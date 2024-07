Faillite dans le vélo, Disney+ va étendre la publicité et l’app Netflix pour Windows devient inutile – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 26 juillet : un nouveau fabricant de vélos fait faillite, Disney+ va passer la seconde sur la quantité de publicités et l'application Netflix pour Windows devient inutile. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un nouveau constructeur de vélos fait faillite

WSF Bicycle Technology GmbH, fabricant autrichien de vélos électriques et mécaniques, a été déclaré en faillite. Incapable de surmonter les défis économiques de 2023, l’entreprise est en cours de liquidation, avec des dettes s’élevant à 2,3 millions d’euros. La crise de l’industrie du cycle, la baisse de la demande et les retards de production ont conduit à cette situation inéluctable.

Disney+, vers toujours de pub

Disney+ a annoncé une mise à jour des conditions d’utilisation et va désormais pouvoir proposer de la publicité sur tous les niveaux de forfaits, et interdire au passage le partage de compte. Cette décision, similaire à celle de Netflix, vise à limiter l’utilisation abusive des comptes partagés et à augmenter les revenus publicitaires. Les utilisateurs devront s’adapter à ces changements qui impactent forcément l’expérience utilisateur de la plateforme de streaming.

L’application Netflix n’existe plus vraiment

Netflix a transformé son application pour Windows 10 et 11 en une web app, supprimant ainsi la possibilité de télécharger des contenus pour une utilisation hors ligne. Cette mise à jour vise à simplifier la maintenance en offrant un support multiplateforme, mais réduit considérablement l’intérêt de l’application face aux alternatives natives. Les utilisateurs doivent désormais se contenter d’une expérience similaire à celle d’un navigateur.