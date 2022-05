Si vous aviez prévu d’acheter un Tesla Cybertruck, il va falloir patienter un peu

Pris d’assaut par les clients et touché par la crise des semi-conducteurs, Tesla a dû interrompre les commandes pour certains modèles, dont le Cybertruck. Il ne peut plus être acheté en Europe.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Tesla, comme de nombreux autres constructeurs automobiles est victime de la pénurie de semi-conducteurs. Une situation critique pour la firme américaine, d’autant plus que les commandes affluent de toutes parts, notamment depuis le lancement de la Model Y, qui rencontre un vrai succès auprès des clients.

Inquiet de ne pas pouvoir honorer toutes les demandes, et alors que les délais de livraison s’allongent et dépassent parfois plus d’un an, Elon Musk avait alors annoncé sa volonté de réduire la voilure. Si rien n’avait encore été confirmé, il soulignait que les commandes pour certains modèles allaient être mises en pause, le temps que la situation s’améliore.

Le Tesla Cybertruck n’est plus disponible

Voilà que cette décision a donc été mise à exécution. Si tous les modèles n’ont pas été mis à l’arrêt, un choix a dû être fait, sans doute parmi ceux qui se vendaient le moins par rapport aux Model 3 et Model Y. Le Tesla Cybertruck fait donc partie de ceux-ci.

Il suffit de se rendre sur le site français de la marque pour s’en apercevoir, alors que le pick-up électrique a été retiré du configurateur. Seuls les clients résidant aux États-Unis, au Mexique et au Canada peuvent encore passer commande. Tous les autres marchés, hors Amérique sont concernés par cette mesure, qui devrait permettre à Tesla de se trouver un rythme plus stable.

Lancement l’an prochain

Si le Tesla Cybertruck est commercialisé depuis peu, il n’est en revanche pas encore arrivé sur les routes. En effet, alors qu’Elon Musk avait initialement prévu un lancement à la fin de l’année 2021, cette échéance a finalement été repoussée à 2022, avant de disparaître. Selon les dernières informations, le pick-up électrique devrait débarquer dans le courant de l’année prochaine.

Pour rappel, celui-ci fut officiellement dévoilé en 2019, dans les locaux de SpaceX, autre entreprise d’Elon Musk. Décliné en plusieurs versions, il affiche une autonomie maximale de 800 kilomètres et peut réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes dans sa version la plus performante.

