd’hui du plus d’autonomie selon la norme d’homologation WLTP. Une autonomie qui varie en fonction des conditions d’utilisation, mais le cycle WLTP offre toutefois un bon indicateur, meilleur que l’ancien cycle NEDC en tout cas, pour vous donner un petit aperçu de l’autonomie des voitures électriques.

Citadines : une française en tête du classement

Renault Zoé

La nouvelle Renault Zoé est aujourd’hui la citadine offrant le plus d’autonomie puisqu’elle est annoncée à 395 kilomètres avec une seule charge. Comme énoncé plus haut, tout dépendra de votre utilisation, mais vous pouvez évidemment tabler sur, au minimum, 300 kilomètres en usage mixte. Les 395 kilomètres peuvent être facilement atteints si vous ne faites que de la ville avec puisque la batterie sera régulièrement rechargée grâce à l’énergie récupérée au freinage.

Peugeot e-208

La nouvelle petite citadine sochalienne fait une belle entrée en la matière avec 340 kilomètres d’autonomie annoncée. Très à l’aise en milieu urbain, où elle atteindra l’autonomie annoncée, elle le sera moins sur autoroute avec des consommations plus élevées que la moyenne. Ainsi, difficile d’espérer faire plus de 200 kilomètres avec une seule charge à 130 km/h. De ce côté, la Renault Zoé se défend mieux avec des consommations plus faibles, grâce à une technologie déjà maîtrisée depuis quelques années et la première génération de Renault Zoé sortie en 2012.

Opel Corsa-e

Celle qui repose sur les mêmes bases techniques et mécaniques que la Peugeot e-208 et reprend donc aussi bien les qualités que les défauts de la Sochalienne. L’Opel Corsa-e est annoncée à 330 kilomètres d’autonomie avec une seule charge, 10 kilomètres de moins que la Peugeot e-208, mais qui ne devraient pas forcément faire la différence aux yeux de l’acheteur.

BMW i3

Sortie depuis 2013, la BMW i3 fut longtemps la seule voiture électrique premium vraiment convaincante. Aujourd’hui, elle l’est peut-être encore dans sa catégorie. Elle aura eu le droit à de nombreuses mises à jour tout au long de sa carrière, une carrière qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt au vu du retard déjà pris par BMW dans le domaine de l’électrique. Eux pourtant si bien partis avec cette i3. La dernière génération du modèle revendique 308 kilomètres d’autonomie avec une seule charge.

Mini Cooper SE

La dernière place de ce Top 5 s’est jouée entre la Mini Cooper SE, la Volkswagen e-Up! (230 kilomètres d’autonomie) et la nouvelle Honda e (220 kilomètres d’autonomie). C’est finalement la petite Britannique qui l’emporte d’une courte tête avec 250 kilomètres annoncés. C’est assez peu, mais cela devrait toutefois convenir à ceux n’ayant qu’un usage urbain.

Berlines : l’hégémonie Tesla

Tesla Model S

La Tesla Model S dispose de plusieurs versions, parmi lesquelles le modèle « Grande Autonomie » qui est tout simplement la voiture électrique sur le marché revendiquant le plus d’autonomie avec une seule charge. Avec 610 kilomètres, la Tesla Model S est aujourd’hui une voiture polyvalente qui bénéficie, en outre, du réseau de recharge Tesla, permettant d’envisager de faire de longs voyages sereinement.

Tesla Model 3

C’est une autre Tesla qui se retrouve à la deuxième place, à savoir la Model 3 dans sa version « Grande Autonomie » également. Cette fois-ci ce ne sont pas 610, mais 560 kilomètres réalisables avec une seule charge. De quoi, là encore, envisager de longs trajets avec la voiture sans trop se poser de question. La Model 3 est également plus abordable que la Model S et rencontre d’ailleurs un joli succès depuis son arrivée sur le Vieux Continent en 2018.

Volkswagen ID.3

Là aussi plusieurs modèles de Volkswagen ID.3 sont disponibles, dont une version disposant d’une batterie de 77 kWh et annoncée à 550 kilomètres d’autonomie, la plaçant ainsi juste derrière la Tesla Model 3. Reste à savoir comment se débrouillera l’une des premières voitures électriques proposées par le groupe Volkswagen, puisque les essais auront lieu d’ici quelques semaines.

Porsche Taycan

Berline, mais avant tout sportive, il sera bien compliqué de parvenir à faire les 463 kilomètres d’autonomie annoncés sur le Taycan 4S (en ayant coché l’option batterie Performance Plus de 93,4 kWh). Avec 530 chevaux, la Porsche Taycan n’incite pas vraiment à la conduite coulée, et encore moins si vous la choisissez en Turbo S où elle développe jusqu’à 761 chevaux.

Nissan Leaf e+

La Nissan Leaf joue actuellement des coudes avec la Tesla Model 3 pour le titre de voiture électrique la plus vendue en Europe. Un titre que devrait s’octroyer rapidement l’Américaine au rythme où les commandes afflux depuis son arrivée sur le marché européen il y a un peu plus de deux ans, quand la Nissan Leaf est présente depuis dix ans déjà. La nouvelle version est annoncée à 395 kilomètres d’autonomie avec une seule charge.

SUV : Ford bouleverse le classement

Ford Mustang Mach-E

Surprise, ce n’est pas une Tesla qui occupe la première place du segment des SUV. Sur le papier, et uniquement sur le papier pour le moment puisque la voiture n’est pas encore sortie, Ford annonce jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie avec une seule charge pour la version « RWD Extended » de sa Mustang Mach-E grâce à une batterie de près de 100 kWh.

Tesla Model X

Le plus imposant des SUV chez Tesla, le Model X, bat d’une courte tête son petit frère, le Model Y. En effet, la version « Grande Autonomie » est homologuée à 507 kilomètres avec une seule charge. Une très bonne performance pour un SUV, dont l’aérodynamisme a d’ailleurs été particulièrement bien travaillé pour arriver à grappiller quelques dizaines de kilomètres.

Tesla Model Y

Le Tesla Model Y, vous ne l’avez pas encore aperçu en France, et c’est normal, puisqu’il devrait plutôt arriver sur nos routes d’ici la fin de l’année. Le petit frère du Model X reprend beaucoup d’éléments de la Model 3 et devrait rencontrer un joli succès compte tenu de l’appétence des clients pour les SUV. La version « Grande Autonomie », affichée à partir de 63 000 euros en France, est annoncée à 505 kilomètres avec une seule charge.

Kia e-Niro

Les Coréens bénéficient sans doute de la technologie la plus aboutie après Tesla. La preuve, le groupe Hyundai et Kia parvient à hisser deux de ses SUV dans le Top 5, le tout à des tarifs plutôt compétitifs pour des véhicules électriques puisqu’ils débutent sous la barre des 40 000 euros. Le Kia e-Niro, avec sa plus grosse batterie, est annoncée à 455 kilomètres.

Kia e-Soul

Voici un véhicule difficile à classer sur un segment en particulier puisqu’il aurait aussi très bien pu apparaître dans celui des berlines. Le Kia e-Soul bénéficie lui aussi d’une technologie éculée qui lui permet de revendiquer jusqu’à 452 kilomètres d’autonomie avec une seule charge. Grâce à des consommations maîtrisées et un savant dosage de la pédale de droite, il est même possible d’aller plus loin que ces 452 kilomètres en milieu urbain. Il dépasse de peu le Hyundai Kona electric homologué à 449 kilomètres.