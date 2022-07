Samsung à la rescousse de Tesla pour produire les batteries du Cybertruck

Samsung aurait créé une ligne de production pilote pour les cellules de Tesla au format 4680. Ce serait le troisième fabricant de cellules de batteries à aider la firme d'Elon Musk à s'approvisionner.

Selon le média coréen The Elec, la division du groupe Samsung en charge de la production des cellules de batteries préparerait une nouvelle ligne de production à son usine de Chéonan en Corée du Sud. Les cellules seront au format 4680 — un cylindre de 46 millimètres de diamètre pour 80 millimètres de long — et devraient permettre à Tesla d’accélérer la sortie de ses futurs véhicules tant attendus.

Après Panasonic et LG, Samsung s’y met

Les cellules au format 4680 ont été annoncées par Tesla il y a maintenant près de deux ans lors du « Battery Day ». La production de ces dernières par le constructeur américain a débuté à la Gigafactory d’Austin, au Texas. Les Tesla Model Y qui y sont produites aujourd’hui sont d’ailleurs équipées de ces cellules, mais la production peine à décoller.

Outre le SUV familial d’ores et déjà en production, ces nouveaux packs de batteries sont nécessaires pour la production de ce qui sera sans doute le véhicule le plus important pour la firme d’Elon Musk en 2023 : le Cybertruck. LG et Panasonic produisent déjà de leur côté des cellules 4680 pour Tesla.

Les capacités annoncées par Samsung sur la production annuelle de leur ligne pilote sont d’environ 1 Gigawattheure, soit l’équivalent de 10 000 packs de batterie de 100 kWh. Si les cellules sont bien conformes au cahier des charges de Tesla, cela permettrait au constructeur de s’assurer une production conséquente pour l’année prochaine, afin d’aider la sortie du pick-up électrique si cher à Elon Musk.

Environ 100 000 packs de batterie par an

Enfin, Samsung pourrait produire, à terme, entre 8 et 12 GWh de cellules par an, dans son usine de Malaisie. Soit environ 100 000 packs par an, selon leur capacité. Durant cette période de pénurie de matières premières et de difficultés d’approvisionnement au niveau mondial, cela fera sans doute un grand bien à Tesla de savoir que le constructeur pourra compter sur Samsung pour assurer une partie non négligeable de la production des cellules de batteries nécessaires pour le futur de l’entreprise.

Précisons toutefois que Samsung n’aura pas pour unique client Tesla sur ce genre de cellules. BMW est en effet intéressé par les cellules cylindriques et pourrait donc aussi vouloir s’approvisionner chez Samsung, en plus de CATL.

