Voitures électriques : 5 minutes pour recharger sa batterie ? C’est ce que promet le leader du secteur

Le géant chinois CATL, qui équipe notamment certaines Tesla, annonce des batteries pour voiture électrique avec un temps de recharge à 80 % en cinq minutes seulement.

Équipant notamment les Tesla Model 3 Propulsion depuis de longs mois, les batteries du groupe CATL (leader du marché en 2021) vont continuer à faire parler d’elles dans le futur. En effet, quelques jours seulement après avoir annoncé tous les détails de leur batterie Qilin CTP 3.0 qui a la capacité de se recharger de 10 à 80 % en dix minutes, CARL a annoncé, lors d’un échange avec les investisseurs, une batterie encore plus révolutionnaire.

5 minutes pour arriver à 80 % de batterie

Le site Internet de CATL affiche clairement la couleur : « La technologie de charge rapide à haut débit associée à la stratégie intelligente du système de gestion de la batterie permet de charger à 80 % en seulement cinq minutes. » Peu de détails sont disponibles pour expliquer la manière dont le fabricant chinois parvient à atteindre de telles prouesses, mais cela est significativement plus rapide que les meilleures batteries disponibles sur le marché actuellement.

Nous avons récemment fait le tour des véhicules électriques qui rechargent le plus rapidement, et en 2022, atteindre 80 % de batterie en moins de 18 minutes relève de l’exploit. Si l’annonce de la batterie Qilin de CATL à la fin du mois de juin avait déjà permis d’entrevoir un futur plus propice à la mobilité électrique grâce à une recharge à 80 % en dix minutes, diviser ce temps par deux permettrait de clouer le bec à l’argument classique visant à dire que les grands voyages en voiture électrique seraient bien plus longs qu’en véhicule thermique.

Pas de date de commercialisation

Il faudra toutefois patienter pour voir apparaître de telles technologies de batterie à bord des véhicules disponibles pour le grand public, puisqu’aucun délai n’a été annoncé par CATL. Pour sa batterie Qilin cependant, le groupe a affirmé que ses cellules devraient équiper des véhicules dès 2023. Cela arrive rapidement, notamment pour montrer à Tesla que ses cellules au format 4680 ne sont pas forcément le Graal de la voiture électrique. Un aperçu de ce que devraient donner les batteries solides dans les années à venir.

