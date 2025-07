La bêta publique d’iOS 26 est disponible, le retour de la Kindle couleur, et une Pixel Watch 4 personnalisable – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 25 juillet : la bêta publique d’iOS 26 qui est enfin disponible, le retour du modèle couleur de l’Amazon Kindle, et la Google Pixel Watch 4 qui mise sur la personnalisation. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter de Frandroid

L’interface Liquid Glass d’Apple // Source : capture Frandroid

La bêta publique d’iOS 26 est disponible après une longue attente

Après une longue attente et une sortie tardive, Apple publie enfin la bêta publique d’iOS 26, qui est d’ores et déjà disponible au téléchargement. Cette version du système d’exploitation de l’iPhone met en place une des plus importantes évolutions d’interfaces de l’histoire de la pomme, avec l’introduction du Liquid Glass, son modèle d’interface qui s’inspire des effets du verre. Retrouvez ici les 10 nouvelles fonctionnalités phares à tester sur iOS 26.

Amazon commercialise un Kindle couleur plus accessible

Amazon relance le modèle couleur de son célèbre Kindle, avec des tarif moins onéreux. Trois modèles sont au catalogue, dont une version Kids à 269,99 dollars avec une housse et un abonnement inclus (pour les US uniquement). Le Kindle couleur revient après de problèmes d’écran jaune qu’ont connus les précédentes versions de la liseuse.

Avec la Pixel Watch 4, Google vise une approche colorée et un nouveau chargeur

La Pixel Watch 4 continue de se montrer avant sa présentation le 20 août. Au programme de ces nouvelles fuites : plus de personnalisation (boitiers et bracelets), et un nouveau système de recharge latéral, qui a pour vocation d’améliorer la réparabilité de la montre, mais qui la rend de facto incompatible avec les chargeurs des anciens modèles.